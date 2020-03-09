韓星P圖失敗成另類放閃照　Blake Lively夫妻愛情保鮮靠幽默

不少明星夫妻經常於社交平台上高調曬恩愛，幸福得讓人隔著螢幕也能感受到那份甜蜜愛意。不過，相比唯美如電影海報的合照，夫妻間互放醜照調侃對方，也是一種另類的浪漫。

相比唯美如海報的合照，夫妻間互放醜照調侃對方，也是一種另類的浪漫。(IG@yeonji.kk)

近日網上一輯韓國夫妻修圖失敗照成為網民熱話，照片上的女生為了令自己的樣貌更精緻而美顏修圖，更不惜把另一半修至變形。搞笑照片的主角其實是韓國搞笑藝人劉相務與作曲家太太金延智，一張張劉相務樣貌被修至變形的照片令網民忍俊不禁笑了起來。而網民的反應愈熱烈，金延智便愈釋出更多惡搞另一半的合照，讓人明白到這個其實是劉相務夫妻另類的放閃方式。

按圖看劉相務夫妻的放閃醜照：

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面對另一半的修圖作品，劉相務沒好氣地表示：「不知道是要刪除IG，還是刪了美顏相機。」事實上，劉相務夫妻非常恩愛，自己也經常轉發太太的惡搞合照。如此歡樂的兩人其實曾經歷生死，劉相務於2017年確診患上大腸癌第三期，當是仍然是女朋友身份的金延智對他不離不棄，陪伴劉相務度過漫長的抗癌路。在他康復後兩人便步入教堂，結成夫妻。金延智的惡搞合照其實只是夫妻間的小情趣，走過癌症難關，兩人的愛不需多言。

Ryan Reynolds與Blake Lively的戀愛保鮮法：為愛情加入一點俏皮幽默

提到以醜照放閃這話題，很多人第一時間便會聯想起Ryan Reynolds與Blake Lively這對荷里活模範夫妻。(Getty Images)

提到以醜照放閃這話題，很多人第一時間便會聯想起Ryan Reynolds與Blake Lively這對荷里活模範夫妻。兩人喜歡於鏡頭前高調曬恩愛、於IG上隔空揶揄調侃對方，他們維繫感情的方式是如此的非一般。

Ryan Reynolds曾於《Late Show with David Letterman》上表示，自己可以為Blake Lively擋子彈，但在孩子出生後，他卻會把對方當成保護小寶貝的人肉盾牌。如此幽默又溫情的表白，絕對是Ryan Reynolds夫妻的風格。

按圖看Ryan Reynolds與Blake Lively的放閃醜照：

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從激烈的熱戀期走向穩定的關係，如何於平凡的小日子中保持著愛情的溫度是個重要的課題。現實總不如電影般盡是浪漫，即使我們擁有愛情，仍是要面對沉重的生活壓力。這時，另一半的幽默便是一解疲憊的最佳良藥，為愛情加一點俏皮幽默，這種不靠物質的單純快樂，便是維繫感情的關鍵。