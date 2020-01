金球獎首亞裔影后Awkwafina　不被認同靠自嘲成名　女星智慧金句

第77屆金球獎舉行完畢,喜劇或音樂劇組電影獎的影后與影帝分別由《別告訴她》(The Farewell)的奧卡菲娜(Awkwafina)與《搖滾太空人》(Rocketman)的泰隆艾格頓(Taron Egerton)獲得。Awkwafina更是史上首位亞裔影后,她在典禮後接受訪問:「我還是剛得知這事,希望這只是個開始。」回應得非常有智慧。 Awkwafina不一樣的經歷也使她有不一樣的演繹,金球獎其他得獎者又如何?

Awkwafina是史上首位亞裔影后,確是整個頒獎禮的焦點,不過其他符獎者也不容忽視。不一樣的經歷,也使演員有不一樣的演繹,演活大大小小的角色,演活你我。以下整合金球獎一眾得獎女演員的人生拈拾,「有型」之餘又不失大智慧:

31歲的Awkwafina在紐約出生,爸爸是華裔美國人,媽媽則是韓國人。(awkwafina@instagram)

由Rapper唱好「我的陰道」到演員:「活着不斷打破刻板印象。」

31歲的Awkwafina在紐約出生,爸爸是華裔美國人,媽媽則是韓國人,在她4歲時離世,自小由祖母照顧。似她在《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)中所抽述的華裔,在成長中面對不少掙扎,裏外不是人,而她在《時代雜誌》的訪問中也談到:「唯一去形容在刻板印象中成長的方法就是-我走進一間滿是陌生人的房子裏,而他們以為他們知道你聽起來怎樣、會做些甚麼⋯⋯因此,我花了一生中很多時間來打破它們,不需主動,方法就只是『存在』。當我走進這些房間,聽到我的聲音,他們便驚訝:『那是甚麼聲音?』」

她自小喜歡表演,在2012年因為《My Vag》(我的陰)一曲而成知名的Rapper。(MV截圖)

她自小喜歡表演,在2012年因為《My Vag》(我的陰)一曲而成知名的Rapper,指這首歌不為宣傳女權主義,只想把她的妹妹rap出來給大家聽。歌詞不斷大讚自己的陰道有多珍貴,令她在美國一舉成名,只因她不唱一般亞洲女生會唱的歌,也不是一般「乖乖女」的形象。

她在2014年更推出個人專輯《Yellow Ranger》-自嘲是黃皮膚,而在2018年便推出《In Fina We Trust》專輯。後來,她更參與多部電影的演出,如《瞞天過海:八面玲瓏》(Ocean’s 8)、《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)與《逃出魔幻紀:霸氣升呢》(Jumanji: The Next Level)等,而是次在《別告訴她》(The Farewell)中飾演生活在布魯克林、懷藝術家夢想的比莉(Billi),要對患癌症末期的奶奶保守秘密。導演王子逸在接受《紐約時報》的訪問時說:「她很會自嘲。她跟我說,『我真想做這個,但沒人會給我機會,因為他們看到的Awkwafina,她們就覺得我就只是那個樣子。』」而是次演出成首位金球獎亞裔影后。在典禮後她謙虛分享:「我還是剛得知這事,希望這只是個開始。」

多演丑角?本能地不想成為他人哭泣的原因

Awkwafina在電影中的角色時時引人發笑,殊不知她的一些作品的靈感,是源自去世的媽媽。她在接受英國《衛報》的訪問時提到:「我想那是本能,我不想成為他人哭泣的原因,我寧可引他們笑。」並補充:「要有能力環視自己四周,發現黑暗的地方,但也不能忽略光明的地方。」

奧卡菲娜出道拍戲之前是一個Rapper,自從2016年開始拍戲,就愈接愈多電影。(《我的超豪男友》劇照)

在拍攝《瞞天過海:八面玲瓏》時,是Awkwafina第三次在大銀幕上演出,比起模仿他人的演出, Olivia Milch寫的角色,其實是更貼近Awkwafina的,她在訪問中說:「我就似是在演自己。」即使後來在《我的超豪男友》中飾演女主角那誇張的好友,她的祖母跟她發表「獨家影評」,大笑說:「那又怎樣?你根本只是做自己!」就似是次得獎演出,王子逸也是覺得Awkwafina與角色十分相似,因此便對她的演出十分有信心。丑角不醜,能引人發笑,乃是上等善事,能力似是與生俱來,求都求不來呢。

