奧斯卡2020《婚姻故事》Laura奪女配角　離婚律師見盡好人醜陋面

Netflix電影《婚姻故事》(Marriage Story)在奧斯卡2020中呼聲很高,獲得提名包括:最佳男主角、最佳女主角、最佳電影、最佳女配角、最佳原創劇本和最佳電影。雖然最終只有在戲中出演離婚女律師的蘿拉·鄧恩(Laura Dern)成功獲得今年奧斯卡最佳女配角,但電影以真實的離婚故事為藍本,甚具話題性,當中有不少說穿現實婚姻問題的經典對白,直入女生心坎,也成為彼此勉勵的養分。

Netflix 原創電影《婚姻故事》(Marriage Story)由荷里活巨星施嘉莉·祖安遜(Scarlett Johansson)與亞當·崔佛(Adam Driver)領銜主演。(《婚姻故事》(Marriage Story)劇照)

Netflix 原創電影《婚姻故事》(Marriage Story)自上映以來便掀起一場熱烈的討論,正正因為電影以毫不嬌情造作的寫實婚姻故事,成就一齣刻骨銘心的愛情電影,電影更成功獲得奧斯卡2020年六項的大獎提名,劇本藍本也是以導演諾亞·波拜克(Noah Baumbach)自身真實的離婚經歷和對婚姻想法構築而成。

《婚姻故事》同時獲得六項奧斯卡提名,當中在戲中出演離婚女律師的蘿拉·鄧恩(Laura Dern)更成功獲得今年奧斯卡最佳女配角。(《婚姻故事》(Marriage Story)劇照) 電影由荷里活巨星施嘉莉·祖安遜(Scarlett Johansson)與亞當·崔佛(Adam Driver)飾演一對夫婦,電影開頭便以情書讀白的形式描繪出Nicole(Scarlett Johansson飾演)和Charlie(Adam Driver飾演)述說兩人相知相遇並互相吸引的特質,當中包含一些讚許與欣賞,兩人任由愛情的衝動走上婚姻的道路,從此成為彼此生活中不可或缺的一部分。

當優雅舒心的背景音樂伴隨著兩人獨白的結束,鏡頭轉眼間切換至兩人正進行離婚諮商的畫面,飾演離婚女律師的蘿拉·鄧恩(Laura Dern)便見證二人歇斯底里的一面,往後劇情逐步交代兩人如何由昔日愛得轟烈的愛侶關係,走到婚姻的瓶頸位。看似浪漫的愛情故事,卻是鮮血淋漓盡致地描述眾多人真實的婚姻故事,難道如電影所表示「婚姻是愛情的墳墓」嗎?

愛的本質不是依附而是自愛 盲目去愛卻失去自我?

Nicole(Scarlett Johansson飾演)大獲讚賞。 (《婚姻故事》(Marriage Story)劇照)

為何相愛許久的夫妻會在人生往後的關頭漸行漸遠?那如果愛是一切,為何有愛還是不夠?皆因愛的本質不是依附而是自愛,盲目去愛卻失掉當初愛的原由。在別人的眼中是因為Nicole和Charlie一對神仙眷侶,男方一個是白手興家的新晉導演,更是劇團的主領,女方則是一位熱愛演戲的女演員,有著憾動人心的演技,可是卻為了家庭和兒子多次放棄演戲的機會,將熱忱的演員夢埋藏在內心深處,另一方面成就了不一樣的丈夫,卻失去了自我。

「我變得好渺小,我找不到自己。我們家的每件傢俱,都是他挑的,我都不知道自己的品味了,因為從來沒人要我挑。」 Nicole(Scarlett Johansson飾演)

「所有的問題,其實一開始就發生了,只是我們那時正在熱戀。」 Nicole(Scarlett Johansson飾演)

婚姻感情最讓人興奮的是迎來雙方共同的愛情結晶品?(《婚姻故事》(Marriage Story)劇照)

或是兩人之間的問題一早已存在,只是熱烘烘的愛情讓她們迷失了自我和思考,不愛結婚的Charlie為了愛,選擇與Nicole結婚;叛逆不羈的Nicole為了愛,選擇放棄自己的夢想,從旁協助他一切的生活事務,擔當一個合格的母親,她以為兩人迎來兒子的出生,彼此隱性的感情問題會因為愛情的增溫或是小孩的誕生而消逝。

愛情當中的所有的問題,其實一開始就發生了,只是我們那時正在熱戀,而沒有正視。(《婚姻故事》(Marriage Story)劇照) 她活在Charlie的愛情裡,也活在忠於自我的心裡。Charlie也許依然愛她,但是他更愛自己的名聲,更愛自己。他完全無視於妻子的想法,一廂情願地認為妻子應該以他的決定為依歸,凡事以他的感受為首。最終,Nicole失去自己的盲目依附在Charlie 和女同事偷情出軌,使得她終於忍無可忍,提出離婚。

或許劇情也讓觀眾明白有時人們出於愛的原由,固然需要作出一些改變,但絕不能過於依附對方,而放棄自己的底線或心聲,否則最終失去了自己,也失去了婚姻的意義,要明白其實每一段愛情或是婚姻也是你再次成長的機會,從中的過程你能更完整地展示完美的自己,更讓自己散發另一種成熟自信,而不是失掉自我靈魂的人。

「即使愛你已沒有意義,我還是會一直愛著你」

Nicole(Scarlett Johansson飾演)為了愛情和家庭,放棄了自我。(《婚姻故事》(Marriage Story)劇照)

電影中的Nicole牢牢牽著愛人,卻在婚姻的旅程迷失了自我,發現自己陌生得可怕,兩人最終也踏上在婚姻法庭互相撕殺傷害的行為,兩人內心卻冒起昔日的情感,為了兒子兩人再次共處一室互相討論一個最好的離婚協議,同時兩人積怨已深的情感在討論中蓄勢待發,Charlie和Nicole兩人歇斯底里地說出對方種種的不是,彷彿愛之深恨之切,當初的愛有多濃,如今恨就有多重,兩人說出的盡是抱怨對方不體貼、自私、不成熟和不尊重的不滿, 更拿出各自最為不堪的原生家庭來攻擊對方。

「我跟你結婚後,自己就完全變了一個人。」 Nicole(Scarlett Johansson飾演)

「男人一開始還噓寒問暖,等我們生小孩變成媽媽後,他們就開始嫌棄了。」 Nicole(Scarlett Johansson飾演)

「我恨不得你每天出門都會被車撞死!」 Charlie(Adam Driver飾演)

兩人歇斯底里的對罵,讓他們獲得情感的釋放,曾經因為深愛著對方,願意掏空一切奉獻給他的Nicole,Charlie崩潰痛哭向她道歉,情緒層層的堆疊更讓人明白愛不是不愛那麼的簡單,而是從當中學習愛應變為超越了喜歡、超越了陪伴的愛,感受那種真正和真摯的愛, 就如Charlie痛苦卻溫柔地在劇團的酒吧聚會歌唱的結局,他唱出音樂劇《Company》歌曲〈Being Alive〉,「Someone to need you too much. Someone to know you too well. Someone to pull you up short, And put you through hell」(有個人太需要你,有個人太理解你,有個人讓你停佇 並讓你痛苦),道出兩人的婚姻即便了盡頭,但雙方也因為彼此,而曾感覺活著過,快樂過的回憶,也許「愛」讓不同方向的平行線交織在一起,也能讓他們再度成為兩條不會再交疊的平行線。

