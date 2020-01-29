英國旅遊KOL擁22萬粉絲　IG自爆靚相造假靠P圖：不想再沉迷假象

英國攝影師Carolyn Stritch以構圖簡約和清新調色為風格，拍攝顔色柔和又充滿意境的照片，吸引大批粉絲追蹤她的IG賬號「theslowtraveler」。不過那些「完美照片」的背後卻另有隱情，有人踢爆這些照片都是造假、經過修圖而成，而這個「泄密者」正是她本人！ 如果你一直追蹤著的IG紅人，告訴你她的一切都是假的，你還會死心塌地「follow」她嗎？

IG坐擁22多萬粉絲 英國攝影師踢爆自己用「假相」

美好照片的背後可能一切都是假象。（theslowtraveler@IG）

社交網上人們喜歡分享自己吃喝玩樂的照片，經過調色、修圖，將完美的一切呈現在追蹤者眼前，換來一句句傳達羡慕的留言，一個又一個「讚好」。生活在這日新月異、瞬息萬變的社會中，誰哪有閒工夫去理會影像的真假，只要照片中的人夠美、展現的生活夠開心、構圖夠吸引人便足矣。

Why I hacked my own Instagram account.（theslowtraveler@IG） 同樣穿梭在現實與網絡世界，游刃有餘且熟知游戲規則的IG達人Carolyn，卻選擇打破這中間的界限。Carolyn決定要「檢舉」自己，告訴一直追蹤著自己的粉絲們——「我的照片都是假的」。Carolyn Stritch在個人網站發表了一篇名爲「Why I hacked my own Instagram account」的文章，揭露自己照片後的「真實面貌」：臉是假的、茶杯是空的、家具要重新佈置……

Perfect Self

We are supposed to be slim, prosperous, happy, extroverted and popular. This is our culture’s image of the perfect self. Will Storr

Carolyn告訴粉絲自己用1.99英鎊買了「FaceApp」這個美圖軟件，來修飾自己的外表。即使自己睡眼惺忪、蓬頭垢面，「FaceApp」一鍵就能讓她的樣子年輕十歲，「美麗模樣」就連她的好朋友、姊妹甚至是自己的母親都不曾懷疑。

Carolyn透過修圖軟件改變外貌。（theslowtraveler）

沒有人願意向外人展現自己脆弱、不堪的一面，Carolyn也一樣。她要打造完美的外貌、完美的生活、完美的相片，她經常在IG上分享自己坐在巨大又明亮的窗前，一邊喝著咖啡一邊看書的美好相片，還有各種家俱擺設以及旅行的照片。

只是完美背後，Carolyn坦言那些在窗邊看書和喝咖啡的照片是假的，現實生活中她根本不會這樣做，杯子也是空的，裏面根本沒有咖啡。Carolyn需要做的只是坐在窗前或者床邊，打開一本書，舉起手中空蕩蕩的咖啡杯，「咔嚓」攝下這一刻，「美好的一天」就在IG上「展開」了……

Instagram is really good at escapism, the aspirational, the inspirational. Carolyn Stritch

Carolyn想要早IG上打造自己夢想中的生活，因爲「沒有人想看到我穿著睡衣、蓬頭垢面蜷縮在沙發上玩電腦的模樣，但這才是我每天過著的日子。你們想看我的書、我的窗戶、我的旅行照片，正如我也想看到你們生活中最美好的一面」。她提到因閲讀Will Storr的《Selfie: How We Became So Self-Obsessed and What It’s Doing To Us》讓她開始反思社交網站的魔力，這些社會壓力伴隨而至的可能是抑鬱甚至自殺。

不要迷失在虛幻的表象中，要記得真正的你是誰。

I feel horrified by how much my face changes. Carolyn Stritch

網絡世界有多少真多少假？（theslowtraveler）

Carolyn勇敢揭露自己的「假照片」，同樣令人深思沉迷於表面的光鮮亮麗，是否會令人迷失在追求「完美修飾」的世界中？ IG雖然是一個能夠逃避現實、展現抱負和鼓勵人心的地方，但是我們應該清楚知道自己做什麽，而不是迷失在這些既定的規則中。網絡世界要求人一定要「纖瘦、美麗、快樂」，不容忍「贅肉、平庸、沮喪」，這真的是正確的嗎？

在IG上打造自己「夢想」中的生活，真的快樂嗎？滿足嗎？（theslowtraveler@IG）

人人都喜歡美好的事物，往往美好總伴隨著虛假。真實的世界裏何時容許過有如此「完美」的事存在？我們在網絡的虛擬世界裏汲汲營營，歌頌「美麗假象」來彌補現實中的缺憾，孰是孰非並不是非要一個定奪。喜歡「美」——人之常情，只是沉溺其中，甚至忘卻自己原本的真實模樣，是千萬個「likes」、千萬個「followers」都無法填補的空虛。

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參考資料：Will Storr《Selfie: How We Became So Self-Obsessed and What It’s Doing To Us》