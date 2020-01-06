小S大女從「最醜星二代」逆轉成時尚「厭世臉」　超模外型成焦點

不少星二代相繼亮相幕前，她們不只繼承了女星們的美貌，高佻的身形加上獨特的個性讓一眾星二代成為網民的焦點，當中最矚目的一定要數小S的大女兒許曦文Elly。

小S大女兒許曦文Elly擁有充滿時尚感的「厭世臉」（IG＠polarbearelly）

近幾年開始，時尚圈流行起「厭世臉」的潮流。這類女生未必漂亮，更予人一種帶冷漠的距離感。「厭世臉」女生均擁有與眾不同的氣質，目空一切的空靈感讓人一見難忘。除了大家熟悉的Bella Hadid、水原希子、小松菜奈外，以下這位擁有「厭世臉」星二代的時尚感同樣令人驚喜。

台灣女星小S（徐熙娣）形象搞笑，她雖然不是典型的美女，卻擁有非一般的時尚感，經常獲邀出席外國時裝周。小S於婚後相繼誕下三個女兒Elly、Lily、Alice。三姊妹與小S一樣，五官雖不算精緻但各有特色。今年十三歲的大女兒Elly最近為服裝品牌拍攝宣傳照，自信地演繹出自己的個性。這次的宣傳照拍攝並非Elly首次參與幕前工作，她曾於2017年與小S及妹妹們登上台灣Vouge的封面，今年憑藉實力再度登上雜誌內頁，展現出星二代的風範。

【按圖看Elly的蛻變史】從「最醜星二代」走到台灣「最有潛力星二代」：

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仔細看會發現Elly長得像韓國女星金高恩，兩人同樣擁有鵝蛋臉與修長鳳眼。雖然Elly未必是傳統的漂亮女生，但無可否認，她的時尚氣息同樣吸引。只有十三歲的Elly已身高176 cm，自小練習舞蹈因而鍛煉出修長的線條，令人驚艷。小S的三個女兒因為沒有一雙大眼晴而曾被網民嘲諷為「最醜星二代」，現在她們搖身一變成為各有特色的女生，印證著美麗不該只有一種定義的道理。

【按圖看】有別於Elly 的「厭世臉」，二女兒Lily甜美動人、徐老三則趣怪可愛：