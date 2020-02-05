離婚後各自精彩　曾經羡煞旁人的明星夫妻　經歷分離更能活出自我

娛樂圈中有不少曾經令人稱羡的一對對郎才女貌、天造地設的「佳人」，無法共諧連理宣佈離婚，讓不少人都「大跌眼鏡」。離婚在娛樂圈已經屢見不鮮，不少明星夫妻離異之後，依然積極出現在鏡頭前，忙著發展事業，也做得有聲有色。離婚後的人生少了束縛，反而更加精彩？

宋慧喬及宋仲基

宋仲基及宋慧喬宣布離婚。（《太陽的後裔》劇照）

令人惋惜的「宋宋夫婦」在2019年7月正式離婚，讓不少粉絲都感到唏噓。兩人因合作神劇《太陽的後裔》結緣，最後步入婚姻殿堂甜蜜模樣令人嘖嘖稱羡，不過最後卻以離婚收場，讓大家都不勝唏噓表示「再也無法相信愛情」。

雖然「柳大尉」和「姜醫生」的愛情永遠留在了電視劇裏，但是離婚後的兩人依舊沒有停下脚步，在事業上仍然野心勃勃，尋找新的發展方向，似乎離婚的打擊並未擊垮兩人。

宋仲基已經簽約新公司，重新出發。（songjoongkionly@IG）

目前，宋仲基已經簽約新公司HISTORY D＆C，而且參與了韓國首部宇宙科幻電影《勝利號》的拍攝，預計在今年上映，執導該片的導演趙成熙曾經執導過《狼少年》和《幻影偵探》。去年11月也有網民捕捉宋仲基與家人一齊同遊夏威夷，面對鏡頭時也展現微笑，顯示親民性格。簽入新東家的宋仲基雖然還未宣佈未來動向，不過象徵著他重新出發，演藝事業也將「更上一層樓」，讓人期待。

離婚後宋仲基在演藝事業有新發展:

宋慧喬為韓國服飾品牌suecomma bonnie的代言人。（suecommabonnie@IG）

另一邊廂，現年已經38歲的宋慧喬離婚後反而更有女人味，代言活動接到手軟。當時宣佈正式離婚後不久，「喬妹」已經開始出席公開活動，她仍然保留「廣告一姐」地位，代言不少品牌包括韓國服飾品牌「suecomma bonnie」、名法國珠寶及奢華腕錶品牌「CHAUMET」以及韓國知名護膚品牌雪花秀。離婚後的宋慧喬，似乎又多了一份女性成熟自强的魅力，饒有韻味，依舊保持女神巔峰顏值。

宋慧喬離婚後沒影響「女神」地位:

謝霆鋒及張柏芝

謝霆鋒和張柏芝是香港娛樂圈曾經的一對金童玉女，郎才女貌十分登對！（鋒味/張柏芝@微博）

謝霆鋒和張柏芝是香港娛樂圈曾經的一對「金童玉女」，郎才女貌十分登對，兩人在未滿20歲就相識，曾經分手再復合，幾經波折後，兩人才高調示愛，並在2006年閃電結婚，成爲娛樂圈中一樁大喜事，兩人育有兩個可愛的兒子，分別是Lucas和Quintus。

雖然當中曾經因張柏芝和陳冠希的艷照門事件，導致兩人感情破裂的流言四起，但是事後謝霆鋒表示兩人的感情根本沒受影響。就在大家都爲兩人婚姻「鬆一口氣」之際，兩人卻在2011年透過經紀公司，發表離婚聲明，猶如「晴天霹靂」，5年「芝鋒戀」最終是以離婚收場。

謝霆鋒轉戰飲食界。（chefnicookies@IG）

離婚後，兩人近年來的事業重心都移去内地發展，演藝事業也風生水起。謝霆鋒於自2014年開始轉戰飲食界，搖身一變「Chef Nic」，在内地主持大陸飲食節目《12道鋒味》，節目以帶各藝人嘉賓嘗盡世界各地美食為宗旨，成爲謝霆鋒第一個飲食真人秀節目。之後謝霆鋒積極在飲食界發展，不時與商家合作包括台灣7-11、McDonald’s等等，推出一系列「鋒味」食品，並且創造出獨具謝霆鋒個人特色的鋒式烹飪手法，驚艷衆人。

感情方面，謝霆鋒在2014年被爆出與昔日情人王菲復合，兩人同樣經理過失敗的婚姻，如今恢復單身後再「在一起」，這對相差11歲的姊弟戀，感情生活穩定，得到不少粉絲祝福。

謝霆鋒在飲食業大展拳腳:

張柏芝除了發展事業外，專心教育三個孩子。（張柏芝@微博）

曾一度被認爲是「票房毒藥」的張柏芝，近年轉戰内地綜藝節目，包括《媽媽咪呀》、《明星到我家》、《女神的新衣》等，人氣一直不減。兒子逐漸長大，張柏芝也將自己的生活重心都積極放在培育孩子的身上。2018年張柏芝突然透過工作室發表聲明，指自己誕下第三胎，亦是第三個兒子，不過生父身份不明，引起外界揣測。如今帶著三個孩子，張柏芝依舊保持年輕媽媽的心態，生活過得有滋有味。

凍齡靚媽張柏芝生活精彩:

Miley Cyrus & Liam Hemsworth

離經叛道的美國歌手Miley Cyrus和Liam Hemsworth在2009年拍攝《The Last Song》相識後墜入愛河，並於2012年訂婚隨其後分手。之後Miley一直以破格性感形象示人，不忌諱吸食大麻與酗酒，當時Miley形象突變都令人聯想是否與Liam分開有關。兩人又於2015年復合，Miley也重新回歸之前的清純形象，一洗糜爛生活習慣。他們更於2018年12月「拉埋天窗」，讓大家都感嘆這對「分久必合」的佳人終於塵埃落定，共度幸福時光。不過就在短短8個月時間内宣佈厲害，就此分手，令人大感錯愕。

Miley Cyrus曾承認是泛性戀者，其後被外媒拍下與Kaitlynn Carter的親密照片。（KaitlynnCarter@IG）

不過就在宣佈離婚後不久，Miley隨即被爆與Brody Jenner前妻Kaitlynn Carter在一起，更被拍到激吻照片。Miley曾接受訪問時坦承自己是泛性戀者（Pansexual），過往也與女性交往過。同年10月Miley與「陽光男孩」Cody Simpson高調認愛，Cody參加活動時向媒體大方談及與Miley的感情，表示是「從未有過的愛情經歷」。看來Miley離婚後，感情經歷仍然十分豐富，沒有被離婚一事受任何影響。

Miley Cyrus繼續忠於做自己:

Liam Hemsworth離婚後也馬上有新歡。(gettyimages)

而「雷神細佬」Liam同樣有新歡，先是被目擊與22歲的澳洲女模Maddison Brown共進午餐，再是被拍到年僅21歲的模特兒Gabriella Brooks與Liam還有他的父母共進午餐。看來離婚後的兩人，都各自收獲新愛情，注定不是對的人，就此分開是最好的結果。

離婚後的「雷神細佬」Liam吸引力不減: