【梨泰院Class】朴敘俊利用5件單品示範男友穿搭　高筒靴更顯粗獷

近期超熱門的韓劇一部接一部，看完《愛的迫降》玄彬的太平洋寬肩之後，馬上來看陽光男孩朴敘俊在《梨泰院CLASS》的熱血，朴敘俊在劇中多以休閒裝出現，非常適合日常穿搭，常出現的單品也非常好搭配，根本是男生穿搭範本！來看看簡單的5件單品如何穿的有型。

#球鞋

男生的穿搭普遍來說，還是以簡單為主，透過大地色系、軍綠色、深藍色等等，從顏色上做出層次，接著可以選擇一雙經典球鞋來當作穿搭的重點，這雙球鞋可以亮一點，款式誇張一點也沒關係。這雙球鞋可以是和身上的顏色有一點對比，讓整體的穿搭跳出來。

#靴子

除了球鞋之外，朴敘俊也常常穿著一雙帥氣的高筒靴子，讓整體造型看起來更加粗獷，更符合角色性格，展現更多的男人味。不過搭編建議，如果想要穿著這種比較個性、風格強烈的鞋子，其他的搭配褲子、上衣就要稍微注意一下，盡可能讓全身的風格一致。

#連帽上衣

在《梨泰院 CLASS 》劇中，朴敘俊的上衣最常穿的就是一件軍綠色連帽上衣，雖然說連帽上衣蠻常見的，不過在挑選上也是有一些小細節可以注意一下，例如衣服的磅數夠不夠挺？有沒有落肩設計？口袋的位置等等，都可以讓你的上衣更加出色。

#飛行外套、棒球外套

這兩款外套應該是近幾年男生外出必備款，只要裡面搭個簡單的素Ｔ，就可以出門，穿上飛行外套可以為你加強陽光戶外感，材質上有點類似風衣，有些甚至在外套裡有鋪棉，同時也發揮很好的保暖效果。在《梨泰院 CLASS 》劇中朴敘俊在裡面穿了連帽上衣，把帽子拉出來也非常好看。

#帽子、背包配件

男生的穿搭要好看，配件絕對是一個關鍵，除了鞋子、手錶之外，帽子、背包也可以當作穿搭上的亮點，根據不同的臉型來選擇適合的帽子，不僅帥氣同時也可以稍微修飾臉型，朴敘俊戴上毛帽看起來又萌又帥氣，跟他在劇中的呆萌瀏海很搭。

+ 2

▼▼▼按圖放大看更多《梨泰院CLASS》的劇照▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

Dappei 結語：

看完這篇還不知道要怎麼幫男友打扮嗎？其實男生的打扮非常簡單，從整體造型裡挑選出一個重點，不論是透過顏色或是風格，只要幾樣簡單的單品，就可以讓人煥然一新！

延伸閱讀：

愛情喜劇《金秘書為何那樣》，看「高東萬」朴敘俊展現浮誇演技化身自戀財閥

朴敘俊最新作品《梨泰院Class》！為戲剃平頭原來不僅是造型還和故事有關？​

原文：朴敘俊《梨泰院 CLASS》私服5件必備單品，簡單又有型根本是男生穿搭範本！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】