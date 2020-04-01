【Gentlewomen】ViuTv劇集《二月廿九》 播畢，往日熱烈討論不再，但相信不少人都對本土演員吳海昕（Sofiee）留下了印象。在演藝圈浮沉6年，Sofiee終於開始受到觀眾注目，不少媒體又再次翻出她2014年參選的港姐舊照，勾起了大眾對這位「民間港姐」的記憶。

吳海昕努力了6年，終於有第一套代表作。（鄭子峰攝）

選港姐大熱倒灶：「免於墮落」由隻身紐約學戲開始

當年大熱倒灶，不少人替她不值，又替她冠上「民間港姐」的稱號，Sofiee卻不以此自樂，「其實我覺得民間港姐這個稱呼很沉重，做了演員多年，我希望別人記住我的名字——吳海昕。」

一年一度的港姐，在「電視撈飯」的年代被視為是在娛樂圈成名的捷徑，現在觀眾卻連冠亞季軍的名字也記不住。Sofiee當年因落選而失落，現在回想卻不再着眼於名次，「港姐競選是娛樂性的節目，參選之後令我更加明白自己的路向。」當年落選，導演舒琪卻以一句「有潛質的演員免於墮落」作為「祝賀」，後來她離開無綫，到紐約修讀戲劇，走自己想走的路，「演員是我給予自己的定位，好清晰，永遠都要做這件事。」

紐約之旅：挫折、失敗都是過程

縱然對演戲抱着強烈的信念，Sofiee也深明在演藝圈付出，不一定有收穫。「我覺得演藝圈九成靠運氣，一成靠努力。」縱然如此，她仍願意為做演員而傾盡所有，只因二字——喜歡。花盡積蓄到紐約讀書，與本土學生一起上課，用流利的英語說對白成為她最大的挑戰，教授不會因為她的亞洲臉孔而體諒，她不服輸，近乎每分每秒都在背對白，「面對過最大的恐懼後，就會明白一切挫折、失敗其實都是過程。」

縱然付出了不一定有收穫，她仍願意為百分之一的機會而努力。（鄭子峰攝）

試鏡100次只為一個機會 竟完全沒被留意

紐約讀書的日子，除了修煉演技，也建立了越挫越勇的自信和勇氣。「從紐約回來後，我每一日都Casting，主角、配角、特約每一個角色都會試，試鏡超過100次，才有機會中一個角色。」縱然如此，她始終相信這些努力的過程，總會有一天會被看見。《賤民20》是她第一套主演的ViuTv劇集，外表斯文的她在劇中飾演酗酒愛玩的女生，破格演出卻沒有引來大迴響。「看到觀眾反應不大，我在思考會否浪費掉拍劇的3個月時間，為甚麼如此破格演出都無人留意。」

此時，着名導演麥兆輝卻突然找她Casting，全因偶然看到她在《賤民20》的演出，「他最後都沒有選我，但卻得到這位前輩的一句『你okay』的鼓勵。」微小的鼓勵，讓她願意以百分百的努力，換取百分之一的機會堅持下去。

點擊回顧她在不同劇集中的表現：

+ 5 + 4 + 3

「不找我演Yeesa也沒關係，我已喜歡上她」

憑《二月廿九》走紅，不少人都恭喜她，卻沒有多少人看到她背後的心血。導演羅嘉駿早在開拍一年前已經開始找她，Sofiee看過劇本後很喜歡Yeesa這個角色，未簽約已經開始學日文，為導演提供意見，她更跟導演直言，「你到最後不找我演也沒關係，因為我已經喜歡上Yeesa，我不介意為她付出。」劇集收視報捷，她也堅持處女座本性。「我會先與團隊享受成功，然後自己默默檢討不足。」對自己苛刻，是她一輩子也無法改掉的本性，卻也是追求完美，才能讓她得到導演和觀眾的垂青。

《二月廿九》Yeesa一角讓她廣為觀眾認識。（《二月廿九》劇照）

青春，就是要花在喜歡的地方

在香港，成為演員必然要考慮的一定是現實問題。Sofiee入行前花光儲蓄，連「吃老本」的後路也封掉。「我做很多決定，以投資角度而言都是高風險，大不了一無所有，其實本身都是一無所有。只要青春能花在喜歡的事上就夠了。」生於大部分人滿腦子都是利益和錢的社會，Sofiee顯然是個「異類」。「因為我覺得應該以經歷和自我認同，來衡量自己的價值。」Sofiee如是說

青春花在喜愛的事身上就無悔。（鄭子峰攝）

曾當空姐情緒被抑壓

成為演員後，讓她尋回了內心的自己。入娛樂圈前做過4年空姐，「做空姐的時候，我發現自己的情緒很平，當人進入社會就想令自己變得平靜。」她坦言為了工作，被逼壓抑住自己很多情緒，避免與人紛爭。開始做演員，她才發現「原來成長後，我們都失去了很多情緒。」而演戲，讓她重拾那些失落了的情緒。「做演員就可以在不同角色中釋放壓力和宣洩情緒。」有人說演員為了演出不同角色，總要戴着面具做人，或許是我們都遺忘了人從來都不只一面，對Sofiee而言做每一套劇都是演出不同面向的自己，「現在，我會形容自己是脆弱又堅強的女生，對住朋友可能會活潑開朗，回到家就會抱着枕頭哭。我覺得做演員就是要如這般有不同的情緒，才能代入不同的角色。」

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愛情無法計算順其自然

在事業上，她願意作高風險投資，但Sofiee談起愛情，卻彷如變了個人，顛覆事業上一貫的進取態度。自言是「宅女」的她過去沒有太多深刻的愛情經歷，不會主動結識異性，即使喜歡一個人，也未必會說出口。「愛情是世界上唯一計算不到的事。一加一不等於二，可能等於三，又可能等於零。」這種對愛情的佛系態度與《二月廿九》的Yeesa有幾分相似，但她對於愛情卻從來不如Yeesa般猶豫不決。「如果我不喜歡一個人而他喜歡我，我會直接跟他說以後都不要見。」以免對方「越見越愛」，泥足深陷，在兩個男生之間兜兜轉轉的情節，在Sofiee的現實中絕對不會上演。

雖然愛情路平淡，但喜歡看偶像劇的她對愛情還是有憧憬，「我喜歡像《流星花園》道明寺帶點霸道卻又對另一半好的男生。」因此《二月廿九》中的Ryan和會長都不是「佢杯茶」，反而鐵漢柔情的辰叔（張松枝飾）最符合她理想伴侶的條件。