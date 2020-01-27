「出軌大師」渡邊淳一解構　男人何時部署上床　提這竟是試探行為

男女交往，有如探戈，一進一退，一不留神走了拍，摔了跤要不負傷跳下去，就是提早「止蝕」離場。其中最容易走拍的一環，便是性愛關係。 幸好，有「男人代言人」與「出軌大師」之稱的已故日本作家渡邊淳一除了把性愛情節填滿一整本《失樂園》外，也寫散文，解構男人心理，特別是性愛這回事。原來，男生碰上心儀女生，由相識一刻已在部署如何發生性關係？

原來，男生碰上心儀女生，由相識一刻已在部署如何發生性關係？（《Double Fantasy》劇照）

很多人都說渡邊淳一與村上春樹相似，筆者是不同意的。看村上春樹與渡邊淳一的小說，分別在於前者似是以性愛來解決所有問題，雖然篇幅不多，但幾乎可以肯定，一男一女出現在同一頁上，他們早晚會發生性關係；至於後者，性愛變成主調，其他情節似是陪襯。在《淚壺》中，男主角對着用自己亡妻的骨骼做的骨瓷瓶自慰；《失樂園》中，書中出軌男女主角不斷地發生性關係，他們最後還是沒能開花結果；《愛的流放地》中，性愛原來可以改變一個人。

不過，無用跟文學作品糾纏，「出軌大師」渡邊淳一也寫不少散文，上次解構男人出軌心理，是次不如說說男生的性愛。

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大師渡邊淳一的解答卻是－沒有哪位男生未體驗過這種痛苦：「雖然與相愛的女性已經發展到了可以約會的地步，卻總在憂慮：以後在甚麼時間，採取什麼方式，才能進展到發生性關係這一階段呢？」（《Double Fantasy》劇照）

男人在邂逅心儀女生後 便在計劃如何發生性關係？

近日，女友人分享在交友App認識了數位異性，戰戰兢兢，只因害怕對方跟自己期望不一，雖然社會開放，但也怕對方只求穩定性關係，而非穩定伴侶。於是她對性愛這話題特別敏感，對方稍稍提及，也如驚弓之鳥，不敢再進一步發展。不過，大師渡邊淳一的解答卻是－沒有哪位男生未體驗過這種痛苦：「雖然與相愛的女性已經發展到了可以約會的地步，卻總在憂慮：以後在甚麼時間，採取什麼方式，才能進展到發生性關係這一階段呢？」

渡邊淳一解構，男人一旦遇上心儀女生，想要發展，一般採取的方式都是邀請她吃飯或看電影。他指出，只要不是自尊心過高或過於膽小的男生，都會做到這一步。可是，在約會兩、三次以後，男生便會產生撫摸女性身體的慾望。由輕微的碰撞、觸碰對方的肢體、擁抱到接吻等等，都是為了最後的目的，一步一步的到達可以發生性行為的關係。

因此，一般來說，只要對一旦建議到公園等僻靜的地方休息，大師認為這就可以認定男生別有用意。（《Double Fantasy》劇照）

在約會中一旦有＿＿的建議 便可肯定男生別有用意？

身為「出軌大師」的渡邊淳一，以己度人，筆者並不意外，他對男人的理解，當然也一舉手一投足都離不開性愛。不過，當作參考，倒也無妨，況且愛情有時有如鬼故，向來都是信不信由你。

他分享，男生在約會初期的肢體動作，大多都是在測試對方的心意－有沒有興趣跟自己進一步發展。他指男生會以「接吻」來測試對方的想法，因此在約會時候，男生始終都在考慮接吻時機，對於有些女生擔心，男生會否接吻就會有衝動，渡邊淳一認為無需擔心，因為這情況一般在用餐與在街散步時是不會發生的。

他在《男人這東西》中寫道：「要發生肉體接觸，就必須是相互抱有好感、彼此信賴、互相放心。在對這一前提確信無疑的基礎上，要如何實施行動呢？一般來講，是延長約會時間。」因此，一般來說，只要對方一旦建議到另一所餐館用餐，或到公園等僻靜的地方休息，大師認為這就可以認定男生別有用意。

他也在書中羅列男生的試探行為：

不過，筆者倒認為，延長約會時間的原因很多，或許只是戀戀不捨。不過，對於大師來說，這或許只是太天真的聯想吧。

渡邊淳一著名的《失樂園》小說大受歡迎，被改編成電影。（《失樂園》劇照）

男生的性愛與感情 也是不能分割？

某日友人分享，別跟心儀男生成為性伴侶，因為大多女生身心相連，交出身體，也是交出心靈，只有性愛，沒有情感的關係，女生注定是輸家。而《男人這東西》一書中提到有趣的一環，就是原來男人的性愛，與感情也是不可分割的。不過，這與我們所認知的有一點不一樣。

相比起愛與不愛，渡邊淳一認為其實更多是有沒有自信的問題。他寫道：「總而言之，當男性充滿自信時，陰莖便容易勃起；反之，當男性心理不安、膽怯或擔心某事會發生時，就容易陽萎。」雖則這說法沒能解釋男生是否有性沒愛這問題，但另一角度，他解答了女生另一個擔憂－若對方對自己提不起勁，其實也無關你吸引與否，或愛你與否，不過沒有自信或有煩擾事在心頭罷了。