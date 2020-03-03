Home Office完結出現「假期後症候群」？專家指這4種人最高危

因為冠狀肺炎疫症肆虐，確診人數持續上升，早前月份不少公司都實行「在家工作」。不過隨著政府多間機構在3月份逐漸恢復正常上班，也開始有公司結束長達1個月的「在家工作」的模式，讓不少打工仔不習慣，甚至還出現了「假期後症候群」(Post Holiday Blus)症狀。

不少打工仔恢復上班後出現了「假期後症候群」(Post Holiday Blus)症狀。 (tvN@Facebook)

雖然說「在家工作」並不算是假期的一種，但是在家工作和在公司工作的對比也是頗大的，家中工作相對有更多個人空間和時間，而且工作完也會剩餘更多的玩樂時間，沒有了在公司工作的壓抑感，因此很多人都會覺得在家工作和假期沒有分別。

在家工作和在公司工作相對有更多個人空間和時間。 (tvN@Facebook)

什麼是假期後症候群

「假期後症候群」其實十分普遍，工作時積累的壓力在假期時候便會縱情釋放出來，而在家中工作也會比在公司時更加輕鬆，可以睡到自然醒才開始工作，有些公司在家裡的工作更會相對在公司的時候簡單，因此在家裡快速完成工作後就得到很多的自由時間，即使不可和朋友出街吃飯，也可在家HEA和煲劇等，做自己喜歡的事，心情根本就和放假相差無幾。

在過了長達接近一個月的「半假期」生活，現在立即要恢復正常的日常工作時，有些人會出現情緒低落、無法集中精神、憂鬱煩躁等症狀，也有部分人在上班前一天徹夜難眠，這些就是「假期後症候群」的症狀。你又是否其中之一?

在家裡快速完成工作後就可以得到很多的自由時間。 (tvN@Facebook)

心理學家兼研究顧問Melissa Weinberg在《The new daily》提出我們的大腦會欺騙自己，即使你的假期過的並不是很愉快，就像是現在疫情蔓延，不少人也只能在家中度過枯燥乏味的假期，但是你的大腦還是會欺騙自己只記得享受假期的感覺，特別是想起工作時的壓力和不情願時，就更加覺得很愉快。所以即使Home Office並不是如想像中美好，自己或是會受到大腦欺騙。

一想起工作時的壓力和不情願，大腦還是會欺騙自己即使假期不愉快，也會有十分美好的錯覺。 (tvN@Facebook)

另外在長達一個多月在家中工作，不少人都會儲備足夠的零食，工作完後也會小酌一杯，而零食、甜品、含糖食品和酒精等等也可能是讓你出現情緒低落、抑鬱的罪魁禍首。

零食、甜品、含糖食品和酒精等等也可能是讓人出現情緒低落的元兇。 (tvN@Facebook)

美國心理學會（APS）調查發現：以下4種人最容易患上假期症候群

5個方法解決假期症候群

資料來源：The new daily、psycom、BBC，psychologypedia