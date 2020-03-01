【落日飛車】聽了會好想戀愛的歌 「懷孕搖滾」的浪漫魅力何在?

近年來台灣的獨立音樂市場發展迅速，除了一些已經佔有一席之地的獨立音樂例如9m88、草東沒有派對、Hello Nico等等這些耳熟能詳的名字。或許你有聽說過最近人氣超高的台灣獨立樂團——落日飛車（Sunset Rollercoaster）。 入圍第30屆金曲獎最佳組合獎的落日飛車，不僅在台灣，亞洲地區如香港、韓國、曼谷等地都有他們的擁躉，他們甚至打入歐美市場，巡迴演唱會走遍全球。落日飛車究竟有著怎樣令人著迷的魅力？來一趟讓妳耳朵懷孕的音樂旅程吧！

懷孕搖滾——落日飛車（Sunset Rollercoaster）

落日飛車是台灣樂團。（sunsetrollercoaster@FB）

想和你談一場充滿復古情懷的戀愛。

許多人將「懷孕搖滾」和落日飛車已經劃上等號，將其歸類成甜蜜復古風搖滾樂，迷幻又愜意的曲風，結合了爵士樂、靈魂樂、藍調、搖滾等各類音樂風格，所締造出「新浪漫」的「軟性搖滾」。

在城市邊緣，愈行愈遠的浪漫。

確實，當你在聽著落日飛車的歌曲時，你就像浸淫在落日餘暉的沉暮之中，身體會不自覺地隨旋律搖擺，世界倏忽變得柔和又浪漫起來。樂迷間流傳著一個都市傳說，大多的女性聽眾聽完落日飛車的歌後，都會很想談戀愛。

華語地區最浪漫的搖滾樂隊

90 年代受香港影響的詭異愛情故事。 《My Jinji》

《My Jinji》MV在今年情人節釋出。（sunsetrollercoaster@FB）

事實上落日飛車成團已經超過十年，真正讓他們嶄露頭角的是他們所創作的情歌，這讓他們自己也始料未及。尤其是《My Jinji》一曲爆紅，揚名海外，初聽曲目感覺像是在某間復古唱片行，播放著一首六七十年代的老歌，輕鬆愜意的音樂緩緩流淌，滲進身體內每個神經細胞。就連歌曲的背後愛情故事也十分詭譎奇幻，講述一個墮落的戰士愛上了遙遠星系中的一位公主，奇特又浪漫的設定，配上簡單又深情的歌詞，帶著聽眾踏上一場魔幻復古又充滿情愫的時空之旅。在採訪中，主唱兼吉他手國國透露《Jinji Kikko》這張專輯的原型，就是心儀對象的綜合體，就像是把自己喜歡的人，都匯聚成「一個人」，是每一次戀愛經驗之中的綜合體。

坊間說：「聽落日飛車，你會睡到心上人。」

專輯《Jinji Kikko》十分受歡迎。（sunsetrollercoaster@FB） 許多人在聽完落日飛車之後，會迅速戀愛，之後甚至結婚生子。團員解說「懷孕搖滾」，顧名思義就是聽了之後很容易懷孕。聽眾有許多都是對愛情充滿許多浪漫幻想的九十後、九五後，這些追求愛情的少男少女們，很喜歡來看落日飛車的演出，再荷爾蒙大噴發，許多情侶聽見那幾首他們喜歡的情歌，就會擁吻起來。

其實我們都不浪漫

浪漫都是在一些看不到的細節裡面，講出來就不浪漫了。 落日飛車

雖然浪漫復古已經成為落日飛車樂團的標誌性特色，不過在紀綠片中，團員們表示他們在現實生活中超級不浪漫，六個大直男，他們也不懂為什麼九十後、九五後的聽眾會解讀成是浪漫的。國國笑言他們的歌更像是「電梯音樂」，就像是那些你在百貨公司搭電梯時，聽到輕鬆又愜意的購物音樂，會讓你身心放鬆。

落日飛車獲得台灣第30屆金曲獎的「最佳音樂錄影帶獎」。（sunsetrollercoaster@FB）

落日飛車入圍第30屆金曲獎最佳組合獎。（sunsetrollercoaster@FB）

無論如何定義落日飛車，浪漫是自己解讀出來的東西，每個人都有著自己的答案。可能是現在，可能是未來，也可能在過去。一邊搖滾，一邊浪漫。無論你有對象與否，無論你快樂與否，無論你是否想談戀愛，你都可以在黃昏時分，一邊聽著落日飛車的歌，一邊對著夕陽許願，只屬於你的浪漫。

八張圖瞭解落日飛車：