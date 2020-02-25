Adele暴瘦不止臉頰凹陷 被拍怒舉中指 好友婚禮上宣佈有好消息?

英國靈魂歌后Adele近期動態一直深受關注，除了體型變得驚人地消瘦之外，她還帶了各國粉絲翹首以盼的好消息——九月將推出個人新專輯！與前夫Simon Koneck離婚結束8年情後，Adele的個人生活一直備受關注，看來她正努力走出離婚陰霾，讓一眾粉絲都萬分期待能夠看見煥然一新的靈魂歌姬！

Adele臉頰凹陷更瘦了？ 被狗仔隊抓拍怒舉中指

踏入2020新年，靈魂歌后Adele也為人生開啓了一頁新的篇章，長年以豐腴身材亮相的Adele坦言自己一直不在乎身材。不過自從與前夫Simon Koneck離婚恢復單身後，Adele有了新的嘗試以及轉變：她變瘦了！

Adele變瘦的程度幾乎是之前身形的一半，新年期間她與一眾明星包括Harry Styles、James Corden等人到熱帶島嶼度假時所流出的照片可見，Adele的身材變得十分瘦削，臉部棱角分明，暴瘦後的她幾乎變成第二個人。

Adele身材變得更婀娜多姿。（officialadelefanpage@IG）

Adele激瘦沙灘相片：

之後Adele參加第 92 屆奧斯卡頒獎典禮的會後派對，流傳出來的與朋友的合照中可見，Adele過去圓潤的臉頰如今已經瘦到凹陷，肩膀也變得瘦削，骨感的身形與之前的形象簡直判若兩人。一眾粉絲驚呼：「女神變得好瘦！」

Adele出席奧斯卡會後派對：

Adele參加奧斯卡會後派對。（adelesp@IG）

日前，Adele出席好友的婚禮時，被狗仔跟拍，一向以直爽霸氣性格著稱的Adele氣得對狗仔隊怒舉中指表達不滿。而眾人目光也被狗仔隊跟拍Adele照片中激瘦的身材所吸引，女神整個人都變得十分纖細，臉也因爲激瘦後變得長了，下巴也更尖了。

Adele被跟拍消瘦身材曝光：

更多Adele激瘦後的相片：

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好友婚禮透露新專輯消息 產後因患抑鬱症而停工？

Adele自2015年推出《25》專輯後，漸漸淡出歌壇，神隱數年。Adele為前夫Simon Koneck誕下可愛的兒子Angelo，據悉她曾患上產後抑鬱症，感覺自己對於孩子而言一無是處，甚至認爲生下兒子是一個錯誤的決定。事後，Adele靠著從生活中抽出私人時間排解壓力，而慢慢走出產後抑鬱。不過，她依然十分疼愛著兒子，甚至甘心為兒子做任何事，她為愛子戒掉煙酒，當時與前夫的關係也十分穩定。

Adele婚姻維持不到3年。（Adele@IG）

可惜這段婚姻僅維持短短不到3年時間，婚姻最終以失敗告終。專心在家「湊仔」的Adele幾乎在熒幕前消失，也已經將近4年未出新專輯。直到近期Adele的身影頻頻被捕捉，也讓粉絲吃驚發現她瘦了一大圈。看來正在積極減肥瘦身的Adele並沒有受到離婚打擊，反而她的人生翻開新的一頁篇章，步入更積極健康的軌道。

Adele在好友的結婚派對上，忘我地隨音樂舞動身姿，更上台連唱數首經典歌曲，整個現場氣氛高漲，Adele也樂在其中，心情十分好。她更在舞台上宣佈：「請期待我9月的新專輯」，讓台下驚叫聲連連。影片流出後讓粉絲們都感到十分激動，歌后終於要推出新專輯，而且形象有所改變的她，讓粉絲更加期待Adele的全新面貌。離婚後仍然熱愛家庭、熱愛生活、熱愛自己人生的堅强女性，期待脫胎換骨的靈魂歌姬在舞台上繼續發光發熱！

Adele在好友婚禮上宣佈今年九月即將有新專輯的好消息：

Adele在好友婚禮上獻唱：

回顧Adele過去身形豐腴，與現在有著極大差距：