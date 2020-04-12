有人說，看有日本生活美學大師松浦彌太郎的書，看一本就夠了。因為其實一本可以說完的，偏偏很多作者喜歡碎碎念，於是寫完一本又一本。不過，疫症肆虐，突如其來的空閒，令人不知所措，趁空檔參考一下別人的好生活，也不錯。

跟「日本美學大叔」松浦彌太郎學輕生活

松浦彌太郎是書店老闆、作家與雜誌總編輯，1965年在東京出生，那年18歲， 不懂半句英語，卻高中輟學，隻身到美國闖蕩。回到日本後，便逐步實現在日本開書店的夢想。一個有歷練而喜歡看書的「大叔」，當然有一定魅力，他著作眾多，由25歲寫到40寫、由跑步說到生活、由美國說到日本⋯⋯乘着疫症要我們要保持社交距離，留在家中百無聊賴，那麼就好好跟這位日本大叔學習如何生活吧。

《松浦彌太郎的100個基本》似是「答案之書」，把許許多多的生活哲學，濃縮成一句又一句。（lunoohima＠instagram）

《松浦彌太郎的100個基本》似「答案之書」：迷失時 就選艱辛那條路

慵懶是天性，總有讀者雖然很想讀書，但一打開看到密密麻麻的字又會看不下去吧。《松浦彌太郎的100個基本》似是「答案之書」，把許許多多的生活哲學，濃縮成一句又一句，十分適合放在案頭，時時提醒，以下節錄：

【點圖即看】松浦彌太郎極具哲理的生活哲學＝＝＞

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學習「輕生活」：最差的路也是最好的路 最重要是自我原諒與反思

松浦彌太郎的著作甚多，就25歲要知道的事，說40歲也可以重新出發，都離不開「生活」這主題。在家隔離，保持距離社交，也讓不少人忍不住憶苦思甜，在這突如其來的空白中，除了「煲劇」與「打機」，有人重拾舊喜好，超市內的麵粉與模型店的某些工具，同樣缺貨。疫症逼着有些人放悠長假期，也逼着有些人留白，在這空蕩蕩的日子中，好些人不免覺得自身失敗，不管是現在，或是以往。

松浦彌太郎的生活哲學極具魅力，曾吸引本地小店Storerooms舉辦了一個小型書展。（storerooms.svl@instagram）

松浦彌太郎寫很多，但比起那些踏實地、以實例地說應當如何地做人，筆者更喜歡他在失敗時候的一些感悟，在陰陰沉沉的日子中，更要活得「輕」一點。他在《放下包袱的輕生活練習》中寫：「小時候看過一句詩，最差的也是最好的路。我明白人類就是兼具強大和脆弱，這才是一種美好。逃避與拒絕都不能避免，因此我建議不要自我責備，而是要原諒自己與反思，因為這才是真正的自己。」

這也好讓筆者想起近日在讀暢銷作家Mark Manson的文章，他的用字十分「搞鬼」，卻似一個老朋友在跟你談話，他說回憶這回事，就似一班「自己」在開派對，許許多多個不同時期的自己，但「他們」只是碎片，只有「現在這一刻的自己」知道「他們」的過去與未來，而後悔與自責，就是抽出那個犯錯的自己，痛罵一頓，然後毀了派對，否定了旁邊那些有趣、努力、成功的自己。

疫症肆虐，只好留在家中，但在腦中開「派對」也是十分危險的事，說不定松浦彌太郎的書或許可以是一個不錯的主持吧。