Katy Perry宣佈BB來了?曾離婚再遇情場浪子　未穿白紗仍勇敢去愛

人稱「水果姐」的美國天后Katy Perry與知名英國演員Orlando Bloom經歷分分合合後，終於在上年二月正式訂婚。近日又傳出好消息，Katy Perry在MV中深情獻唱「I do」並有捧著肚子的畫面，間接宣佈有孕喜訊！

曾經歷分手 讓關係得到喘息後更加甜蜜？

Katy Perry發表新曲〈Never Worn White〉。（katyperry@IG）

You asked the question, I said Yes. But I'm scared 〈Never Worn White〉

美國天后Katy Perry近日發佈最新單曲〈Never Worn White〉的MV，新歌以「從未穿過白紗」爲歌名，傾訴著對於步入禮堂、再次踏入婚姻前的忐忑不安。而每一句歌詞都是在對未婚夫Orlando Bloom真真切切的告白，即使對未來感到彷徨與不安，但仍然想要與Orlando一起去嘗試，這次仍然願意爲愛放手一搏說「I DO」！當中全身上下佈滿花朵的造型，似乎也是在暗喻未婚夫姓氏「Bloom」，他們的愛情如鮮花般絢爛綻放而美好。MV最後一幕是Katy穿著白紗，撫摸著隆起的肚皮，驚喜宣佈自己與Orlando已有「愛的結晶」！

Katy Perry MV中捧著肚子的畫面，間接宣佈有孕喜訊！（〈Never Worn White〉）

〈Never Worn White〉MV片段：

去年二月Orlando Bloom在情人節那天向Katy Perry求婚，並在IG上宣佈了訂婚喜訊，照片中兩人被紅色的心形氣球包圍著，而Katy手上戴著花朵寶石鑽戒，配文「full Bloom」，寓意男方的姓氏「Bloom」，有著全面綻放、盛放的意思，充滿心思。

不過，Katy Perry與Orlando Bloom的愛情故事並非一帆風順，也曾經歷過波折。兩人一開始是在2016年金球獎頒獎典禮派對上被目擊打情駡俏，之後交往傳言不斷，後來被狗仔隊拍到一起到夏威夷度假，令戀情曝光。

去年二月Orlando Bloom在情人節那天向Katy Perry求婚。（katyperry@IG）

可惜好景不長，兩人於2017年3月意外宣佈分手，但仍然維持好友關係，曾發出聯合聲明表示「互相仍處與友愛、互相尊重的關係」。直到2017年8月兩人重燃愛火，再次被捕捉到一起度假的身影，分手不到5個月復合。經歷分開後，他們的感情似乎更加甜蜜和牢固，愛得難離難捨。據悉Katy和Orlando在分手期間仍然保持聯絡，也有冷靜反思大家的相處模式和關係，女方始終無法忘記對方，非常在乎他，最終兩人復合，成功許下諾言。

更多Katy Perry與Orlando Bloom甜蜜合照：

經歷過一次離婚 Katy Perry準備好進入第二段婚姻？

Katy Perry與前夫Russell Brand。（gettyimages） Katy Perry經歷過三段失敗的感情經歷後，遇見了前夫Russell Brand，當時以爲自己遇見了「唯一」，2010年喜結連理，可惜婚姻維持只有短短的14個月，兩人在2012年7月宣佈離婚。離婚後Katy Perry曾提及這段關係，她表示因工作關係她的人氣、氣勢會凌駕於丈夫之上，而前夫Russell Brand則希望雙方的關係是平等的，但工作滿滿的Katy卻無法應付這種相處模式。甚至她是在演唱會開場前收到對方的離婚訊息，上場前忍不住崩潰痛哭，最後要强忍淚水，直到順利完成演唱會。

I’m preparing myself for having a family of my own someday. Katy Perry

多年的感情起伏讓Katy Perry成長。（katyperry@IG） 當年結婚的時候Katy Perry只有25歲，十年後她已經成長，從意氣用事的女孩轉變成更成熟自信的女人。面對愛情和家庭，她在訪問中表示：「我正準備一場靈魂的大改革，希望能提升自我的情緒，試著不要再讓童年的創傷影響著我，我想成長為一個成年人。」Katy Perry透露不久的將來會組建一個屬於自己的家庭，但在那之前，她更多是想做「靈魂手術」。如今的Katy更爲成熟，也學會如何調整内在和心靈，對能夠組建一個幸福家庭仍有憧憬，直到她遇見自己的真命天子——Orlando Bloom。

更多Katy Perry美照：

+ 3 + 2

情場浪子終回頭 兩人戀情曾不被看好？

Orlando Bloom前妻Miranda Kerr。（gettyimages） Orlando Bloom也曾經歷過一段失敗的婚姻，他曾和澳洲名模Miranda Kerr結婚並且育有一子，不過兩人經過六年多的相處，最後仍然決定分開。而Orlando花心的個性在圈中也是人盡皆知，他常和女生們打情駡俏，還有外國媒體報道Orlando在海灘上對著泳裝辣妹目不轉睛，還會和她們調情。

還有傳當時Katy Perry與Orlando Bloom分手主因，是因爲在一同參加奧斯卡派對之時，Orlando趁Katy不注意，與另一名黑髮女子互動親密，女方身份是環保組織Global Green總裁的千金。兩人在交談期間舉止相當親暱，Orlando頻頻貼近女方臉頰竊竊私語，而該名女生也曾撫摸他的臉頰，互動曖昧，成爲分手導火綫，兩人在派對數日後發佈分手消息。

Orlando Bloom在衆目睽睽之下與陌生女子舉止親暱：

+ 2

Orlando Bloom也曾被拍到和不同女伴戲水玩樂，還被爆出入住某五星級酒店時，與小19歲的女服務生發生一夜情。不過如今花心事跡累累的「情場浪子」似乎終於定下心來，雖然Katy Perry與Orlando Bloom的感情曾不被看好，相信兩人踏入婚姻也會存有質疑聲音，但是如今Katy成功收服花心浪子，更懷有身孕，讓旁人紛紛送上祝福之餘，也期望他們得來不易的愛情能夠幸福美滿地走下去。未曾穿上過白紗的Katy，為愛情勇敢地孤注一擲，值得獲得更好的回報！

Katy與Orlando上年二月訂婚。（katyperry@IG）

參考資料: Glamour