英國旅遊KOL擁22萬粉絲　IG自爆靚相造假靠P圖：不想再沉迷假象

英國攝影師Carolyn Stritch以構圖簡約和清新調色為風格,拍攝顔色柔和又充滿意境的照片,吸引大批粉絲追蹤她的IG賬號「theslowtraveler」。不過那些「完美照片」的背後卻另有隱情,有人踢爆這些照片都是造假、經過修圖而成,而這個「泄密者」正是她本人! 如果你一直追蹤著的IG紅人,告訴你她的一切都是假的,你還會死心塌地「follow」她嗎?

IG坐擁22多萬粉絲 英國攝影師踢爆自己用「假相」

美好照片的背後可能一切都是假象。(theslowtraveler@IG)

社交網上人們喜歡分享自己吃喝玩樂的照片,經過調色、修圖,將完美的一切呈現在追蹤者眼前,換來一句句傳達羡慕的留言,一個又一個「讚好」。生活在這日新月異、瞬息萬變的社會中,誰哪有閒工夫去理會影像的真假,只要照片中的人夠美、展現的生活夠開心、構圖夠吸引人便足矣。

Why I hacked my own Instagram account.(theslowtraveler@IG) 同樣穿梭在現實與網絡世界,游刃有餘且熟知游戲規則的IG達人Carolyn,卻選擇打破這中間的界限。Carolyn決定要「檢舉」自己,告訴一直追蹤著自己的粉絲們——「我的照片都是假的」。Carolyn Stritch在個人網站發表了一篇名爲「Why I hacked my own Instagram account」的文章,揭露自己照片後的「真實面貌」:臉是假的、茶杯是空的、家具要重新佈置……

Perfect Self

We are supposed to be slim, prosperous, happy, extroverted and popular. This is our culture’s image of the perfect self. Will Storr

Carolyn告訴粉絲自己用1.99英鎊買了「FaceApp」這個美圖軟件,來修飾自己的外表。即使自己睡眼惺忪、蓬頭垢面,「FaceApp」一鍵就能讓她的樣子年輕十歲,「美麗模樣」就連她的好朋友、姊妹甚至是自己的母親都不曾懷疑。

Carolyn透過修圖軟件改變外貌。(theslowtraveler)

沒有人願意向外人展現自己脆弱、不堪的一面,Carolyn也一樣。她要打造完美的外貌、完美的生活、完美的相片,她經常在IG上分享自己坐在巨大又明亮的窗前,一邊喝著咖啡一邊看書的美好相片,還有各種家俱擺設以及旅行的照片。

只是完美背後,Carolyn坦言那些在窗邊看書和喝咖啡的照片是假的,現實生活中她根本不會這樣做,杯子也是空的,裏面根本沒有咖啡。Carolyn需要做的只是坐在窗前或者床邊,打開一本書,舉起手中空蕩蕩的咖啡杯,「咔嚓」攝下這一刻,「美好的一天」就在IG上「展開」了……

Instagram is really good at escapism, the aspirational, the inspirational. Carolyn Stritch

Carolyn想要早IG上打造自己夢想中的生活,因爲「沒有人想看到我穿著睡衣、蓬頭垢面蜷縮在沙發上玩電腦的模樣,但這才是我每天過著的日子。你們想看我的書、我的窗戶、我的旅行照片,正如我也想看到你們生活中最美好的一面」。她提到因閲讀Will Storr的《Selfie: How We Became So Self-Obsessed and What It’s Doing To Us》讓她開始反思社交網站的魔力,這些社會壓力伴隨而至的可能是抑鬱甚至自殺。

不要迷失在虛幻的表象中,要記得真正的你是誰。

I feel horrified by how much my face changes. Carolyn Stritch

網絡世界有多少真多少假?(theslowtraveler)

Carolyn勇敢揭露自己的「假照片」,同樣令人深思沉迷於表面的光鮮亮麗,是否會令人迷失在追求「完美修飾」的世界中? IG雖然是一個能夠逃避現實、展現抱負和鼓勵人心的地方,但是我們應該清楚知道自己做什麽,而不是迷失在這些既定的規則中。網絡世界要求人一定要「纖瘦、美麗、快樂」,不容忍「贅肉、平庸、沮喪」,這真的是正確的嗎?

在IG上打造自己「夢想」中的生活,真的快樂嗎?滿足嗎?(theslowtraveler@IG)

人人都喜歡美好的事物,往往美好總伴隨著虛假。真實的世界裏何時容許過有如此「完美」的事存在?我們在網絡的虛擬世界裏汲汲營營,歌頌「美麗假象」來彌補現實中的缺憾,孰是孰非並不是非要一個定奪。喜歡「美」——人之常情,只是沉溺其中,甚至忘卻自己原本的真實模樣,是千萬個「likes」、千萬個「followers」都無法填補的空虛。

