里安納度「年輕版」重現 ?高顏值澳洲男生被封「世界第一美少年」

外國人天生輪廓深邃，五官立體突出，因此很多外國小孩很小的時候已經顏值很高，長得十分標緻。以下為大家介紹的這位16歲的小鮮肉可以說是風靡萬千少女，顏值高到被日本媒體稱為是「世界第一美少年」，一起揭開他的神秘面紗吧！

這位16歲的男孩被稱為是「世界第一美少年」，網絡人氣極高。(william.franklyn.miller@IG)

這位來自澳洲的16歲少年模特兒William Franklyn Miller擁有一雙迷人的藍寶石眼睛，加上深邃又精緻的五官，有不少網友表示William跟年輕時的里安納度有幾分相似。

而他之所以爆紅，全因一位日本女學生上載了一張William的照片上Twitter，照片中的他眼神憂鬱迷人，大家都被他的英俊臉龐所吸引，憑著這張照片就讓她在日本的知名度急升。當時的他只有13歲的他，被邀請上日本節目《深イイ話 Fukaii Hanashi》，更被日本媒體稱為是「世界第一美少年」，紅遍網絡。

William Franklyn Miller更被邀請上日本節目《深イイ話 Fukaii Hanashi》。(william.franklyn.miller@IG)

13歲時的William Franklyn Miller 已十分帥氣：

在短短的3年時間內，他的Instagram追蹤人數就從15萬增加至現時超過160萬，增長速度甚至連William本人也不敢相信，還以為自己的Instagram帳號被黑客入侵了。到底這位小型男除了外貌出眾之外，還有什麼特點吸引那麼多的粉絲呢？

William的Instagram短時間內就從5萬追蹤者增加到超過160萬，升幅是10倍有多。(william.franklyn.miller@IG)

更多William Franklyn Miller的照片：

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William在4歲時就已經出道成為模特兒。(william.franklyn.miller@IG) William在4歲時就已經出道成為模特兒，因為他的出眾外貌而被選為不同的平面模特，7歲的時候更被模特公司簽下，隨即就成為了不少大品牌的平面模特。除了模特事業之外，年紀輕輕的他還擁有演戲的經驗，他在2016年曾經參演過澳洲ABC電視台的劇集《Jack Irish》，是演員Guy Pearce的童年版，之後就打開了他的演藝之路，只有12歲的他就開始參演大大小小不同的電視劇和電影。

William的成名作就是2016年的英國電視劇《Medici》。(william.franklyn.miller@IG) William在2016和2018年先後參演了澳洲微電影《A Fish Out of Water》、《Watcher》、《The Resurgence》，還有電視劇《Neighbours》和電影《Four Kids and It》，不說不知，William還演過電視劇版《綠箭俠》Joseph Wilson的童年版，而他的成名作就是英國電視劇《Medici》，他在影視上的經驗可以說是非常豐富，演技自然也愈來愈成熟。

William的弟弟和妹妹的顏值同樣很高，優良基因自然來自父母，而這他爸爸和媽媽的背景也是絕不簡單。媽媽Shannon Franklyn Miller也是一位模特兒和演員，而William的爸爸Dr. AndyFranklyn Miller更是一位厲害人物，他在大學時修讀藥劑學，畢業後相繼成為了英國國家欖球隊、英國奧林匹克划船隊等多個國家運動隊的隊醫，成為一名備受認可的運動及物理專家，更經常上電視講解運動前的準備和預防受傷方法，而且他在運動醫療方面的貢獻更讓他榮登馬奎斯名人錄。

William弟弟妹妹的都是俊男美女，而他的父母也不是普通人。(william.franklyn.miller@IG)

William除了對演藝感興趣之外，他對運動也十分喜愛，特別是欖球，現在William更愛上了健身，16歲的他除了擁有185cm的傲人身高，還努力練成了一身健美的腹肌，相信成年長大以後電力更是驚人呢！

William近來努力操Fit身材，已經見到很明顯的成效了。(william.franklyn.miller@IG)

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