@cosme碎粉排行榜Top20　$54元產品也上榜　皮膚容易泛油女生必備

別忘記想要打造完美底妝，除了需要一支透薄保濕的粉底，用來作定妝用途的碎粉亦不能忽視。 近日，日本知名美妝網站@cosme公布了由日本女生人氣票選的「碎粉排行榜」（截至2020年1月3日）；名單包括日本品牌之外，亦有不少外國品牌，而當中有些產品也在香港都能購買得到。正打算購入碎粉產品的女生或可參考一下。

點擊觀看「碎粉」排行榜第3位至第20位：

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【第2位】Innisfree控油礦物質散粉

【第2位】Innisfree控油礦物質散粉HK$54／5g(yu_makeup_67@Instagram)

由日本女生票選出來的第2名並不是日本品牌，而是來自韓國的Innisfree。Innisfree控油礦物質散粉除了用來定妝，更帶有控油的作用，礦物粉與薄荷成份幫助控制皮膚的水油平衡，同時吸走過多的油脂，令脫妝和暗沉問題大為減少，帶來明亮膚色。而且，價值相當親民，只售HK$54；雖然只有5g的份量，但由於體積小的關係，方便攜帶供補妝之用。

有日本女生就分享指粉質光滑清爽，平日使用其他品牌的碎粉，到晚上時份鼻子部份就會出現泛油的狀況，不過Innisfree控油礦物質散粉卻沒有此問題，特別適合夏天使用。更有日本女生指自己整天戴上口罩，但並沒有任何脫妝問題，可見Innisfree控油礦物質散粉的厲害之處。

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【第1位】Cosme Decorte AQMW Face Powder

【第1位】DECORTÉ AQMW Face Powder 5,000円／20g（約HK$359）(cosmedecortejp@Instagram)

DECORTÉ為日本KOSÉ旗下品牌，碎粉的主要成份為蠶絲提取物及氨基酸，亦有陣陣的花香味道，同時標榜化妝與護膚兩者同步的功效。粉質輕盈柔滑，能夠帶來隱藏毛孔、控油與保濕的效果，締造水潤無瑕的肌膚。

碎粉共有6個顏色，有日本女生指自己希望調整暗沉的膚色，故選擇了粉紅色，用於皮膚上帶來適量的光澤感與亮肌效果；同時不需使用過多的份量就能夠遮蓋毛孔，適合愛好光澤妝效的女生，喜愛霧面妝感的女生就未必合心水了。

（資料來源：@cosme）