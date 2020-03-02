【心跳500天】命中注定不代表適合 感情裡其實我們都很「賤」？

美國愛情喜劇電影《心跳500天》（500 Days of Summer）2009年上映至今，已經超過十年，每每回看這齣電影，才發現浪漫的背後總是噙著淚水。用情至深反而變成自導自演的愛情悲劇，原來愛情在不以為然間就成了自私，其實感情裡你我都很賤？

*警告：以下內容含有劇透！

《500 days of Summer》在2009年上映至今仍是經典。（《500 days of Summer》劇照）

討厭只有表面溫暖的Summer？

由擁有天使面孔的美國女演員Zooey Deschanel所飾演的女主角Summer一出場，一如經典愛情電影中的女主角們，擁有姣好的面容、風趣的性格、獨特的氣質、豐富的內涵，女神般的存在。這樣的完美形象正如撒進灰塵滿佈的黑暗角落的一抹旭陽，男主角Tom（Joseph Gordon-Levitt 飾）在一成不變的辦公室裡，終於看見了曙光。

Tom對Summer一見鍾情，他相信Summer就是他的真命天女，正如他相信愛情裡有「命中注定」一般堅定。他開始有意無意接近Summer，也成功吸引了她的視線，Summer在影印室主動親了Tom，戀愛就此開始。

相遇都是命中注定？（《500 days of Summer》劇照）

因為電影並非線性敘事，一開始就穿插了爭吵的鏡頭，已經告知觀眾兩人的愛情終邁向破裂。充滿浪漫主義色彩的Tom一直使出渾身解數，討好若即若離的Summer，他們一齊吃飯、看電影，一齊逛IKEA，演著只有他們兩個人才懂的小劇場，從親吻到上床，他們真正陷入了命中注定的愛情。只是搖擺不定的Summer總是讓人捉摸不透，發生爭吵後，她逃避Tom愛意的方式，也一直用We’re just friends的藉口搪塞。

看到這裡，不知道是否也有人和筆者一樣覺得Summer就是一個踐踏純情「癡情男」的「心機婊」，她根本沒有真正愛上Tom，卻也沒有劃清界線，最後傷透了這個可憐純情男的心。自私的行徑與「收兵娘娘」無異，面孔是天使行徑如魔鬼。

或許直到電影結束，你仍然對Summer咬牙切齒，為Tom受的情傷而忿忿不平。若是如此，建議你看完這篇文章後再從頭看一次《500 Days of Summer》，或許你會有另一番體會。

愛情只有美好的模樣？（《500 days of Summer》劇照）

你相信命運嗎？

什麼是命中注定？男主角Toｍ告訴我們「在這座擁有40萬商戶、9萬1千棟商業大廈以及380萬人口的城市裡」，能讓Tom遇上Summer的唯一原因就是「命運」。

你相信命中注定嗎？英國知名作家Alain de Botton將這種「認定與另一半相遇是命中注定」的現象稱為「羅曼蒂克命定論」（Romantic Fatalism）。當人們覺得與對方相遇的機率是微乎其微時，最後成功遇見那個「他或她」時，就是命運將「我們」綁在了一起。雖然「命運」一詞看上去並不理性，但人們仍然選擇相信，因爲人們都想把關係定義成獨一無二且肯定其必然性。

所以在電影中，Tom一看見Summer就認定是命運的安排，從一開始就預想了兩人的幸福結局，從相識相戀到長相廝守，一開始就幻想這段愛情一定是美好的。

冥冥之中都是命運主宰?（《500 days of Summer》劇照）

在感情裡你我都很賤

我以為你會是我的唯一。

如果你再看一次這齣電影，你或許會發現，其實Tom同樣自私，電影中大量Tom個人的畫面和獨白，其實就已經反射出這一切都是Tom自己的看法。整段關係他都沈浸在自己的世界裡，沈浸在「自以為是」裡。

事實上Summer一早就告訴他，自己從來不相信有真愛，也不想要有男朋友，她不想成為一個人的所屬。直到Tom逐漸讓Summer打開心扉，她透露自己父母離異的事情，加上過往豐富的感情經歷，Summer的內心深處其實極度缺乏安全感，沒辦法全身心投入一段感情關係中。

Tom有想過Summer是否快樂嗎？（《500 days of Summer》劇照）

然而Tom一直天真地以為自己就是那個可以填補Summer內心傷痕的人，把愛情誤認為是真愛的傻瓜，可是他沒有切身考慮過Summer的感受，也從未瞭解過她真正的想法，在自以為是的幻想中把Summer塑造成完美對象。事實上Summer並不是完美的女人，對Summer而言Tom無法給她確切的安全感，並不是「真命天子」。兩人的價值觀、感情觀一開始就有偏差，一時的新鮮感和吸引無法成為愛情的防腐劑。直到Summer對Tom的感情漸漸冷淡，幻想破滅，Tom成為自憐自艾的可憐蟲———事實上他只不過是自以為是的自私鬼。

愛情裏的自私鬼，總是自憐自艾。（《500 days of Summer》劇照）

我們注定愛上對方，但卻不適合對方。

Summer確實很賤，Tom其實也很自私，他們都只在自己的角度去看待這段感情，從未為對方著想過。現實中亦是如此，我們大多喜歡把對方塑造成心中理想形象，有著若對方一有偏差就將過錯都怪到對方的自私行徑。在愛情裡我們往往只看結果，卻忘記其中經歷了很長的一段過程，充滿快樂和悲傷。而這樣的過程，才是讓我們成長的原因。愛情不是只有命中注定的幸福橋段，不是只有快樂的結局才算值得。愛情可以有很多種模樣，只要到最後我們是真的為彼此好。

相愛不代表適合。（《500 days of Summer》劇照）

This is not a love story. This is a story about love. 500 Days of Summer

因為在愛情裡我們都很賤，所以我們彼此成長。電影一開始標明這不是一個愛情故事，而是一個探討愛的故事。更確切地說，這是男主角Tom從愛情中學習並成長的故事。愛情總是不盡如意，但最後他真正學會放手，不再執著於命運，並真心地祝福Summer有幸福的生活。那一刻，他終於從感情中獲得自由。電影結尾，「夏天」走了，「秋天」來了。所以，愛情不是「非你不可」。

放手再彼此祝福，原來一切都很簡單。（《500 days of Summer》劇照）

回顧更多電影經典台詞：