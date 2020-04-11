【減肥瘦身】韓國型男爆肌教宅女健身　5分鐘減走肚腩練出馬甲線

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續，政府宣布新一輪防疫措施，健身房需要暫時關閉，大家都減少不必要的外出。但這並不代表可以有藉口偷懶，減肥的步伐絕對不能怠慢！快點跟韓國爆肌Oppa一起做瘦身操，減走肚腩吧！

韓國幾位人氣健身教練拍片教宅女健身，吸粉過百萬。（coolguy_no.5@Instagram）

因為Home Office的關係，長時間宅在家動也不動，最近有否發現自己長肉不少？是時候要動起來！韓國幾個人氣健身教練一起建立Youtube頻道 Allblanc TV，不時發佈Show肌健身減肥的教學影片，成功吸粉過百萬。一身健碩的肌肉不但吸睛，教學也十分實用，有網友實測，跟著影片在家健身也可以瘦一個圈。宅女們看著爆肌Oppa的教學，做運動會否多一點動力？

按下圖跟Oppa 5分鐘減走肚腩：

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坐得多，腰間自然長肉，並團積脂肪，要減走肥肉，做運動是不二法門。韓國Oppa們也主要是靠毅力練出6塊腹肌，在影片教學中共有10組動作，每組動作維持30秒，主要集中訓練腰部肌肉，看似簡單，但做起來卻非常爆汗，很有滿足感，宅女必學！只要每天抽5分鐘做腹部運動，持續堅持下去，一定能減走肚腩，練出馬甲線。

按下圖看Oppa爆肌福利照：

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按下圖看Oppa生活照：

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世上無難事，只怕有心人。想安在家中健身並非難事，如果勤力練習更能暗地裡做出驕人的減肥成績，待疫情過後令人眼前一亮。同時，你亦可以靠一些便宜又好用的健身小工具助你減肥。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/11）

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