奚夢瑤生仔獲獎勵5億豪宅？超模臉進化惹整容疑雲　網民:變了網紅

内地超模奚夢瑤因爲在維多利亞的秘密内衣大秀上一「跌」成名，也是不少時尚品牌的寵兒，成為炙手可熱的超模。去年她與賭王兒子何猷君步入婚姻殿堂，更爲何家誕下首名男孫，家中地位簡直「穩如泰山」，近日有傳身為奶奶的四太梁安琪更送上5億豪宅作生仔獎勵！

「母憑子貴」奚夢瑤入住5億豪宅？

嫁入豪門的超模奚夢瑤去年7月註冊結婚，同年10月就有好消息傳出，兩人榮升做父母，奚夢瑤誕下一子何廣燊，也是賭王何鴻燊第一個男孫，是何家第五代長孫。雖然結婚之際外界就有傳奚夢瑤已有身孕，是奉子成婚，不過當時兩人一直都不承認。

喜得一子升格做爸爸的何猷君馬上在微博宣佈喜訊，同時他也分享年長的父親一直有個願望，就是希望能夠抱孫子，如今他能幫助爸爸何鴻燊實現願望，賭王何鴻燊也能如願以償抱得乖孫子。

奚夢瑤為何家生下第一個男孫。（何猷君@微博）

為何家誕下男孫，有網友表示奚夢瑤後半生絕對高枕無憂，能享得一輩子榮華富貴。家中地位變得更加矜貴，有傳今年剛過生日的何猷君第一次置業，四太梁安琪為獎勵奚夢瑤生子有功，送上5億洋房，面積達3836呎，而呎價逾13萬元。該洋房也是何猷君以及太太奚夢瑤和兒子，一家三口的安樂窩。

奚夢瑤和何猷君譜出姐弟戀:

何猷君幫助爸爸何鴻燊實現「抱男孫」願望，為何家添丁。（何猷君@微博）

賭王何鴻燊讓長孫繼承自己的名字

另外，何猷君還為愛子改名也巧費心思，因他們家中一般是跟族譜「啟、世、鴻、猷、廣」取名，第二個字是每一代通用的，第三個字則由父親改，寄寓對小孩的希望。而賭王為孫子送上一份獨一無二的禮物，就是把他自己的名字送給長孫來繼承，因此名叫何廣燊。能得到來自賭王伴隨一生的禮物，看來何廣燊在家中地位舉足輕重，今後得到的寵愛更是有增無減。

何猷君早前在微博公佈喜得一子的消息：

盛大世紀求婚全城矚目

何猷君單膝下跪求婚。（何猷君@微博）

何猷君比奚夢瑤小6歲，兩人在2017年參加大陸戀愛真人秀節目《愛的時差》中擦出愛火，後來兩人正式交往，並順利牽手步入婚姻殿堂。當年何猷君高調求婚的盛大場面，也掀起熱話。當時他清空家族商場的三層樓，更鋪張9 萬 9 千 9 百 99 朵粉紅色玫瑰作裝飾，打造夢幻之地向奚夢瑤求婚。不過整個求婚「強國味」甚濃，何猷君的品味一度成為大眾的熱話。

何猷君打造盛大夢幻求婚現場：

奚夢瑤單眼皮、鳳眼及方面型消失 越「變」越美？

奚夢瑤不時曬出自拍。（Ming奚梦瑶@微博）

89年出生的奚夢瑤在2009年參加模特比賽後面，從此踏上模特之路，翌年參加巴黎時裝周，並成為史上首位登上品牌Givenchy全球廣告的亞洲模特。隨後她的名氣大增，是第四位亞洲超模登上維多利亞的秘密的伸展台，也是不少大牌子的寵兒。後來奚夢瑤也參與了一些影視作品和綜藝節目，轉戰娛樂圈。

不過有眼尖的網友發現奚夢瑤09年參加東方衛視選秀節目《加油！東方天使》的比賽時，五官和氣質都比較平庸，絲毫沒有超模氣勢。後來登上國際伸展台的她，臉型偏方，而且顴骨很高，是標準的超模臉，自帶超強氣場。

舊照中的奚夢瑤與現在的樣子甚有差別：

更多奚夢瑤過去「未進化」的照片：

+ 5 + 4 + 3

但是，成為奚夢瑤卻被網友托評「高級臉」日漸變成「網紅臉」，過去偏方的臉型漸漸變成瓜子臉，明顯的腮骨如今已經消失不見，下巴也尖了不少。過去比較方正的臉頰，現在變得圓潤不少，長相變得越來越甜美。臉部線條變得柔和，也失去了以往硬朗高級的感覺，許多網友都表示奚夢瑤的風格變得越來越像「網紅」。莫非嫁入豪門是真的會愈變愈變美？

奚夢瑤如今臉變小。（Ming奚梦瑶@微博）

奚夢瑤真的變臉了嗎：（按圖進入）