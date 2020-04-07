王君馨（Grace）積極於其YouTube Channel發佈影片，分享她的個人生活故事，繼分享讀書時期被欺凌的經歷與丈夫Daniel的相戀過程；近日，她則自爆曾於拍劇時愛上對手，成就了精神上的出軌。

原來王君馨與丈夫Daniel12年的愛情長跑未如旁人想像中的順利？當中也經歷過了精神出軌行為......(gwgurlie86@Instagram)

王君馨坦承曾精神出軌：對他有一點的真感情

王君馨於最新的一條影片中分享，過去的遠距離戀愛令她非常寂寞。當年王君馨隻身留港發展演藝事業，而Daniel則繼續在美國工作，一年只能見面1至2次，於是王君馨曾經也有過一刻的動搖，戀上劇集拍檔：「其中一個男生是我拍劇的搭檔，總之我們每天都會見面，也會常常想着他，看劇本也想着他，拍劇也是想着他，真的開始會對他有一點的真感情。我就發覺我會開始想照顧他，想多見他一點，每一天我造夢也看見他，我就感覺上帝給我一個黃燈，要停一停。」

於是王君馨決定將精神出軌一事坦承告知Daniel，並向他作出承諾，希望挽救二人的關係，最終於2016年正式註冊結婚，結束12年的愛情長跑。

王君馨於最新的一條影片中分享，過去的遠距離戀愛令她非常寂寞，曾因此而戀上劇集拍檔。(gwgurlie86@Instagram)

因共同興趣而產生吸引力：最糟糕的背叛

美國關係專家Seth Meyers曾在《今日心理學》中寫道精神出軌的定義，他分享當人與人之間有明顯的共同興趣、吸引力，或為了提升自我價值之時，容易對對方感到興趣，意指為當下與伴侶以外的人在情感上產生了親密關係，甚至有機會促成將來發生性關係，都被定義為精神出軌，而這種不忠情感往往都被完全隱藏起來，讓伴侶，甚至自己都難以察覺；而已故美國心理學家Shirley Glass亦在其著作《Not Just Friends》中寫道：「最糟糕的背叛往往不需要任何肢體接觸。」扼要道明了精神出軌的嚴重性。

六成個案：工作場所易遇出軌對象

縱然遠距離戀愛容易造就情侶間的猜疑，但精神出軌的情況並不一定發生於遠距離戀愛的情侶之中；心理學家Shirley Glass曾分享，在她20年的臨床經驗當中，有三分之二是丈夫對妻子不忠，不過亦有個案是妻子或兩者皆對伴侶不忠，而工作場所絕對高危。

她分享指，從她處理過1982至1990年期間的臨床個案當中，有38%的女性不忠，對象是與她工作上有聯繫的人；往後10年，1991至2000年曾替350對夫婦進行關係治療，當時則有約62%的男性於工作上遇到外遇。

王君馨能與丈夫修成正果，坦誠相對必不可缺。(gwgurlie86@Instagram)

日見夜見容易誘發出浪漫愛情？

然而，在職場上又是怎樣與同事產生愛戀感覺？Shirley Glass指通常出軌者與其對象都是無意間形成了深厚而熱情的聯繫，才意識到他們已經從柏拉圖式友誼不知不覺變成了浪漫愛情。而美國婚姻及家庭治療師Dr. Jane Greer亦認為礙於人們大部份時間都在辦公室，與同事共處的時間可能比其另一半更多，故的確容易被職場夥伴而吸引。

相近興趣與共通點、分享煩惱 皆易令人意亂情迷？

不單是相處時間多，一起工作的人們亦有可能擁有相似的興趣和共通點。同時，透過職場上的互動一起進步、分享煩惱，都能重新感受到被重視的感覺，久而久之，就會認為對方佔據了你生命中的一席位，尤其如果本身與伴侶正值不快的階段，便更容易感覺到浪漫氛圍。

雖然不同方面皆指出在職場上容易戀上合作夥伴的說法；不過，建議大家於當下要先弄清楚自己的情感，分析與同事之間的信任、親密感與實際墜入愛河之差別，別要因一時的依戀而損失了摯愛。畢竟相愛相守，是需要靠雙方坦誠相對。

（資料來源：《今日心理學》, 《Not Just Friends》）