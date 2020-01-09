金球獎首亞裔影后Awkwafina　不被認同靠自嘲成名　女星智慧金句

第77屆金球獎舉行完畢，喜劇或音樂劇組電影獎的影后與影帝分別由《別告訴她》（The Farewell）的奧卡菲娜（Awkwafina）與《搖滾太空人》（Rocketman）的泰隆艾格頓（Taron Egerton）獲得。Awkwafina更是史上首位亞裔影后，她在典禮後接受訪問：「我還是剛得知這事，希望這只是個開始。」回應得非常有智慧。 Awkwafina不一樣的經歷也使她有不一樣的演繹，金球獎其他得獎者又如何？

Awkwafina是史上首位亞裔影后，確是整個頒獎禮的焦點，不過其他符獎者也不容忽視。不一樣的經歷，也使演員有不一樣的演繹，演活大大小小的角色，演活你我。以下整合金球獎一眾得獎女演員的人生拈拾，「有型」之餘又不失大智慧：

+ 10 + 9 + 8

31歲的Awkwafina在紐約出生，爸爸是華裔美國人，媽媽則是韓國人。（awkwafina@instagram）

由Rapper唱好「我的陰道」到演員：「活着不斷打破刻板印象。」

31歲的Awkwafina在紐約出生，爸爸是華裔美國人，媽媽則是韓國人，在她4歲時離世，自小由祖母照顧。似她在《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）中所抽述的華裔，在成長中面對不少掙扎，裏外不是人，而她在《時代雜誌》的訪問中也談到：「唯一去形容在刻板印象中成長的方法就是－我走進一間滿是陌生人的房子裏，而他們以為他們知道你聽起來怎樣、會做些甚麼⋯⋯因此，我花了一生中很多時間來打破它們，不需主動，方法就只是『存在』。當我走進這些房間，聽到我的聲音，他們便驚訝：『那是甚麼聲音？』」

她自小喜歡表演，在2012年因為《My Vag》（我的陰）一曲而成知名的Rapper。（MV截圖）

她自小喜歡表演，在2012年因為《My Vag》（我的陰）一曲而成知名的Rapper，指這首歌不為宣傳女權主義，只想把她的妹妹rap出來給大家聽。歌詞不斷大讚自己的陰道有多珍貴，令她在美國一舉成名，只因她不唱一般亞洲女生會唱的歌，也不是一般「乖乖女」的形象。

她在2014年更推出個人專輯《Yellow Ranger》－自嘲是黃皮膚，而在2018年便推出《In Fina We Trust》專輯。後來，她更參與多部電影的演出，如《瞞天過海：八面玲瓏》（Ocean’s 8）、《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）與《逃出魔幻紀：霸氣升呢》（Jumanji: The Next Level）等，而是次在《別告訴她》（The Farewell）中飾演生活在布魯克林、懷藝術家夢想的比莉(Billi)，要對患癌症末期的奶奶保守秘密。導演王子逸在接受《紐約時報》的訪問時說：「她很會自嘲。她跟我說，『我真想做這個，但沒人會給我機會，因為他們看到的Awkwafina，她們就覺得我就只是那個樣子。』」而是次演出成首位金球獎亞裔影后。在典禮後她謙虛分享：「我還是剛得知這事，希望這只是個開始。」

＝＝》《別告訴她》（The Farewell）到底說甚麼？

多演丑角？本能地不想成為他人哭泣的原因

Awkwafina在電影中的角色時時引人發笑，殊不知她的一些作品的靈感，是源自去世的媽媽。她在接受英國《衛報》的訪問時提到：「我想那是本能，我不想成為他人哭泣的原因，我寧可引他們笑。」並補充：「要有能力環視自己四周，發現黑暗的地方，但也不能忽略光明的地方。」

奧卡菲娜出道拍戲之前是一個Rapper，自從2016年開始拍戲，就愈接愈多電影。（《我的超豪男友》劇照）

在拍攝《瞞天過海：八面玲瓏》時，是Awkwafina第三次在大銀幕上演出，比起模仿他人的演出， Olivia Milch寫的角色，其實是更貼近Awkwafina的，她在訪問中說：「我就似是在演自己。」即使後來在《我的超豪男友》中飾演女主角那誇張的好友，她的祖母跟她發表「獨家影評」，大笑說：「那又怎樣？你根本只是做自己！」就似是次得獎演出，王子逸也是覺得Awkwafina與角色十分相似，因此便對她的演出十分有信心。丑角不醜，能引人發笑，乃是上等善事，能力似是與生俱來，求都求不來呢。

資料來源：TIME, The Guardians,New York Times