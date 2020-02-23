日本158cm素人再被日本Uniqlo睇中！大地同色系無限伸展錯覺增高

大部份身高160cm以下的女生，都總被別人稱呼過「哈比人」；然而，暱稱以外，即使身形不太胖，但也容易產生又脹又矮的錯覺。既然身高沒法改變，不如就透過穿搭法達至視覺增高吧！

日本女生傾向嬌小，不過由於她們懂得搭配的關係，從來都難於看出她們的真實身高；158cm高的Rina亦是如此，光看她在Instagram分享的照片卻完全難以看出她的身高並不足160cm，證明只要善用各服裝的特點、學會小技巧，就能讓自己的身形變成黃金比例，視覺增高至少5cm的效果。而且，Rina除了選擇lowrys farm、pageboy等日本品牌，也會選擇GU、Uniqlo此類型的大眾品牌，值得小資女一看！

日本女生只有158cm，但單看照片卻完全不像。(rn__314@Instagram)

棄暗沉色系，改以明亮色系服裝

比起黑色，Rina多選擇明亮色調的服裝。(rn__314@Instagram)

女生不時都會選擇黑色、深藍色等沉色系服裝，以遮掩肥肉；沒錯是能夠起顯瘦的作用，但對於增高卻豪無幫助。相反，Rina卻選擇明亮色系服裝，不但呈現出一份乾淨整潔的感覺，配合高腰、合身剪裁的單品，更能提升吸引程度，即使與他人距離較遠，也能看到你的存在。

Uniqlo官方帳號曾在Rina的照片下留言，詢問能否借分享她的穿搭照。(rn__314@Instagram)

如果你不習慣大紅色、紫色等鮮艷顏色，也可選擇大地色系的服裝，也是Rina其中一個的「增高秘技」，以同色系作搭配，色調相同的服裝為她帶來無限延伸的效果，而其中一個大地色造型更曾被Uniqlo官方帳號留言詢問能否借分享，可見她的穿搭功力深厚。

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強調腰線：繫上皮帶

Rina以帶有圖案的絲巾當成皮帶使用。(rn__314@Instagram)

嬌小女生如想打造視覺增高的效果，必定要懂得從服裝剪裁入手。上衣方面可盡量選擇修腰、短身的款式，而下身則可選擇高腰款式，以突出腰線，帶來增高以及長腿的作用。

除以上單品款式，Rina也喜歡穿着鬆身剪裁的服裝，不過她卻會繫上皮帶，令腰線變得更明顯。皮帶以外，Rina也有一個較特別的方法：以帶有圖案的絲巾當成皮帶，束於腰部的位置，這樣不但能同樣達到顯腰線的效果，更能透過不同的綁法為造型帶來新鮮感。較為中性的女生，則建議選擇Belt Bag，作用如皮帶、絲巾一樣，更可當成日常手袋使用，十分方便。

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露出頸部肌膚：避免放下頭髮

Rina會將頭髮束成高馬尾、丸子頭等編髮新手也能掌握的髮型。(rn__314@Instagram)

透過適合的衣着增高固然重要，但其實髮型一樣能讓你看起來變得更高挑。從Rina的Instagram中看到，她甚少將頭髮全放下，反而大部份時間都會選擇束起頭髮，露出頸部線條，甚至是配合能夠呈現鎖骨的服裝，營造不經意的增高效果。

例如，Rina會將頭髮束成高馬尾、丸子頭等編髮新手也能掌握的髮型，不但會產生清爽俐落的觀感，更會有向上延伸的效果。要是希望多點變化，也可像Rina一樣束起龍蝦辮。不過，無論是任何編髮，也要輕輕拉鬆髮絲，營造蓬鬆感之餘，亦放大其增高效果。