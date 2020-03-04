內地16歲網紅3年整容60次 變蛇精女現後遺症 只為美到人生巔峰?

愛美之心，人皆有之。特別是女生對於「要美、要瘦」的追求更是無窮無盡。 現代醫學美容技術發達，想要鼻再高一點，臉再尖一點，通通都不是難事。現今整容風氣盛行，人人都能靠整容技術變得美麗，變成自己夢想中的樣子，也造成了滿大街都是「網紅臉」的現象。有些女生為追求美，更去到了走火入魔的程度。內地更有未成年的網紅，才只有16歲已經整容60次，本是青葱少女的模樣，整成錐子臉尖鼻子的「蛇精臉」，驚嚇程度破表，向大家展示了她對「美」的定義。

大陸網紅13歲開始整容 面目全非成蛇精女

2004年出生的大陸網紅「小z娜」在微博上自爆從13歲開始已經整容，追求心目中的完美「芭比臉」。（小z娜娜Nana@微博）

2004年出生的大陸網紅「小z娜」年紀輕輕得16歲，剛過了豆蔻年華的她，竟然在微博上自爆從13歲開始已經整容。追求「芭比臉」的「小z娜」，光是雙眼皮已經動了6次手術、眼角5次手術、鼻子做了4次，另外還做了全臉磨骨、吸脂、豐臀等等，各類整容手術數之不盡。她甚至表示自己打玻尿酸每次都花費幾萬人民幣，多達打一桶的量，更曬出整容收據，價錢從千元至數十萬不等，用起錢來絲毫不手軟。

整容過度的她五官已變得面目全非，比例誇張極不自然。(不過相信除了整容也有P圖的成份)（小z娜娜Nana@微博）

「小z娜」與網民分享自己整容的心路歷程，她坦言自己本身生得平庸，五官不好看，而且臉很大，爲了變成真人芭比娃娃，不惜花費巨額做整容手術，3年來做了不下60次全麻醉整容手術，小z娜表示自己每次手術都是改頭換面的大手術，一年換了4次身份證。她承認自己整容上癮，就算手術後效果已經達到極緻，自己仍然覺得「還差那麼一點，不夠到位」。

小z娜全臉都動過手術。（小z娜娜Nana@微博）

「小z娜」在微博公開整容詳情：

大陸網紅小z娜公開整容史。（小z娜娜Nana@微博）

小z娜分享整容「自己開心就好，不會理會別人的説辭」，她甚至自嘲現在看恐怖片都不會害怕，因爲影片中女鬼的臉還不及她誇張。不過整容似乎已經嚴重影響到她的學校生活，她因爲整容過度而被迫休學一年，上學期間甚至請假3個月去整容而錯過了考試，還有剛整完容綁著繃帶去學校的嚇人經歷。如今，小z娜因爲整容過度導致身體變差，只能閉家休息，處於休學狀態，之後會有去英國留學的打算。

「小z娜」整容前後對比圖：

小z娜不時在網上分享和媽媽的合照，照片中媽媽樣子十分年輕，而且清純自然。小z娜透露母親的臉上連針都沒有打過，兩人走在街上都會被誤認爲姐妹，她還寫道自己未成年，所以都是母親帶她去整容醫院以及幫她付清手術費。令人不禁細想，媽媽的無條件支持，到底是愛她還是害了她......

「小z娜」與媽媽的合照:

網友們不時在小z娜分享的照片留言說:「好可怕」、「太難看了」、「比蛇精還可怕」。小z娜卻不以為意，表示整容帶她走到人生巔峰。不過整容過度不但對身體造成影響，心理健康同樣令人堪憂。雖然小z娜家境富裕，但是花父母賺來的錢，用巨額來整容，卻弄成「女蛇精」的樣子，不知道小z娜的父母盲目的愛，又會否毀了她的一生? 整容導致她荒廢學業，只一味全心投入整容，追求外表的亮麗與光鮮，到底是走上「人生巔峰」，還是想要掩飾内心的空虛？莫非整容就是人生的全部意義?

不管如何，愛美都應該有個限度。縱然明白「愛美之心，人皆有之」，但是「人無完人」，追求外表的同時，也要衡量各種風險與後果，無論男生還是女生，作出任何決定以及進行手術前，都要謹慎行事，切忌一時的因愛美之心，而後悔變成無法彌補的後果。

更多「小z娜」驚嚇整容相：

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瘦臉不一定要整容削骨！

其實要變美的話也不一定要整容，如果臉上不動刀怎樣可以變成「V面」？日本淋巴護理師在電視節目上分享了一套「瘦臉操」的消除臉部浮腫方法，她指出淋巴循環差是導致臉部浮腫的其中一個原因，每天持之以恆的花5分鐘來消除浮腫，臉部也會隨之而變小達到瘦臉效果。

#1肩部運動

專家指肩部運動有助舒緩上肩附近的淋巴阻塞問題，從而令臉部消腫。（4次為之一組，每日做一組。）

肩部肌肉訓練。（《ソレダメ！ ～あなたの常識は非常識？！》）

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#2 臉部運動

第二個臉部運動可以直接消除臉部浮腫，多動動口部肌肉，令血液循環更流通，以達致小顏效果。（3次為之一組，每日做一組。）

臉部運動。（《ソレダメ！ ～あなたの常識は非常識？！》）

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