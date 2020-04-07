要成為受歡迎的明星必定要長得高挑？外在條件只構成第一印象，娛樂圈中有不少女星身高不到160cm，在粉絲眼中卻擁有另類魅力，包括近年被封為「宅男女神」的鄺潔楹。

身形嬌小的鄺潔楹於電台節目《口水多過浪花》中透露真實身高，坦言曾因自己只有155cm而自卑。（FB＠《口水多過浪花》）

鄺潔楹：「宅男女神」身形嬌小個性夠「貼地」

身形嬌小的鄺潔楹於電台節目《口水多過浪花》中透露真實身高，坦言曾因自己只有155cm而自卑。入行至今，不少人對鄺潔楹的身形加以點評，認為她於娛樂圈的發展不會長久。種種負面聲音曾打擊鄺潔楹的自信，一度萌生出放棄演藝事業的想法。不過，愈是被人輕視，便愈要努力證明自己的存在價值。「曾經有人指我這樣的高度，最多也只能於娛樂圈中發展一年。我卻想以行動證明自己。你覺得我做不到，我便要做得更多。」

身形嬌小的鄺潔楹與其他高佻的女星形成強烈對比（IG＠judy.kwong）

人小志氣高，鄺潔楹意外地因身形矯小而被網民封為「宅男女神」。不少人認為她笑容甜美又帶點小性感，「貼地」個性成功塑造出「GFable」的討喜形象，於一眾女星中散發出不一樣的氣質。

鄺潔楹與身高176cm的劉穎鏇並排，相差21cm的距離，形成最萌身高差。（IG＠judy.kwong）

按圖看鄺潔楹的「GFable」生活照：

鄧紫棋：幽默回應負評 無懼被嘲「時裝車禍」

16歲出道的鄧紫棋（G.E.M.）憑藉歌唱實力成為了樂壇小天后，幾年前開始發展內地市場，28歲的她至今已是名炙手可熱的歌星。G.E.M.雖然只有157cm，卻無阻她勇於挑戰不同時尚風格的決心。G.E.M.每次亮相公開活動都能帶給網民驚喜，衣著造型備受關注。雖然她經常被網民嘲笑衣著如大媽、不合身的造型暴露了身形短處，但G.E.M.一直無懼流言，堅持忠於自己。

G.E.M.雖然只有157cm，卻無阻她勇於挑戰不同時尚風格的決心。（IG＠gem0816）

她曾於內地節目《金星秀》中表示並不會因網民對她的時尚品味加以批評而生氣，更打趣地表示自己雖然不會因而氣憤，卻會為此而傷心，因為每個女生都愛美，而傳媒卻把她拍得這樣醜。G.E.M.個性剛烈，經常因言行而掀起各種風波，但她都能輕鬆面對，亦會幽默回應針對自己的批評。雖然她的衣著風格見仁見智，但G.E.M.不屑隨波逐流、堅持自己主張的個性卻值得欣賞。

按圖看G.E.M.歷年來被批「時裝車禍」的造型：

鍾欣潼（阿嬌）：忠於自己 勇敢追求真愛

阿嬌的身高雖然不足160 cm，卻擁有強大的氣場。（IG＠q_gill）

鍾欣潼（阿嬌）也是圈中觸目的嬌小女星，根據官方公開資料，她自稱身高160cm，但一直受爭議，外界曾以她與不同高挑女星並排時的身高差而揣測她不過155cm，不過怎樣也好，甜美的外表令她一出道已受關注，當然也有抨擊她腳短而粗，但無阻她在幾年間便人氣高企，組合Twins成為不少80、90後的青春回憶，包括鄧紫棋（G.E.M.）也曾自爆讀書時期是Twins的粉絲。鍾欣潼（阿嬌）即使經歷「淫照事件」，負面新聞纏身，她仍是被喻為公司的「金蛋」之一，吸金力驚人。

鍾欣潼（阿嬌）與台灣醫生賴弘國結婚前雖然情路坎坷，這些不愉快的經歷卻未有令她對愛情失去信心。在認定賴弘國值得她付託終生後，阿嬌並無拘泥於傳統的價值觀，直接向對方提出了結婚的想法，更拉着賴弘國去選購戒指。兩人僅交往半年並情訂終身，有人認為阿嬌雖擁有美貌卻欠奉EQ，加上賴弘國過往曾傳出不少緋聞，他們的關係最初不被外界看好。有人認為氣勢與身高成正比，阿嬌的身高雖然不足160 cm，惟對於外界的指控，她卻於訪問中選擇霸氣回應：「EQ低又怎樣？我就是要做回自己。很多人說我為何那麼笨、不會做人，我就是不想。你說我笨覺得我蠢也好，我就是這樣子。」

按圖看阿嬌婚後的幸福生活：

以貌取人從來不是認識一個人的好方法，外貌身高只構成一個人形象的小部分，能令他人對你刮目相看的，還是得靠與眾不同的個性，身高或許並沒有想像中關鍵。