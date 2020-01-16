IG透露了你的個性小秘密？從照片看穿心理　你的專屬代表色是..　

女生們在經營社交平台Instagram 的時候，都喜歡將相片經過調色後，再上傳到自己的IG帳號上。在回看自己的相片時，你是否發現自己偏愛某一類型或某一種顔色的調色？或許你會發現自己的相片經過調色後，其主基調顔色會偏向某一種顔色？色彩和心理學本就是息息相關，你的IG代表顔色也可能會透露出你的個性和行爲，快來看看你的IG代表色是什麼吧！

想要檢測你的IG屬於哪種代表色，可以通過網站Colorkuler幫你找到屬於你的IG專屬顔色！記得要將自己的IG帳號設置成公開，私人帳戶是無法檢測的。

你是否好奇自己的IG屬於哪種顔色?（drcuerda@IG）

IG代表色：橙色（Orange）

橙色是暖色調，給人溫暖的感覺。（colorkuler@IG）

如果你的IG代表色是橙色，象徵了創意、吸引力和魅力。你給人的印象通常是樂天派、健康、坦率、具有活力的感覺，給人帶來歡樂。橙色是暖色調，因此也會給身邊的人溫暖和安全感。

橙色像陽光一般帶有溫暖的色彩。（taramilktea@IG）

你具有富於母愛或者貼心的特質，這是一種像陽光一般帶有溫情的色彩，讓人有親切、舒適、安心的感覺。

橙色同樣充滿活力。（drcuerda@IG）

IG代表色：綠色（Green）

IG主色調是綠色的人，性情偏向平靜。（colorkuler@IG）

綠色代表成長、和諧和清新，因與大自然相連接，所以給人一種和平滿足的感覺。IG主色調是綠色的人，性情偏向平靜，善於克制，所以心緒不易煩躁，擁有强大又平和的内心。

綠色與大自然連接。（colorkuler@IG）

你給人的印象通常是親切溫和，你基本上也是在追求與周圍的人保持和諧良好的關係，一個追求和平的人。喜歡綠色的人擁有一顆柔軟的心，對身邊的人都很好。不過需要注意的是，你可能暗藏被動、喜歡隱藏的個性，在團體中容易失去參與感。

綠色充滿平和和寧靜。（colorkuler@IG）

點閱下圖查看其他IG代表色所屬個性：