【武漢肺炎】周揚青IG跳舞片　被罵白痴不理疫情　霸氣回應獲大讚

武漢肺炎疫情蔓延至全世界各地，確診人數也不斷上升，市面上更出現了「口罩荒」，不少明星都公開捐錢、捐口罩，公眾人物利用自己的影響力和財富幫助弱勢社群自然是好事，但是有些低調的公眾人物並不會公開自己的善行，卻引來了網民的批判。 羅志祥（小豬）女友周揚青最近在IG上分享了一條在家跳舞的短片，引起網友攻擊不關心武漢肺炎，最後以超霸氣的回應獲網民大讚。

羅志祥女友周揚青是內地人氣很高的網紅，最近因為一條短片再次引起網友攻擊。(gracechowwwww@IG)

羅志祥（小豬）的女友周揚青是內地人氣很高的網紅，最近收到武漢肺炎影響，大部分人都留在家中避免外出，周揚青自然不例外。她最近在IG限時動態上分享了自己在家自娛跳舞的片段並表示：「在家的第10天，我還很帥，沒有瘋。」，怎知這段短片卻引來網民的攻擊：「真好笑，你是真不知道武漢現在是什麼狀況還是覺得事不關己？還有心情在那邊像個白痴一樣地轉圈圈？How stupid and ignorant can you be。」？

周揚青在IG限時動態上分享自己跳舞的短片，卻被網友指不關心武漢，像個白痴一樣。(gracechowwwww@IG)

老子在捐錢捐物資的時候，你除了到處罵人道德綁架，你還幹了啥？

面對網民的謾罵，一向低調作風的周揚青也忍不住公開回應對方：「媽呀我一定是太閒了，不然怎麼都開始曬智障了？這種人微博有，抖音有就算了，怎麼ins也開始有了…」之後更公開了一張捐了10萬元人民幣的收據並反擊網民：「老子在捐錢捐物資的時候，你除了到處罵人道德綁架，你還幹了啥？我就不信我是你唯一罵的，估計你那些訊息都是群發」。

周揚青更直接標記對方帳號說道：「那我也來道德綁架一下你，去給老子捐錢去！」之後有網民到韓紅愛心慈善基金會捐款名單中查證，找到了周揚青的名字，大讚她行事低調，不會到處炫耀。

周揚青遭網友攻擊IG回應截圖：

負評不斷的內地網紅「整容女」，卻是小豬唯一公開過的女朋友？

羅志祥和周揚青公開戀情的時候遭到不少網友的嘲諷和批評，大多數的負評都是朝著周揚青，批評她整容女、內地網紅等等，但是她卻是小豬唯一一個公開過的女朋友，而且還被視為是結婚對象，到底周揚青用了什麼方法綁住了小豬的心呢？

周揚青是羅志祥親口承認的正印女友，到底周揚青有什麼地方吸引著他呢?(gracechowwwww@IG)

按圖看周揚青獲得小豬歡心的原因：