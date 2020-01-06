【金球獎2020】Awkwafina醜女翻身封后　揚威海外卻遭內地人歧視

現年31歲的中韓裔女星奧卡菲娜（Awkwafina），憑電影《別告訴她》（Farewell）奪得今屆金球獎最佳音樂劇／喜劇電影最佳女主角，首次獲提名就大熱勝出，成為金球獎史上首位華裔影后。 奧卡菲娜在戲中的演出備受肯定，外媒讚她演得觸動人心，有感染力，非常催淚。可是，電影在內地宣傳時，奧卡菲娜卻得到排山倒海的負評，到底甚麼原因反而令自己人這樣不支持她？

現年31歲的中韓裔女星奧卡菲娜（Awkwafina），憑電影《別告訴她》（Farewell）奪得金球獎最佳音樂劇／喜劇電影最佳女主角，成為金球獎史上首位華裔影后。（網上截圖）

《第77屆金球獎頒獎禮》（77th Golden Globe Awards）於今早（6日）隆重舉行，奧卡菲娜事前已被多間外媒睇好，最終不負眾望在音樂/喜劇組成為最佳女主角。

奧卡菲娜首次獲提名就大熱勝出，成為金球獎史上首位華裔影后。（《別告訴她》劇照）

自細在紐約皇后區長大

奧卡菲娜，原名林家珍，父親是華裔，母親是南韓裔的畫家，曾祖父在1940年代，移民美國經營餐廳，在紐約皇后區經營林氏（Lum's）粵菜餐廳。奧卡菲娜的媽媽在她4歲時已離世，所以從小由祖母照顧，感情甚好。

她的成長背景，與電影《別告訴她》的女主角的經歷頗為相似，或許這點讓她演得更為真情流露，令她在電影裡的表現感動觀眾，非常催淚。

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電影在海外獲極高好評

《別告訴她》電影大獲好評，在海外上映後在各大影評網都得到很高的分數，在北美高口碑高，奧卡菲娜在戲中的演出也得到肯定，外媒讚她演得觸動人心，很有感染力。

《別告訴她》由王子逸執導和編劇，是奧卡菲娜首次擔任主演的作品，戲中8成都是中文對白，講述亞裔女孩比莉（奧卡菲娜飾演），從紐約回去中國長春探望祖母，但原來祖母身患絕症，家人都希望隱瞞她的病情，但在西方長大的比莉卻不是這樣想，故事談東西方不同的價值觀。

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曾被內地網民狠批長得醜 圍攻她不配代表中國人

有人覺得奧卡菲娜是演出這角色的最適合人選，可是也有人認為她並非純正中國人而被批評，甚至早前在宣傳《別告訴她》的專訪時，她就在網上得到了排山倒海的負評，有網友批評她，「長得醜」、「高顴骨、大餅臉、小眼睛」、諷刺她比村口大媽還要醜，留言中夾雜極多「要嘔了」、「太噁心」、甚至叫她「滾開」的字眼，非常侮辱。有網民洗版批評，奧卡菲娜太醜，直指她不能代表中國人，覺得她影衰華裔的演員。

電影《別告訴她》在國內市場的表現就相當不理想，據知，預售票房只有35萬，原定會在今年11月22日在內地上映，但後來因為片方因為種種原因，撤檔並延期上映。

Awkwafina已獲大製作垂青，卜年會參與《逃出魔幻紀︰霸氣升呢》拍攝。（劇照）

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面對不公奧卡菲娜一個動作霸氣回絕

面對一連串的劣評，身上被貼滿不同的標籤，但她不希望版被定型，她希望告訴大家她是誰，而不是靠別人告訴自己她應該怎樣。奧卡菲娜曾在過去的訪問提到，有一次試鏡時被要求以亞洲口音的英文來演繹那個角色，她當時立即拒絕並離開了。

她覺得亞裔女演員經常要飾演一些英文講不好，有錢但冇腦的角色，她厭倦了亞洲女演員被醜化、被定型的角色，希望可以跳出這個框框。雖然奧卡菲娜沒有典型美女的容貌，但她覺得以最真實的一面示人是最好，不用掩飾自己的樣子和性格。

奧卡菲娜因為長相而被狠批，不能代表中國人。（Twitter圖片）

曾參演多部賣座片 成荷里活上位新星

其實，奧卡菲娜未成為演員前，是著名饒舌女歌手。她在紐約大學主修新聞及女性主義，06至08年，她在北京語言文化大學讀書，因此講得一口流利的華語。2013年成為饒舌歌手，之後轉行拍戲，曾參演多部荷里活大片《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）《盜海豪情：8美千嬌》（Ocean's Eight）及《逃出魔幻紀：霸氣升呢》（Jumanji: The Next Level ），是正在上位、被受觸目的影壇新星。

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睇返以往，華裔女演員入圍金球獎的紀錄少之又少，章子怡曾以《藝伎回憶錄》入圍，2006年的戲劇最佳女主角，吳恬敏憑《瘋狂亞洲富豪》入圍2019年金球獎音樂或喜劇的最佳女主角，但最後都沒得獎。

今年奧卡菲娜得獎，賽前呼聲已極高，最終撃敗《走佬阿媽》（Where'd You Go , Bernadette）的姬蒂白蘭芝（CateBlanchett）、《Late Night》的愛瑪湯遜（Emma Thompson）、《Booksmart》 的Beanie Feldstein以及《神探白朗福比利大宅謀殺案》女星安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas），成為金球獎史上首位華裔影后。