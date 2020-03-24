韓國樂壇只識男團？　盤點6位獨榭一格的男歌手：吳赫有招牌煙嗓

K-pop音樂席捲全球，各個才華洋溢人氣高居不下，只要音樂一出就會刷新各大排行榜紀錄。不論音樂奇才或是高顏帥氣，每個少女心中都有一位屬於自己的「歐巴」。儂編再整理出以下6位讓少女心都融化的男歌手，來看看你的「歐巴」是否在其中！

宋旻浩 Mino

南韓團體WINNER成員宋旻浩出道以來備受關注，2014年出道的他在團體中擔任Rapper，超強實力大家有目光賭。身為Big Bang師弟團的宋旻浩，有著極強的舞台魅力和繪畫天份，因此有「小GD」的頭銜。

高人氣的宋旻浩在IG上有超過五百萬個追蹤者，不只如此時尚品味獨特的他，還成為走上Louis Vuitton巴黎時裝週伸展台的第一位韓國歌手。不論是在歌壇還是繪畫實力甚至跨足時尚圈，宋旻浩掩蓋不住的才華，讓他坐擁大批死忠粉絲的支持。

+ 9 + 8 + 7

吳赫

Netflix的高話題台劇《罪夢者》想必大家都不陌生，但你知道嗎？片尾曲《似是故人來》是由韓國獨立樂團Hyukoh所演唱的！主唱吳赫以中文詮釋整首歌曲的意境，將林夕的詞發揮的淋漓盡致。是不是相當意外，快回去《罪夢者》重溫一次歌曲的吧！

吳赫不只在音樂上風采，對於穿著也有所涉略，與自己設計師好友，多次推出聯名系列，對於時尚也有自己的風格。近期Hyukoh強勢回歸推出新專輯《through love》成績也相當亮眼，讓久等的歌迷大飽耳福。

+ 7 + 6 + 5

Eric Nam

在台灣剛開完演唱會的Eric Nam，出生於美國在2013年以首張迷你專輯《Heaven's Door》正式出道。在YouTube上翻唱2NE1的《Lonely》備受關注，不只會唱歌Eric Nam還是波士頓學院國際研究學士，有著豐富的經營諮詢與企業的知識。

溫柔細膩的嗓音讓他所演唱的抒情歌廣受好評，除了溫柔浪漫Eric Nam更推出歐美風格的K-Pop歌曲，歌路廣泛是值得留意的韓國歌手，是不是已經開始期待他下一次來台灣了！

+ 6 + 5 + 4

Shaun

南韓「音樂奇才」Shaun在2018年憑藉一曲《Way Back Home》紅遍大街小巷，在沒有宣傳下也攻占了各大排行榜，深受歌迷的喜愛也被多次翻唱。Shaun出道至今餘10年，碰樂器的時間超過20年，爆紅絕不只是運氣而是穩扎穩打的實力！

SHAUN是獨立樂團THE KOXX的鍵盤手，讓大家印象深刻的莫過於是DJ和作曲，也曾為多位韓國知名歌手製作歌曲如金在中、BTS、BoA、EXO等人。《Way Back Home》本來就是做給金在中的歌曲，沒想到以樂團搖滾方式改為EDM版本後一砲而紅。

+ 5 + 4 + 3

Sam Kim

年僅22歲，美籍韓國歌手Sam Kim被譽為「吉他天才」，參加選秀節目《K-pop Star》第三季獲得亞軍。出道後為許多韓劇演唱插曲，其中包含高人氣《鬼怪》的插曲《Who Are You》。

Sam Kim在2018年終於推出正規作品《Sun and Moon》，連IU都大力支持。多元的曲風讓專輯更加有層次，主打歌《It's You》以民謠吉他為基底，融合歌手Zico的饒舌呈現新穎的創作，讓歌迷看到不同樣貌的Sam Kim。

+ 3 + 2

金泰亨V

有著獲得「全球最帥」頭銜的V，是韓國新生代天團 BTS 防彈少年團成員，出道五年就拿下全美音樂獎「最佳社群藝人獎」，更是登上美國時代雜誌的封面，被封為「下個世代領導者」，魅力不容小覷。

近日爆紅韓劇《梨泰院Class》OST〈SWEET NIGHT〉就是他所演唱的，男主角朴敘俊也在IG稱讚不已。隨後V表示自己的感想：「之前看過《梨泰院Class》的網漫，覺得十分有意思。由我很喜歡的、像朋友一樣的哥哥演出朴世路這個角色，我真的感到十分高興。也很高興能過透過自己製作的歌曲參與如此精彩的戲劇，希望大家多多喜愛。」驚喜獻唱讓歌迷聽得如癡如醉。

+ 8 + 7 + 6

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