【梨泰院Class】權娜拉人氣超高 新一代「男神收割機」被指整容?

除了《愛的迫降》外，另一套韓劇《梨泰院Class》也在熱播中，人氣持續上升，收視率屢創新高。當中各主角都受到不少關注，其中在劇中飾演朴敘俊「初戀」的權娜拉因清純美艷的外表，相當受到矚目，演藝之路同樣引起網民熱烈討論！

曾是女團出身的門面擔當？

《梨泰院Class》的「女二」權娜拉因清純美艷的外表同樣受到高關注。（hv_nara@IG）

權娜拉校服造型清新可人。（jtbcdrama@IG） 劇中飾演朴敘俊深愛著的「初戀情人」，權娜拉一身高中制服造型相當吸睛。一頭清爽的短髮，加上閃閃發光的無辜大眼睛，以及細嫩透白的皮膚，簡直就是「清純女神」的完美典範。而踏入社會化身上班族中的「霸氣女强人」，她經常穿著帥氣的西裝套裝，散發成熟氣質魅力，難怪引起網民注意。

但原來權娜拉並不是演員出身，在2012年她以組合Hello Venus出道，因擁有出眾的外表和火辣身材，不僅擔任隊内副主唱的位置，還是團體的門面擔當，能唱能跳的她當時已經獲得不少人氣。Hello Venus的曲風主要走性感路綫，穿著清爽的服裝勁歌熱舞，「性感尤物」權娜拉統統都能駕馭。不過2019初因與經紀公司合約到期而離開，Hello Venus 同時宣布解散，權娜拉將演藝重心移至戲劇圈。

權娜拉所屬女團Hello Venus：

權娜拉曾是Hello Venus一員。（Fantagio）

權娜拉熱舞片段再被網友翻出：

Hello Venus當時走性感路綫，權娜拉火辣身材引熱議。（Naver）

更多權娜拉火辣身材照片：

+ 8 + 7 + 6

新一代「男神收割機」 和李鍾碩傳出戀情

以女團身份活動時，權娜拉已經參演過不少影視作品，合作過的藝人個個都是大牌！除了現時合作的朴敘俊之外，她還與男神池昌旭合演過《奇怪的搭檔》、夥拍型男南宮珉出演《監獄醫生》，也曾和尹施允、李善均、IU等人合作過，堪稱新一代「男神收割機」。

權娜拉出演過多部人氣韓劇。（hv_nara@IG）

另外，權娜拉也是男神李鍾碩的緋聞女友，據悉她離開所屬女團 Hello Venus 的經紀公司後，加入李鍾碩成立的經紀公司A-Man Project 旗下，在去年七月更被爆出她就是李鍾碩的女友！據悉李鍾碩對權娜拉一見鍾情，對其展開强烈的追求攻勢，不但極力納她入旗下，還會經常送禮物給他，更有傳聞稱李鍾碩私下會叫娜拉為「李鍾碩的女人」。兩人還被目擊過在李鍾碩所經營的咖啡館「Cafe.89 Mansion」約會，讓戀情的可信度增加。不過經紀公司則趕忙出來降溫撲火，表示「兩人只是關係親密的前後輩」，不過「親密」二字讓人有無限遐想，兩人關係絕對不簡單。

權娜拉與李鍾碩傳出緋聞。（（hv_nara/jongsuk0206@IG）

陷入整容疑雲？

不過人紅是非多，雖然以演員身份獲得不少關注的娜拉，卻被網友翻出舊照，讓她深陷整容疑雲。有網民指出過去的權娜拉和現在的容貌相差很多，以前的臉蛋比較圓潤，鼻子也比較有肉感，雖然眼睛很大但是是内雙，和現在完美的容貌確實有些距離。

權娜拉舊照和現在差很多？

權娜拉現在與昔日的樣子有很大對比：

+ 3 + 2

172cm高挑身材穿搭引模仿熱潮

權娜拉擁有專業模特般的九頭身身材同樣引起熱議，女團時期她的火辣身材照片再度被網友翻出，造成轟動。又長又纖細的雙腿以及豐滿的上圍，讓人忍不住讚嘆她的完美身材比例，難怪女神能夠成功擄獲李鍾碩的心。

另外，娜拉在《梨泰院Class》劇中的氣質幹練穿搭散發成熟迷人魅力，是不少上班族的穿搭模板。烏黑秀麗的長髮，搭配淡雅妝容，更有「黃金比例」的魔鬼身材撐起衣服，完全是行走中的時尚畫報。想要成爲率性又充滿魅力的事業型女生，就趕快來參考一下娜拉在劇中的穿搭吧！

娜拉在《梨泰院Class》劇中的穿搭十分有氣質。（hv_nara@IG）

率性幹練事業型女生穿搭：