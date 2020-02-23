張鈞甯、李若彤纖腰秘訣　在家躺着做也能瘦肚腩　練出完美馬甲綫

疫情嚴重期間，不適宜外出，就連工作都可以待在家裏處理。不過日日留在家，不但心情變得鬱悶，人也會變得懶惰散漫。既然多了在家的時間，不妨趁著空閒時間，做一些居家運動，保持身心健康，順便可以練一下腹肌！

上班族大多都Home office，待在家的時間多了，人會慢慢變得意志消沉，變得更加懶惰和散漫。但是天氣逐漸回暖，炎炎夏日又是展露身材的時候，現在更加要把握時間，加强鍛煉身體練馬甲綫，夏日就能展現迷人腹肌！

李若彤9招練出四舊腹肌

凍齡女神李若彤已踏入不惑之年，當年迷倒萬千少男的「小龍女」美貌依舊，保養秘訣要歸功於持續健身。李若彤透露自己一星期至少運動3次，她經常在社交網站分享自己運動時的照片，更大曬馬甲綫展露健身成果。李若彤還大方分享自己練成馬甲綫的方法，與粉絲分享9招腹肌訓練方法。她也提醒各位想要練腹肌的女生們，任何健身成功都不是一朝一夕就能達成，最重要是堅持的決心，日積月累才能有收穫！

李若彤練成馬甲綫，身材十分完美。（李若彤@微博)

9招腹肌訓練方法（逐格放大看）：

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另外，美魔女李若彤提醒各位女生們一開始健身時，目標不要定太高，不要以「多」為準則，應該以「對」爲準，否則做錯了就會事倍功半。只要最對了以後，就可以慢慢加量，增强訓練。一星期做3至4天，每個動作做五十次，持續半年，就能隱隱約約看見馬甲綫。切記不要貪圖快速有效，而是應該持之以恆，將健身成爲一種生活習慣，才能真正做到身心健康！

李若彤堅持健身二十年。（李若彤@微博)

凍齡女神李若彤身材完美：

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張鈞甯一招「大車輪」練出結實腹肌

熱愛健身的完美女神張鈞甯雖然身材看上去瘦削，但是長年累月都堅持運動的她，早就練成精壯又結實的身體，健康生活激勵了不少人！各種運動張鈞甯通通都有嘗試，包括瑜伽、泰拳和長跑，讓運動融入生活成爲一種習慣，健康積極的形象也吸引了不少運動品牌來找她代言。張鈞甯曾分享，自從堅持運動後，她的柔軟度越來越好，外型的綫條變得更有綫條，幫助增强自信。

張鈞甯十分喜歡運動。（張鈞甯@微博）

一招「大車輪」練出完美腹肌（點閱下圖查看）：

運動後張鈞甯提醒各位要做一些拉伸運動，放鬆腳部肌肉，例如很簡單的前彎動作，或者將雙腳貼墻做拉筋動作，才能確保腿部不會變粗。不過各位女生在家運動時記得要量力而為，小心安全以免受傷，有需要還是尋求專業的教練指導吧！

張鈞甯十分注重健康生活：