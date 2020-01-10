日本「出軌大師」渡邊淳一解構偷食心態　男人提分手原來這樣部署

時時聽說，小情小愛的作品，難登大雅之堂。不滲點時代影響，不摻雜點社會意識，純粹愛慾情愁，看來幹甚麼？ 已故日本作家渡邊淳一有「男人代言人」及「出軌大師」的「美譽」，是鮮有的男作家，專寫「偷食」出軌，不批判不說理，只是單純地解構男人心理－為何分手、為何出軌、為何「一腳踏兩船」卻又信誓旦旦跟「正印」說「我愛你」。或許無用登「大雅之堂」，卻是午夜夢迴的好讀物。

渡邊淳一著名的《失樂園》小說大受歡迎，被改編成電影。（《失樂園》劇照）

看過一篇文章，指渡邊淳一與村上春樹同樣是日本很受歡迎的作家，只是讀村上春樹的人，時時讀得很高調；至於後者，則是暗暗地讀、偷偷的啃，只因當中有很多魚水之歡的情節，而且男女主角大多都是婚外情，喜歡讀也似是一種禁忌。渡邊淳一著名的《失樂園》小說大受歡迎，被改編成電影，筆者卻從未把原著看完，只因書的前半都是男女交歡細緻的描述，書如其名，似是作者也一樣在那樣的情節中渾然忘返，反倒是他的散文，解構男生心理，十分有趣。

渡邊淳一在《男人這東西》一書中就提到：「『離得漂亮』只不過是一種幻想，因為在離別之際雙方理所當然地會暴露出自私和醜惡的面目。」（Yuris Alhumaydy/unsplash）

「離得漂亮」只是一種幻想 只因感情很難同步

如何走在一起，有些人總是費盡心思，有些人則是自自然然的；至於別離，卻似是永遠沒有一種合適的方式與時間。無論是提出「分手」的一方，還是「避動」的一方，都免不了漫長的拉鋸，相愛變成相惡相憎。渡邊淳一在《男人這東西》一書中就提到：「『離得漂亮』只不過是一種幻想，因為在離別之際雙方理所當然地會暴露出自私和醜惡的面目。」

渡邊淳一認為，很多人想要「離得漂亮」、「好來好去」，然而，這只會在兩種場合下發生。一是兩人交往不深，沒有達到一定程度的愛；或是男女雙方同時對對方生厭，都想分手。要是兩人都另有他人，那麼分手也教輕鬆。不過，他指出這樣的情況屬於極少數，大多是一方想要分手，另一方卻戀戀不捨。

於是，雙方便如較勁一般，只要一方強烈的眷戀着另一方，對方只要稍稍念及舊情，那他們便不可能順利地分手，值到主動的一方終於狠下心腸，才有可能分開。因此，既是要別離，痛苦也是必然的，不執着離得漂亮反可鬆一口氣，狠下心腸，就當避免互相蹉跎。亦舒寫過一句，大意是能似朋友一樣坐下來談天，又怎會分手離婚。因此，「再見亦是朋友」亦只是無謂的幻想。

看過一篇文章，指渡邊淳一與村上春樹同樣是日本很受歡迎的作家，只是讀村上春樹的人，時時讀得很高調；至於後者，則是暗暗地讀、偷偷的啃，只因當中有很多魚水之歡的情節，而且男女主角大多都是婚外情，喜歡讀也似是一種禁忌。（《挪威的森林》劇照）

男人打算分手時 首先表現為⋯⋯

近日，友人跟筆者分享，原來分手也要部署，從前為討他／她歡心，現在為討他／她厭。筆者不解，懦弱就是懦弱，你移情別戀，不再喜歡，卻不敢承認，要對方先生厭，那連認錯的那環節也省卻。

不過，筆者解作懦弱的行為，渡邊淳一卻有另一種說法。他認為男生即使對女伴失去了愛情，也是不會提出分手，因為他們想要保持穩定性關係。要是他們堅決地提出分手，即先可以肯定他們另有喜歡的人。他認為，女生一旦決定分手，便會十分明確地告訴對方分手理由，而男生則往往會採取曖昧態度，說話也會十分婉轉。他解構，男人心裏認為不能對女人說過份的話、應該要保護女人等等，於是做的事也變得十分曖昧。

渡邊淳一寫：「男人打算分手時，首先表現為減少打電話和約會的次數。這時，如果女方問他，『為什麼最近不常打電話？』那麼他就會回答說『工作很忙』，或者找出其它一些理由來搪塞。」另一「警號」則是缺乏溫情。從前，若然女方提出「想去某處」，男生總會欣然答應，想要分手的時候，男生就會充耳不聞了，

可是，當男生開始妄自菲薄，說一些如「我是一個不負責任的人配不上你這樣規規矩矩的女人」，或「我並不是你想像中的男人」，那等於暗示「我不能跟你在一起了」。這樣的情況，男生是很難回心轉意，而即使女生指責，他們也不會再反駁。

雖然，這完全只是渡邊淳一的片面之辭，也未必能替你心中的那位過氣情人開脫，但要是了解在婉委背後原是保護與減低傷害，方式或許有誤，這最後的溫柔，又會否令你有一點釋懷呢？

他更認為，即使「一腳踏多船」，男生也不是沒可能回到「正印」身邊，只要情況一旦有變，他很有可能回舊情人的懷抱，但對女生而言，男方移情別戀期間不能忍耐，責備與冷嘲熱諷反會令對方想儘早結束。（《Double Fantasy》劇照）

男生不覺周旋於多位女性之間應該有負疚感？

有關天地不容的「一腳踏多船」，渡邊淳一也有有趣的見解，他說這樣的男生不少，在《男人這東西》一書中這樣形容：

比如說，在與A女交往時，B女又出場了。這時如果他喜歡上了B女，那麼就會移情於她，而從A女身邊走開，並減少與之見面的次數。 但是，他並不完全想與A女分手。雖然理所當然地減少了見面的機會，但是，偶爾仍想見見A女。儘管百分之八十的感情已經轉移了，但是對A女仍有百分之二十的依戀難以割捨。因此，如果時間和經濟條件都允許的話，儘管大部分情感都用到B女身上了，他仍想與A女適當地交往。 渡邊淳一

他解釋，這是因為男生很難對眼前的女人割捨，同時又不覺周旋於多位女性之間應該有負疚感。反之是女生，有了新男友，就會立即跟前任分手。他更認為，即使「一腳踏多船」，男生也不是沒可能回到「正印」身邊，只要情況一旦有變，他很有可能回舊情人的懷抱，但對女生而言，男方移情別戀期間不能忍耐，責備與冷嘲熱諷反會令對方想儘早結束。

筆者並非大作家，對這種想法不敢恭維，要是女伴真有這種氣度與智慧，哪種男生才配呢？

參考資料：《男人這東西》