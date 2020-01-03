Twice Momo認戀金希澈　歷年「元旦情侶」也難逃「見光死」魔咒？

自2013年開始，韓國媒體Dispatch（簡稱：D社）每年都會在踏入元旦（1月1日）公開一對情侶，而且被曝光人物個個都是重量級明星，可謂是每年的第一天就為韓國娛樂圈投下了重磅炸彈。不過今年Dispatch遲遲未公佈元旦情侶，反而Twice的Momo和SuperJunior的金希澈先承認戀情，引起韓國網民議論紛紛。歷年元旦情侶你記得哪幾對？

2020第一對元旦情侶：金希澈 & Momo

金希澈和Momo成爲2020年第一對曝光韓星情侶。（kimheenim@IG）

踏入2020年，不少粉絲都引頸以待Dispatch在1月1日會爆出哪對令人震撼的情侶，可惜毫無動靜，不過粉絲等來了韓星金希澈和Momo所屬社承認兩人正在交往的事實。

據韓媒報道，金希澈所屬社Label SJ發表官方聲明，表示「兩人是親密的前後輩關係，最近互相產生好感。」隨後Momo所屬公司JYP也承認了兩人戀愛的事實，表示兩人「成爲交往對象」。消息一經發出，就引起粉絲熱烈討論，不少人都紛紛送上祝福，有粉絲留言「金希澈終於有對象了」、「永遠幸福吧！」「竟然是真的？」等。

金希澈在IG曾PO出與Momo一起的影片：

金希澈出道15年首次公開戀情 認愛小13歲Twice成員Momo

這次戀情曝光，粉絲罕有地表現理智並紛紛送上祝福，往年若有偶像公開戀情，雙方粉絲都會展開一場「腥風血雨」的駡戰。事關Super Junior成員希澈已經出道15年，因爲性格開朗所以在娛樂圈的人緣極佳，卻鮮有傳出緋聞。眼見他的年紀也愈來愈大，不少粉絲甚至開始擔心自己偶像「談婚論嫁」的問題，2020年金希澈首次公開戀情，對方是小13歲的Twice成員Momo。而Momo平日積極開朗的形象也獲得不少粉絲歡心，如今一對佳人相戀，讓民衆都爲此感到欣喜。

兩人在之前就有不少互動。（kimheenim@IG）

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Dispatch 2020年不公開「元旦情侶」

韓國D社絕對是讓韓星聞風喪膽的媒體，讓韓星私生活也無法卸下心防，就算千算萬算，D社總是能夠出其不意、神出鬼沒地拍下明星約會照片，不少明星情侶密戀都被曝光。當中包括李敏鎬和朴敏英、IU和張基河、泰妍和伯賢、具荷拉和龍俊亨等。

韓國媒體《Dispatch》每年都會在元旦日踢爆一對圈中一綫明星情侶。（koreadispatch@FB）

每年元旦D社也會循例爆出重量級明星戀情，僅在2017年因當時韓國社會動盪而停了一年。只是踏入2020年，D社仍然毫無動靜，惹來民衆猜疑，甚至一度登上韓國網站NAVER的熱搜榜。有網友分析或許是因爲2019年韓國娛樂圈發生多宗藝人離世事件，又或者是因爲消息太勁爆而要靜待時機。不過撇除種種猜疑，網民仍然希望D社能夠給一個官方答案。

Dispatc是韓國知名媒體。（koreadispatch@FB）

回顧歷年元旦情侶 韓星戀情注定「見光死」？

雖然今年D社仍未作出任何回應，不過大家仍能回顧一下歷年來被曝光的戀情，而這些戀情被曝光在公衆視綫後，又該何去何從呢？

2013年1月1日情侶：Rain & 金泰希

第一對被D社在元旦曝光戀情的情侶就是韓國天王Rain與女神級韓國藝人金泰希，兩人金童玉女的完美愛情在娛樂圈成爲佳話。相戀五年後，這對天造地設的佳人在2017年低調完婚，同年10月宣布誕下女兒，Rain也升級做爸爸。成爲D社爆出的戀人當中，少有能夠修成正果的明星情侶。

Rain與金泰希於2017年步入婚姻殿堂。（VCG）

2014年1月1日情侶：李勝基 & 允兒

2014年的第一天D社就放出「粉紅炸彈」，韓國人氣男星李勝基和少女時代成員允兒傳出戀情，讓所有人倍感震驚。早期在節目上就曾互相表態對方是自己的理想型，沒想到真的能夠一同譜寫戀曲，讓許多粉絲都十分看好這對高顔值戀人。可惜兩人在2015年8月宣告分手，理由是工作太忙導致聚少離多。

允兒與李勝基在2015年8月宣告分手。（IG：yoona__lim/leeseunggi.official）

2015年1月1日情侶：李政宰 & 林世玲

2015年的元旦情侶是飾演《與神同行》中「閻羅王」一角的知名男演員李政宰，女方則是非演藝人員，而是韓國大象集團的長女，至今依然甜蜜交往中，讓人期待兩人是否好事將近？

日前李政宰和林世玲曾一起出席公開活動。（gettyimages）

2016年1月1日情侶：JYJ俊秀、EXID Hani

因一首《Up&Down》而爆紅的Hani被D社登出與JYJ成員金俊秀約會的照片，不久後兩人也大方承認戀情，Hani解釋自己在《Up&Down》一曲爆紅後經歷低潮，而金俊秀作爲前輩給予建議以及力量，兩人自然發展成爲戀人關係。

JYJ的俊秀與EXID的Han i戀情好景不長。（IG：ahnhani_92/ xiaxiaxia1215）

不過兩人在公開戀情後都受到不少壓力，雙方粉絲人數都相當多，也遭受了不少網民謾駡，許多粉絲都不想自己的偶像「拍拖」。似乎是因爲壓力太大，Hani在主持《第25届首爾歌謠大賞》時，被搭檔主持調侃與俊秀的戀情，一度情緒失控飆淚，轉身偷偷抹走眼淚。而兩人戀情也好景不長，僅維持近一年，就宣布因行程忙碌，而回到前後輩關係。

因被搭檔主持調侃與俊秀的戀情，Hani失控飆淚，轉身偷偷抹走眼淚。（首爾歌謠大賞YouTube截圖）

Hani臉上留有淚水。（onlifezone）

2018年1月1日情侶：G-Dragon & 李珠妍/前MBLAQ成員 李準 & 庭沼珉

韓國神級偶像G-Dragon的戀情一直是外界關注焦點，在2017年年底就傳出與前After School成員李珠妍關係匪淺，果然被D社捕捉到密會，並在2018年元旦被爆出。不過兩人以及所屬公司對消息既不承認也不否認，採取「默不作答」的應對方式。

李珠妍曾上傳與GD親密影片。（jupppal截圖）

G-Dragon 與李珠妍並未就戀情傳聞作出回應。（jupppal@IG/gettyimages）

2018年D社鮮有公開第二對元旦情侶李準和庭沼珉，兩人因共同合作出演電視劇《爸爸很奇怪》而假戲真做，戲外也產生好感，開始交往，收穫不少劇迷和粉絲祝福，如今兩人似乎也在穩定交往中，是少有破除D社「分手魔咒」的情侶。

李準和庭沼珉兩人因合作出演電視劇而產生感情。（somin_jj@IG/TVREPORT）

2019年1月1日情侶：EXO KAI & BLACKPINK Jennie

2019年第一顆重磅炸彈就是D社爆出兩個大勢團體成員密戀，分別是人氣男團EXO成員KAI和人氣女團BLACKPINK成員Jennie，讓一眾粉絲受到不少驚嚇。兩人皆是公司頂梁柱團體的人氣成員，粉絲似乎大受打擊，戀情掀起不小風波，導致這對戀人無法破除「見光死」的愛情詛咒，戀情僅曝光25天就「閃電分手」。

Jennie和KAI戀情曝光後閃電分手。（IG：jennierubyjane/zkdlin）

因兩人坐擁龐大粉絲，D社曝光兩人戀情也惹怒粉絲，粉絲們向韓國青瓦臺請願，要求韓國政府終止D社這種侵犯明星隱私的偷拍行爲。也有網民表態稱希望媒體能讓明星們安安靜靜地談戀愛，不要再侵犯藝人們的私生活。