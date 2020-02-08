Anne Hathaway產下二胎首度亮相　「最美孕婦」火辣身材太不科學?

美國演員Anne Hathaway擁有一雙迷人的大眼睛、性感的雙唇和甜蜜的微笑，這位演技和美貌兼具的可人兒，與演員兼珠寶設計師的丈夫Adam Shulman結婚7年有餘，仍然恩愛，並且誕下二胎。而生產完畢的她身材依舊火辣，絲毫看不出是兩個小孩的媽媽，讓人驚呼「這真的不科學」！

Anne Hathaway主演Neflix新電影《The Last Thing He Wanted》

最近女神Anne Hathaway與Ben Affleck携手主演Neflix電影《The Last Thing He Wanted》回歸熒幕，這次她將化身華府記者，追查一宗跨國軍火陰謀，而短短不到兩分鐘的電影預告，已經將劇情緊凑的故事情節中「環環相扣」的緊張感滲透出來。作爲一部政治驚悚電影Anne Hathaway將如何詮釋身負使命的記者，讓觀衆十分期待。而同電影的演員陣容也十分强大，包括「老戲骨」Willem Dafoe、Toby Jones等。

Anne Hathaway電影新作將在2月21日上綫。（netflixfilm@IG）

劇情越發展到最後，相信Anne Hathaway所飾演的記者需要接受的磨練和困惑也就越多，逐步追蹤深不可測的内幕，無故捲入事件的漩渦，這位華府記者的命運將何去何從也令大家十分好奇！而Netflix熱門電影包括《Marriage Story》、《The Irishman》、《The Two Popes》都相繼入圍奧斯卡各項大獎，因此這次女神Anne Hathaway的新作萬衆矚目，相信「Netflix出品 必屬佳品」。

《The Last Thing He Wanted》精彩預告：

生下二胎「辣媽」維持姣好身材 霸氣無懼外界酸言

Anne Hathaway與演員兼珠寶設計師的丈夫Adam Shulman結婚7年有餘，十分恩愛甜蜜，並誕下一子Jonathan。而她也爲了專心生產和教育孩子而息影，幾年來只拍攝了一部電影《盜海豪情》。

去年，Anne Hathaway驚喜懷上第二胎，並在去年年底低調迎接第二胎。懷孕時期，Anne Hathaway也有亮相《Modern Love》的首映會，以一身雪白服裝亮相，露出招牌甜美笑容的她被評爲「最美孕婦」。順利生產完第二胎後，女神馬上以一襲金色禮服出席頒獎典禮，禮裙前面露出「深V」，傲人雙峰若隱若現，展現姣好火辣身材。

生產完後身材依舊火辣，（Gettyimages）

「最美孕婦」Anne Hathaway：

+ 3 + 2

Anne Hathaway曾透露自己有健身的習慣，同時十分享受自己日漸强壯的感覺。她曾表示產後她嘗試穿產前的牛仔褲，發現一直都穿不進去，直到她嘗試持續健身一段時間後，她發現某天居然能穿得下之前的牛仔褲了！

在接受訪問時，Anne Hathaway也驕傲地表示當了媽媽之後，自己變得更加自信了！她說道過往上健身房時，總會被其他肌肉發達的健身者而搞得十分緊張和害怕。當她順利生下小孩後再回到健身房，反而變得更有自信：「畢竟我是生過小孩的人，所以自我感覺良好！」

另外，Anne Hathaway還表示自己根本不在乎外人怎麼評價或看待她生產完後的身材，她驕傲地説道：「我十分滿意現狀以及現在所擁有的一切，所以我不在乎身材因此走樣」。充滿魅力和自信的「母親」光芒在Anne Hathaway身上展現，也讓粉絲們看見她的人生轉變，從天真無邪的少女蛻變成自强自信的成熟女人。

Anne Hathaway無懼外界評價勇敢活出自我。（annehathaway@IG）

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