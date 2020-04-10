新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，蔓延各地。政府在昨（8日)宣布，延長社交禁令多14日，有效期至4月23日。 活動腰斬、娛樂場所關閉、電影放映延期再延期，在公在私，人人只好困在家中。《時代雜誌》近日推出「自我隔離」（Practicing Social Distancing）電影清單，實行在家隔離，也正好練習孤單。

《時代雜誌》（TIME）近日推出「自我隔離」電影清單，獨自一個，正好練習孤單，名正言順、義正嚴辭地遠離人群，好好靜下來，好好內省。

以下是《時代雜誌》的「自我隔離」的電影清單＝＝》

+ 7 + 6 + 5

眾多電影中，還是選擇不了的話，筆者推介可先看：

「你應該是你人生的主角，為何卻活得似個配角？」（《緣份精華遊》劇照）

《緣份精華遊》：愛情有很多種 有的會慢慢被時間沖淡 有的則是純粹就失去了

《緣份精華遊》（The Holiday）是2006年的電影，相隔14年，男親女愛當然永不過時，看主角們在「百事達」尋寶，更可喜出望外地懷舊，筆者不禁在心中大喊：是童年回憶！

故事中，Amanda Woods（Cameron Diaz飾）與Iris Simpkins（Kate Winslet飾）各有事業，同樣在聖誕前在感情上觸礁，她們決定與男友分手。兩位「同是天涯淪落人」在網站上認識，決定交換住處，度一個不一樣的假期。劇集情節輕鬆幽默，是十分平實的愛情小品，對白十分值得被抄寫下來，放在案頭，時時提醒：

你應該是你人生的主角，為何卻活得似個配角？ 《緣份精華遊》（The Holiday）

最後，無論要等多久，你也會到一個新的地方，再次遇到一個你認為是值得的人。 《緣份精華遊》（The Holiday）

有時候，一個突如其來的「假期」，或許會令你得到更多。

《觸不到的她》：過去 只是我們跟自己說的故事

「墜入愛河有點像是社會上可以接受的精神錯亂。」（《觸不到的她》劇照）

《觸不到的她》（Her）是經典電影，不怕一看再看，特別你對突如其來的孤獨感到不知所措的時候。

Theodore（Joaquin Phoenix飾）與妻子Catherine（Rooney Mara飾）瀕離婚邊緣，寂寞非常，因為眼前的她，跟回憶中的她，判若兩人。難以排解的心情，人工智能Samantha 正好填補了他的空虛。雖然Samantha只得聲音，但他與她交談交心，甚至把她當成真實存在的人一般，一把七情六慾投放進去，才發現原來人工智能也能「出軌」，也會「缺席」。世上沒有一種感情與經歷，能確保你一帆風順、永不受傷，即使你本着孤獨之名。

墜入愛河有點像是社會上可以接受的精神錯亂。 《觸不到的她》（Her）

愛人與被愛，單身或不，都躲不開的孤獨，在家隔離，正好練習孤單。

參考資料：《TIME》