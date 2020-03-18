你有羨慕過別人於Instagram發布多姿多采的生活照嗎？瑞士KOL Kim Britt曾經也是這樣的人，沉迷於苗條身形與看似完美的生活；但想通過後，她決意在Instagram揭示自己從前的拍美照方式，證明KOL的生活就與你我一樣乏味，其實也不完美。

瑞士KOL Kim Britt在Instagram分享一系列「社交平台與真實」的照片，向其他女生宣揚「不要再沉迷下去」的訊息。(the_truth_is_not_pretty@Instagram)

曾追求完美反令自己身體變差

美國佛羅里達州一間健康治療中心Florida House Experience曾經進行過一項有關自拍的調查，指出參與調查的人當中，僅有5%的女性只拍一張自拍照就能達到滿意效果，而超過46%的女性需要自拍6張以上的照片來選擇較好狀態的一張。

Kim Britt也是屬於需要在悉心布置下的場景拍攝多張照片，並經過多番編輯才上載至Instagram的那類女生。試過與別人的照片作出比較，因為看到別的女生生活比她完美而感到難過、當看到他人擁有纖瘦的身形，又會追求同樣苗條，甚至更瘦的身材，讓自己變得更美；不過，卻因此而患上飲食失調症，使身體狀況變差。

【按圖看】Kim Britt的完美照片；不過你又估到她在拍攝背後的模樣是怎樣的嗎？

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社交平台的照片與真實狀況又有何分別？

當追求完美生活的過程，反而獲得一個不健康的身體，Kim Britt才驟覺自己是多沉迷與執著於此，於是在Instagram分享一系列「社交平台與真實」的照片，向其他女生宣揚「不要再沉迷下去」的訊息：「我花了很長時間才意識到，沒有人在現實生活中是完美的，我也永遠不會如此；擁有一個健康的身體，才是我愛的自己與真正的美麗，而不是相信社會告訴我的美。」

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【社交平台與真實】社交平台的她就連睡姿也美；現實卻一臉病容躺於床上。(the_truth_is_not_pretty@Instagram)

Kim Britt更鼓勵大家看到照片時可以標記朋友，以作提醒他們的作用。或許，真正的美就如Kim Britt所說，是健康的身體，更要包括一顆愛自己、懂得欣賞自己的心。美麗與否，從不只取決於外表；在觀看Kim Britt的照片得到歡樂的同時，反思自己平日的習慣與對美的價值觀才是更重要。

更多「社交平台與真實」的照片：

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（資料來源：每日郵報, Cosmopolitan UK）