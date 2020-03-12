堪稱Emma Watson接班人　柏林影展上17歲空靈少女成全場焦點﹗

精緻的外貌與迷人的性格都是我們喜歡Emma Watson的原因，獨當一面的個性更成為了新生代女星的代表人物。於剛過去的柏林影展上，一個新面孔引起網上熱話，更有不少網民都大呼「戀愛了！」該女生更被指是Emma Watson的接班人，到底這位新星是何方神聖？

新晉美國女演員Talia Ryder首次亮相柏林影展後立刻引起媒體熱烈討論，這位只有17歲的女星擁有清秀的外貌，渾身散發着獨特的透明感，是連女生也忍不住為之驚嘆的空靈美人。

Talia Ryder以《Never Rarely Sometimes Always》劇組演員的身份出席影展，一襲純白薄紗禮服更顯脫俗優雅。踏上紅毯，鎂光燈下的Talia Ryder閃爍耀眼，偶爾展露的腼腆笑容既可愛又迷人。這位少女現時還是一個高中生，稚氣未脫的表情被網民聯想到《哈利波特》時期的Emma Watson。Talia Ryder生得一張濃眉大眼的深邃臉孔，加上白皙肌膚與清澈的藍眼珠，讓人一見難忘。

這位少女現時還是一個高中生，稚氣未脫的表情被網民聯想到《哈利波特》時期的Emma Watson。（Getty Images）

《Never Rarely Sometimes Always》是Talia Ryder第一套電影作品，雖然是首次登上大銀幕，但她的演出獲得一致好評。美國雜誌《Entertainment Weekly》讚揚Talia Ryder於處女作中表現自然，並擁有帶領觀眾進入電影的能力，讓大家可以透過劇情的進展感受年輕女性對意外懷孕的不安與徬徨失措。

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Talia Ryder雖為電影界的素人，但在這之前，其實她於12歲時便曾演出百老匯音樂劇《Matilda》，小小年紀已擁有舞台演出的經驗。就在出演《Matilda》後，她便愛上了演藝世界，Talia Ryder認為演戲就是自己要追求的人生目標。Talia Ryder曾於《1883 Magazine》的訪問中表示，《Never Rarely Sometimes Always》的拍攝時間非常緊湊，她在收到劇本兩天後便直接開始拍攝，這對於一個新人來說並不容易。Talia Ryder坦言，拍攝的過程既興趣卻又充滿壓力，但這也逼使她付出110％的努力。

Talia Ryder將於今年六月完成高中課程，實在讓人期待她於畢業後的發展。（IG＠taliaryder）

內外兼具的Talia Ryder將與著名導演史提芬史匹堡 (Steven Spielberg)合作，拍攝音樂電影《West Side Story》。Talia Ryder以「夢想成真」來形容與荷里活大導演的合作，她指史提芬史匹堡是她遇過最友善的人之一，因為他總會令每個人都感到被重視。Talia Ryder將於今年六月完成高中課程，除了表演，她亦一直擁有寫作的習慣，並希望有一天可以自己拍電影，實在讓人期待她於畢業後的發展。