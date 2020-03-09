【中性人格】不外向也不內向的「第三種人格」　四個特徵最易分辨

除了外向與內向，你有聽過第三種人格——Ambivert（中性人格）嗎？

在內向與外向的人格分析中，你是否常常覺得自己格格不入？（《梨泰院Class》劇照）

在內向與外向的人格分析中，你是否常常覺得自己格格不入？

當我們在評斷一個人是外向或內向時，談的是這個人取得能量的方法。之於外向者，與外部環境（人／自然）互動，是他們汲取能量的方法；反之，內向者則傾向獨處來恢復能量。

但是有一群人，他們不排斥，甚至喜歡與朋友一起聚餐交流、參與需要團體合作的任務，並且從中獲得能量，同時也能在自處時感到自在，而這樣一群人，被稱作 ambivert（中性人格），在內向與外向之外的第三種人格。

▼▼如果你也有以下四個特徵，或許你就是所謂的中性人格▼▼

+ 5 + 4 + 3

對中性人格來說，模糊不定是最大的優勢，而中性人格需要做的，就是去辨別什麼樣的場合能幫助自己提升能量、什麼場合會嚴重消耗你的力氣，這能夠幫助你在職場或人際關係中，找到最舒適的生存方法。

性格沒有好壞對錯，無論是什麼性格，理解自己是誰，並且能怎麼與這個社會與環境共處，每個人都能找到自己的長處喔！

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「喜歡參加聚會，但沒過多久就想獨處」非內向也非外向的第三種人格】