【內向女生】常被人誤會冷漠？　5個有感時刻：只是腦內太多想法

我很少在獨處時感到孤獨，但我常常在人群中感到煩悶。 ——美國心理學家 Laurie Helgoe

1921 年，榮格在《心理類型學》一書中，詳細分析了內傾人格（the introverted thinking type）與外傾人格（the extroverted thinking type）的特質與差異，內向與外向有了更多大眾討論。

相較於外向人格，傾向於透過與外界談話、互動來獲得能量，內向的人傾向內省，且對內向者來說，與一群人互動、社交較容易耗損能量。

而在這個鼓勵人們勇敢展現自己的世代，內向者總會被認為不吃香，更甚者會對他們產生許多誤解，認為他們較冷漠、與人關係疏離，下方盤點五個內向者常常出現的狀況，或許很多人看了都有同感。其實內向者並不如表面上看到的對外界毫不關心、不想表達自己的想法啊。

▼▼▼按圖放大，看內向者5個有感時刻，下文有更詳盡解釋！▼▼▼

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有感時刻 1：比起跟朋友出遊，我一個人在家待一整天也很快樂

朋友傳訊息問週末要不要一起出去玩，或者問題下班後想不想一起去吃飯喝酒，就算內向者沒有其他安排，還是會選擇推掉活動，待在家中一整天。

根據《內向心理學》一書的作者 Marti Olsen Laney 表示，性格外向的人多巴胺敏感度低，所以當他們說越多話、與越多人互動，能夠產生更多多巴胺讓身心快樂。內向者則相反，他們對多巴胺分敏感，太多則可能會感到焦慮，所以對內向者來說，努力工作一天後，他們不需要透過大量活動來消除疲勞，只需要一點小事就能讓自己快樂，譬如閱讀一本書，沈浸在思考與內在省思更能帶給他們滿足感。

有感時刻 2：走路頻頻繞道，不是討厭誰，只是不想和人聊天

你有曾經在中午吃完飯後，回教室或辦公室的路上，特意走小路或繞遠路，只為了避免遇到同事的時候嗎？你知道自己並不是特別討厭那些人，而是不希望與誰開啟話題。

根據英國心理學家漢斯·艾森克（Hans Eysenck），內向者相較外向者，更容易因為外界的刺激而被喚起警覺心，這也是為何他們會選擇逃離會過度刺激的環境，譬如比起臨時在路上與同事打招呼或開啟新話題，他們更希望保持獨身，自己一個人走回辦公室或教室。

有感時刻 3：我可以很外向的跟大家聊天，但我也需要更多時間獨處

有些時刻，你感覺自己並不是那麼內向，因為若需要出現在一些社交場合，你還是能夠與其他人交談、互動，展現活潑外向的一面。其實內向者也能夠如此與人互動，但與外向者的差別在於，他們在活動之後，會需要更多時間獨處，幫助自己恢復活力。

我可以很外向的跟大家聊天，但我也需要更多時間獨處（Unsplash@Priscilla Du Preez）

有感時刻 4：你說我很安靜，其實我的腦子聒噪的很

內向者常常被形容很安靜，甚至是害羞，但其實他們是希望能夠謹慎地說出每一句話，避免浪費彼此時間，或者進行無意義的對話。內向的人通常被形容為安靜，內向，柔和，有時被誤解為害羞。

當內向者在思考時，他們需要花更多時間彙整資訊，把過去的經驗與最近的經驗相互比較後，才會小心地做出決定，所以當別人問問題時，內向者並不是沒有想法，只是他們的腦中有太多資訊與看法在消化，必須謹慎決定該如何回應對方。

有感時刻 5：我不是忽視你，而是要注意的事情有太多了

當人們和內向者說話，有時會誤會內向者是否故意忽視自己，但事實上，內向者待在一個環境裡，腦中要處理的資訊不只是人，而是周遭一切，內向者大腦在處理人際互動時的強度，等同於處理周遭事物的，這也是為何內向者待在社交環境中，可能會因為注意力不集中，而感覺不知所措。

內向者有感的 5 個時刻，時常伴隨著大眾的誤解，但其實每個人都是獨特的個體，無論是外相還是內向，你生來就是如此，也無需為自己的性格感到自卑或焦慮，你有你生活和與大眾互動的方法，不用強迫自己展現外向的一面。

希望之後，你能越來越喜歡作為內向者的自己。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「我不是討厭你，只是不想聊天」五個內向者會有感的時刻】