昆凌運動騷腹肌周杰倫也「受不了」？簡易紅豆水排水腫哪些人不宜

台灣女星昆凌自從成為天王嫂後，積極平衡家庭及事業兩方面的發展，除出演外國電影以及自創個人服飾品牌JENDES，更接下adidas by Stella McCartney全球代言人的工作。 早前，昆凌就為品牌拍攝廣告，廣告中的她以Sports Bra示人，大騷腹肌，完全不像已經有兩個孩子的媽媽。

昆凌與周杰倫結婚後，積極平衡家庭及事業兩方面的發展。(hannah_quinlivan@Instagram)

26歲的昆凌育有兩個小孩，分別是4歲的Hathaway和2歲的Jaylen Romeo，雖然因為年輕的關係，在產後的確比其他人恢復得較快，但她的好身形還是靠她的不斷努力而換來的。昆凌維持身材的方法亦不太複雜，只要有恆心，一定也能做到。想要修身的女生，不妨參考一下吧！

昆凌以Sports Bra上陣，大騷腹肌，​為adidas by Stella McCartney拍攝廣告：

熱愛訓練，運動不分場合

昆凌熱愛運動，即使是與周杰倫去旅遊，也不忘把握時間做運動。(hannah_quinlivan@Instagram)

完全零贅肉的昆凌，並不是天生而來的，而是透過勤力運動維持好身材。昆凌每天都有運動的習慣，會先慢跑15分鐘然後著重肌耐力訓練，她曾接受台灣媒體訪問中分享，平日會透過扭腰機讓腰線往內縮和更緊實，達到提臀效果；如果覺得自己變胖了，則會加強運動量，例如先跑步再游泳，昆凌更會與周杰倫、周杰倫的一班朋友在周未時相約打籃球。

為維持好身形，昆凌無時無刻都想做運動，即使在敷面膜時，也不忘做出舉起雙手揮動100下的動作，減少出現bye bye肉的機會。甚至連與周杰倫去旅遊時，也會做健身，周杰倫更試過拍攝影片並上載至Instagram詢問昆凌：「Can't you just relax ? 」可見，昆凌對於運動的熱愛是沒有分場合。

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飲用紅豆水排水腫

昆凌透過飲用紅豆水排水腫。(hannah_quinlivan@Instagram)

昆凌曾經在訪問中分享過，自己雖然沒有特別吃養顏的食物進補，但會飲用足夠的水，避免身體缺水而出現熱氣、膚質變差的情況。另外，由於容易水腫的關係，昆凌也會飲用紅豆水以幫助排除體內多餘的水份。

就此，《01女生》向英國和澳洲註冊營養師楊蒨珩（Stephanie）進行查詢，她表示紅豆水會有一定的去水腫效果，因為紅豆殼中含有不同營養素，其中一樣為鉀，鉀於身體代謝機制中與鹽份有相反的效果。如食用過多的鹽份會令水份留於身體內，引致水腫；相反，如果攝取較高的鉀，則有助排走身體內的水份，降低水腫與有助降血壓。不過，Stephanie提醒腎、心臟有問題的人士並不適宜攝取過多的鉀，而懷孕婦女也不建議飲用。另外，也不建議飲用太多坊間已經包裝好的紅豆水，一來含有防腐劑，二來仍未必會知道當中的成份，建議在家中親自弄紅豆水會比較好。

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飲食定時，製定適合自己的減肥方法

昆凌養成定時飲食的習慣。(hannah_quinlivan@Instagram)

對於飲食習慣，昆凌比較不挑食，但也會避免煎炸食物，同時養成定時飲食的習慣，在8小時內把三餐吃完，其餘時間並不會進食。營養師Stephanie表示在8至10小時內定時飲食能幫助身體取得更理想的平衡，比較不容易儲存卡路里，因為食無定時會讓身體機制產生錯亂，如果相隔長時間進食，身體會誤以為是饑荒狀態，以致更吸收，容易增肥。

昆凌有時候也會使用「蛋白減肥法」減肥，而她的餐單如下：

早餐：雞肉蛋白、燕麥片、1杯溫水 午餐：海鮮茄子、1杯放代糖的熱檸檬茶 晚餐：白烚雞胸肉、蛋白、1碗烚菜、1杯溫水

營養師Stephanie指昆凌的餐單含有很多的蛋白質，沒有太多的碳水化合物食物，當身體缺少碳水化合物時，會用到脂肪儲備去提供能量，以達燃燒脂肪效果。不過，她則認為長時間不攝取碳水化合物，會有機會影響身體健康狀況，建議每餐之中可加入一些低GI的碳水化合物食物，例如南瓜、栗米、藜麥、Cous Cous代替白飯、麵包、意粉等碳水化合物食物。

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昆凌與周杰倫非常恩愛：