真人版《安眠書店》暖男原是控制狂　偷偷監控伴侶手機心理輸不起

面對愛人，事事好奇，熱戀時候，巴不得化成口袋裏的小人兒，貼身相處。可是，當熱情太過，大於對情人尊重，便成病態。 Lianne本以為她有一段完美的關係，與男友相識6個月便訂婚，同居生活美滿快樂，直到有一天，她在家中電腦發現了一個檔案，全是她的個人資料、帳戶密碼等等，十足Netflix劇集《You（安眠書店）》的戲碼。

Lianne本以為她有一段完美的關係，與男友相識6個月便訂婚，同居生活美滿快樂，直到有一天，她在家中電腦發現了一個檔案，全是她的個人資料、帳戶密碼等等，十足Netflix劇集《You》的戲碼。（《You》劇照）

未婚夫對自己行程暸如指掌 才發現原來手機多了⋯⋯

Lianne在《Refinery 29》中分享她這恐怖經歷。她本來視未婚夫為完美情人，相識6月便同居，與她及兩個女兒一起居住，直到一次她無意中在家中的電腦發現了一個檔案。

檔案中，全是她的個人資料、帳戶密碼，甚至是她到訪的每個網址，每列都附上個人密碼。她分享：「開初我是驚訝、不敢相信，後來便是生氣。我愈想便愈覺我被侵犯了。」她回憶，把過往的蛛絲馬跡連結起來，發現有很多事情，她明明沒有跟他說過，他卻暸如指掌，包括她到過的地方、她的計劃等等。她跟他對質，他也只是推搪說看到她駕車時的地圖記錄，可最後，竟發現原來是在她手機上偷偷安裝了監控程式。

「過去數月，我察覺到微妙的轉變與他的控制行為愈來愈過份。我就是不明白為何他會知道我在做甚麼。現在我反倒鬆一口氣，因為證明了我不是在幻想。」

沒有信任，二人最後當然分手收場。不過，原來這樣的監控程式原來並非新鮮事，更對不少情侶造成極大困擾。

根據《BBC》的報導，這樣的程式會令被監控的人造成創傷，有女性曾被前夫監控，於是日後也對手機等科技產品感到恐懼，與朋友見面也必須把電話鎖在車內，生怕被人竊聽對話內容。（《You》劇照）

監控程式會令伴侶造成陰影 專家：他們自覺有更多比伴侶優秀的選擇

本以為偷看伴侶手機已是罪大惡極，但原來市面上有很多監控程式，不知不覺便可安裝在手機中，甚至只是一個連結，便可獲自動安裝，使對方即使被監看也渾然不覺，獲得對方的對話記錄、到訪的網站及地方，全無私隱可言。

先別論有關程式或會觸犯法例，根據《BBC》的報導，這樣的程式會令被監控的人造成創傷，有女性曾被前夫監控，於是日後也對手機等科技產品感到恐懼，與朋友見面也必須把電話鎖在車內，生怕被人竊聽對話內容。

心理學家Gwendolyn Seidman就在《今日心理學》中撰文寫道，指傾向在網絡上偷偷追蹤伴侶動態的人，除了對伴侶沒有信任外，也是在心底裏覺得自己其實有很多比自己伴侶優秀的選擇，又或是覺得自覺在伴侶身上投放了很多，輸不起。

不過，感情哪有勝負，由偷偷摸摸地揣測的那一刻開始，大概便已輸掉了。兩性專家Susie與Otto Collins就建議，與其偷偷監控，不如直接詢問，即使是吵架收場，也或能增進二人的關係：

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參考資料：Psychcentral, BBC, Psychology Today Refinery 29