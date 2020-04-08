踏入四月，也代表了哈里梅根正式卸下英國王室高級成員身份，當時該決定對英國王室乃至英國社會來說，算是投下一枚「重磅炸彈」。幾乎是受盡千夫所指的哈里夫婦，正式離開王室後，人生又將面臨怎樣一頁新篇章呢？

哈里與梅根正式卸下王室高級成員身份。（gettyimages）

哈里梅根歸還2387萬別墅裝修費 移居美國生活？

雖然英女王仍然想哈里夫婦能夠保留王室成員身份以及其全職工作，不過哈里夫婦卸下王室高級成員身份已成定局。逃離城堡的「王子」和「公主」，歸還240萬英鎊（約港幣2387萬）用於裝修他們在英國住宅的公款，另覓新居之地。

不過早前一直以為哈里夫婦會定居加拿大，但是兩人似乎對此決定有所改動，最近哈里和梅根（Meghan Markle）趁美加封關之前，毫無預警之下從加拿大溫哥華搬去美國洛杉磯生活，震驚英國上下，有人揣測這是梅根為未來回歸荷李活而鋪路，引起熱議。此舉同樣引起美國總統特朗普注意，更特意在Twitter上貼文，表示美國不會承擔兩人保安開支。同日哈里夫婦發表聲明，表示保安費用全數由自己私人基金會負責。

Yet we are confident that every human being has the potential and opportunity to make a difference—as seen now across the globe, in our families, our communities and those on the front line—together we can lift each other up to realise the fullness of that promise. Harry and Meghan

哈里梅根最後一次以「Sussex Royal」身份發文：

根據Daily Mail報導，哈里與梅根未來將不再使用「Sussex Royal」的官方IG帳號「sussexroyal」，也就是說這將是兩人正式卸下英國王室高級成員身份前最後一個貼文。另外，兩人的官方網站「SussexRoyal.com」也不會再更新。不過根據報導，夫婦二人會繼續保留著網站和IG帳號，因未來事情難以預料，相信夫婦二人很快會創立新品牌及帳號，與大家見面。

據悉哈里夫婦一家三口在美國加州洛杉磯已經租下天價豪宅，包含8間臥室以及10個洗手間，屋子還包含一個巨型游泳池以及一個網球場。豪宅日租高達近1.6萬美金一日（約11.6萬港幣），兩人也聘請了足夠的保鑣和保姆。搬去美國也能讓梅根和居住在當地的母親能相離更近，她是梅根唯一維持良好關係的家人，當時梅根大婚，母親也是唯一一個以梅根親屬身份出席典禮的人。

哈利與梅根新居曝光：

梅根一直遭受英國媒體攻擊。（gettyimages）

回顧梅根悲慘家族史

梅根6歲時父母離異，之後則和母親同住，年幼時和父親關係不錯。直到梅根成年後，與父親疏於聯絡，少有來往。當得知女兒即將嫁入王室，梅根父親馬上積極亮相在媒體面前，不但多次在媒體採訪前口無遮攔，出言不遜批評王室，更聯合狗仔隊拍攝「假照」謀利。梅根還未嫁入王室，其家人就已經惹出諸多麻煩，引起英國王室不滿。最後，婚禮上送梅根出嫁的是哈里父親英國王儲查理斯，梅根親生父親則以動心臟手術為由沒有出席女兒婚禮，疑似是未受邀的遮羞託辭。

而與梅根長達10年未曾見面的同父異母姐姐和哥哥，也紛紛跳出來與梅根「認親」，兩人因未受邀出席梅根婚禮而頻頻「中傷」梅根，向媒體放話說妹妹是「裝腔作勢的騙子」，形容她是一個忘本不顧家人的人，讓梅根形象受損。其親姐姐事後承認自己向媒體賣妹妹梅根的故事，接連風波讓梅根心力交瘁。她的哥哥還曾因酒後持槍威脅女友被逮捕，當時風波不斷的梅根家庭成為人們津津樂道的八卦新聞，不和諧的家庭關係上演了一齣「肥皂劇」，家人親戚反而成了拖梅根後腿的「豬隊友」。

梅根婚前家庭風波鬧得沸沸揚揚。（gettyimages）

相反，唯一受邀的家庭成員——梅根的母親Doria Ragland與女兒關係一直非常緊密，在梅根入住王室期間頻頻飛去英國探望女兒。相信這次梅根與哈里舉家到洛杉磯生活，有一半原因是梅根能與母親住得更近。本是社工的Doria在女兒嫁入王室後，為避免受到過多關注而辭去社工工作，繼續擔任瑜伽老師，行事作風都十分低調。梅根曾表示自己熱愛公益活動，有一大部分是受到母親影響。作為梅根最親近的家人，相信就算女兒現在離開了王室，她依舊默默支持著梅根，陪伴她一起過上新生活。

梅根與母親感情良好。（gettyimages）

幫迪士尼電影配音 為梅根回歸荷李活鋪路？

目前，梅根為迪士尼配音的大象紀錄片《Elephant》預計在4月3日上映，梅根會將紀綠片所得，全數捐給野生動物慈善機構以及保育團體「大象無國界」(Elephant Without Border)。眾所周知，梅根婚前是一名演員，不知離開王室後，她是否會重回老本行。雖然八字未有一撇，但是有傳寵妻狂魔哈里正鼓勵妻子梅根，在空餘時間參與配音、寫作、導演等幕後工作，相信在不久的將來，就能看見梅根重回大螢幕！

梅根為迪士尼大象紀錄片《Elephant》配音。（disney@IG）

回顧更多梅根哈利甜蜜合照：

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參考資料：Daily Mail，ibtimes