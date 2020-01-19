好習慣App解決拖延症　貼心功能適合「毒女」：程度直逼一人燒烤

新年伊始，又是去舊迎新好時候，若然身邊太多事無能為力，改變非五時三刻，何不先檢視自身，2020年先立志做一個更好的自己？ 以下推介免費App，助你輕鬆展開2020年。

有如自己發訊息給自己，「孤獨」程度直逼一人燒烤。（Appstore）

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I am - 不怕「毒」定時彈出鼓勵訊息

從前的學生時期比較簡單，最困難不過公開考試，記得從前總會寫滿一張又一張的便利貼，貼在案頭、書本上、筆盒上，一句又一句自我鼓勵的句子，左貼右貼，提醒自己別要沮喪。畢業了，課本筆盒都不再需要，一機在手，無所不能，可別忘了也要時時提醒自己別喪氣！

「I am」是一個十分可愛的手機應用程式，版面簡單，內置長長短短的鼓勵句子，如「我誠實地面對現實，接受我不能改變的事。」、「我有能力、我很強。」、「我值得快樂。」等等。用家可以設定提醒功能，句子便會似訊息一般定時蹦跳出來。

誠實用後感：筆者試用後，發現「I am」的「實際作用」其實可以說沒有，而且有如自己發訊息給自己，「孤獨」程度直逼一人燒烤，實在有點惹笑，不過，試用數天，發現若是在失意或心情低落的時候，這些隨機的句子可以是很好的提醒，吃藥一般，定時定候，或保心靈健康。

「Be Focused」有別於一般協助用家專心的手機應用程式，不只助你五時三刻專心致志，而是讓用家訂立目標，再協助計劃實踐。（手機截圖）

Be Focused－打破「3分鐘熱度」 幫助訂立好學習計劃

每年年首，都會訂立大大小小的目標，簡單如多做運動、多讀書，可是日子久了，往往會讓不同的籍口推搪過去， 結果不足三個月，又打回原形，當個舒舒服服但懶散的人，到了年尾又為自己的一事無成而沮喪。

「Be Focused」有別於一般協助用家專心的手機應用程式，不只助你五時三刻專心致志，而是讓用家訂立目標，再協助計劃實踐。比起只是以一項又一項的工作作單位，程式以「目標」作單位，用家可以自訂計劃，十分細緻－如每天要做五節，每節25分鐘，連小休與大休時間都計算在內。另外，程式也會自動為成果製作圖表，用家可隨時檢視自己的進度，十分方便。程式也提供提醒功能，用家不會輕易忘掉目標。

誠實用後感：筆者試用時間雖然不長，但十分喜歡這程式訂立的時間表十分細緻，而且也不只局限於數小時的專心致志，而是旨在建立一個長遠的目標，對於凌亂又「3分鐘熱度」的筆者來說，確是一個不錯的免費好幫手。