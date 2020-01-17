蔡依林曾執迷完美外表　出道20年才學懂做自己：不要去討好所有人

由去年年底12月30日開始，台灣樂壇天后蔡依林（Jolin Cai）開始了歌手生涯中第五輪世界巡迴演唱會《Ugly Beauty》。一直在不斷創新，挑戰自己的蔡依林，這次也呈現了一個與眾不同的主題，將魔幻世界呈現在歌迷眼前，帶來許多驚喜。她也感性向歌迷披露自己出道20年來的心路歷程以及成長，歷經多年磨練，我們的「呸姐」究竟成長成什麼模樣？

蔡依林舉辦巡迴演唱會。(jolin_cai@IG)

你不需要去討好所有人，你要懂得去挖掘你自己。 蔡依林

這次演唱會Jolin又再一次挑戰自我，精心設計和構思出奇妙魔幻的Ugly Beauty世界，為歌迷帶來一場視覺聽覺雙重享受的「饕餮盛宴」。出道多年如今幾乎是台灣女歌手中的「傳奇人物」，歌迷一年又一年看到蔡依林默默且堅韌不拔地不斷成長與創新。

演唱會中，Jolin感性與歌迷分享自己不知在多少個漫漫長夜裏，閲讀著粉絲寫給她的信件默默流淚。她表示在閲讀粉絲的來信時，仿佛看見很久很久以前的自己，那個沒有自信、凡事都想要面面俱圓的她。如今Jolin才真正領悟：「你不需要去討好所有人，你要懂得去挖掘你自己。」

Jolin感性坦言自己曾不滿外貌。(jolin_cai@IG)

『妳不夠漂亮』、『妳不夠有才華』、『妳不夠會跳舞』、『妳不夠會講話』

蔡依林吐露自己二十年來的心聲，自己從小會去討好長輩，無論是長輩還是老師面前，她都想盡力表現最完美的自己，「以前活在一個角色裡頭，被設定的蔡依林就是一個很平庸的人，『妳不夠漂亮』、『妳不夠有才華』、『妳不夠會跳舞』、『妳不夠會講話』。」

蔡依林年少時常會常受質疑。(jolin_cai@IG)

而這個世界對女生總是有著諸多世俗定見，價值觀很容易被世俗綁架，女生的美麗似乎只有一種定義，衡量美麗的審美標準就是「大眼高鼻、小臉和皮膚白皙」。Jolin承認自己也曾深陷於這種世俗的價值觀中，誤把別人給她的評語和定義，等於是她自己。

正如《看我72變》的歌詞所寫「美麗極限 /愛漂亮沒有終點/ 追求完美的境界/ 人不愛美天誅地滅」、「讓鼻子再高一點，空氣才新鮮」、「單眼皮再見，腰圍再小一點」。想要改變自己成爲外人眼中完美的樣子，這樣才會變得比較快樂。如今回想起當時模樣，Jolin自嘲説道：「我從來沒有懷疑過，你說我傻不傻？」

蔡依林曾經執迷於追求美麗外表。(jolin_cai@IG)

有一段時間Jolin曾拼死拼活地練習跳彩帶、鞍馬、體操等，還嘗試了不少過激的減重方法。加上身爲處女座對完美的執著與堅持，她如願獲得外界的肯定與掌聲，只是隨著一年又一年過去，疲累與空虛不斷吞噬内心，她才發現自己並不快樂。

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花了20年的時間，才真正體會到什麼是「做自己」

This is your shit,not my shit. 蔡依林

做真實的自己，需要接納的是「自己的不完美」。蔡依林分享真正「做自己」，是某一天有一股突如其來的勇氣，你不再是誰的母親、誰的太太、誰的女兒，你就是你，你要知道自己是一個怎樣的人。Jolin認識自己的方式在於「保持懷疑」，例如別人給予的評價就一定是對的嗎？別人眼中的美是真的美嗎？別人覺得我唱歌難聽，真的代表難聽嗎？不斷地質疑中，你或許會發掘最深、最真的自己。

蔡依林花二十年去瞭解自己。(jolin_cai@IG)

要謝謝曾經很不看好我的人 蔡依林

回顧過往，蔡依林出道以來受到過不少非議，像是歌藝、造型都曾遭受批評。在第18屆金曲獎獲得「最佳女歌手」之際，她領獎時感慨要謝謝那些曾經很不看好她的人，謝謝他們帶給她很大的打擊，讓她可以一直很努力。如今Jolin仍然在努力做最好的自己，只是這一次她為的不是別人，而是自己。這位百變天后靠自身努力不斷突破自己，而且為社會議題發聲，傳遞正面想法給大家。她醒悟唯獨擁抱真實的自己，才能達成所謂「圓滿」，而這份真實，必須包含著一點點的不完美。

蔡依林出道以來受到許多非議。(jolin_cai@IG)

這是一張歷年來，我花最多心思去瞭解我自己的一張專輯。身爲一個女性，當你有聲音，你想要説出你的内心，真心想說的話，就要大膽說，大膽地選擇。 蔡依林

蔡依林2018年底發表《Ugly Beauty》專輯。(jolin_cai@IG)

蔡依林在2018年發表個人第14張專輯《Ugly Beauty》，專輯中收錄的歌曲曲風多元，更像是層層剖析蔡依林的内心世界，從而打破世俗審美標準以及探討人心。該專輯還一舉拿下年度專輯獎，其中《玫瑰少年》一曲榮獲年度歌曲獎，是該屆獲得最多獎項的專輯之一。Jolin在獲獎發表感言時，表示這張專輯讓她找到最真實的自己，她還呼籲歌迷們：「曾經認為自己完全沒有機會、沒有選擇的你，你一定要記得選擇你自己，支持你自己」，得獎感言惹人熱淚盈眶。

蔡依林在第30屆金曲獎獲得年度歌曲和專輯獎：

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