新型冠狀病毒肺炎COVID-19肆虐，根據規例，從外地回港的人需接受強制隔離14天。 不過疫情持續，即使不是從外地回港，大部份人都選擇自發留在家中抗疫，女星們更不忘分享隔離日常，意外讓私密的家居環境曝光。

在家中自我隔離，做運動就最好不過，既能打發時間，也能順道修身。彭羚與容祖兒居家期間，除了沉醉於煮食當中，亦不忘做運動，同時上載影片於社交平台。然而，兩名天后的住宅都能望到一望無際的海景，意外成為焦點。

彭羚

彭羚於家居設置私人健身室，方便隨時隨地做運動。(casslamb@Instagram)

樂壇天后彭羚自與林海峰結婚並誕下兩名女兒後，已淡出娛樂圈，專心照顧家庭。甚少公開露面的她現時開設了一間健身中心擔任健身教練。疫情肆虐，彭羚便留於家中做運動。

彭羚的淺水灣大宅裝潢是如何讓網民羨慕？＝＝＞

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彭羚的家位於淺水灣的南山別墅，裝潢以簡約、白色、木系為主，設置私人健身室外，客廳位置亦有種置大型植物盆栽。由於空間廣闊的關係，家中每個位置幾乎都能讓彭羚隨時隨地做運動，而近年她則迷上了Gyrotonic（禪柔運動），並拍攝影片分享至社交平台。

網民在發帖下留言感謝彭羚的分享，表示希望跟她學習以外，亦大讚她保養得宜，靚人與寓所的靚景亦令人羨慕。

【按圖看】彭羚的保養秘訣：

容祖兒

容祖兒（Joey）早前實行「Stay home but dress up」以慶祝復活節。(yungchoyee@Instagram)

容祖兒（Joey）在家期間，亦有分享自己生活照片，包括實行「Stay home but dress up」以慶祝復活節。居家生活除了煮「祖餐」、與蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣桐（阿嬌）、關智斌等透過視像一同做運動拉筋，更加請來瑜伽導師指導。

容祖兒更發佈了多張正進行下犬式（Downward-Facing Dog）動作的照片，更以「緊到呢！」來形容自己的筋骨緊繃，引來一班藝人與網民留言，大讚她健康的身形。不過，卻似乎錯重點，牆邊木櫃上的一排獎座卻變成焦點，就連阮小儀也留言：「我見到好多叱咤奬呀」，讓人懷念從前。

容祖兒曾奪下多個叱咤獎項：

獎座以外，亦有網民對容祖兒身後的按摩椅與望向海景的露台感到羨慕。分享在家隔離日常狀況，卻讓住宅意外成為話題。

更多女星留家抗疫，卻令住宅曝光的照片：

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早前鍾欣潼（阿嬌）和Janice Man（文詠珊）的家居亦曾造就熱話，阿嬌的手袋牆全部名牌，立即按圖看＝＝＞