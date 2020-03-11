Dyson Corrale直髮造型器減熱力傷害更護髮　無線設計設飛行模式

多年前，Dyson首踏足美髮界推出Supersonic吹風筒時，結合設計美學且高效能護髮的風筒，經已風靡全球女性，其後品牌再研發推出Dyson Airwrap 捲髮器時，再將品牌的受歡迎程度推上高位。 今年，品牌再承接美髮的熱潮，首次推出無線充電「Dyson Corrale™直髮造型器」，主打使用時可減少50％的熱傷害，同時又可快速打造出最理想造型效果，可見品牌勢要顛覆眾人對「燙髮必定傷髮的概念」，相信到時也會掀起一番的搶購熱潮。

Dyson新發佈全新「Dyson CorraleTM 直髮造型器」，是行內髮型造型工具唯一具包覆性彎曲面板，可完美聚合髮絲的同時，對頭髮更可減少50%熱傷害。(DYSON)

英國家電巨頭Dyson自早年推出一系列的「美髮家電」時，已震驚髮型界和一眾的娛樂藝人，眾人也紛紛入手其旗下的產品。今次，Dyson的創辦人James Dyson在昨天（10/3）宣佈推出結合智能溫度控制技術和高效能鋰電池組所研發出的「Dyson Corrale™直髮造型器」，希望透過以上兩項的嶄新技術結合，減少在「變髮」時燙髮器對頭髮的傷害，畢竟每位女生在為頭髮造型扮靚的同時，也渴望自己擁有一把健康的秀髮，就先看看這個的新產品有新突破亮點吧！

１：彎曲面板設計 減少對髮質的傷害

Dyson Corrale直髮造型器首創包覆性彎曲面板科技，可減少對髮質的傷害。(DYSON)

根據Dyson創辦人James Dyson解說：「傳統平板夾的塑型效果不太好，人們都必須在一束頭髮上，至少來回挾數次，頭髮才會變直，這用高溫來回幾下的結果，就是帶來頭髮熱傷害。」是次新推出的直髮造型器，就利用首創包覆性彎曲面板科技，令燙髮板以彎曲面板呈現，更融合了6 種金屬製作，每片面板可更快速地導熱、同時更具強度和柔韌性，使用時頭髮可均勻受地受熱，覆蓋每根的髮絲，用後髮束也不至出現鬆散情況，更減少過程中對熱力的依賴和造成的傷害。

２：智能三段溫度控制

Dyson Corrale™ 直髮造型器配備三段溫度設置 – 分別為165°C、185°C 和 210°C。(DYSON)

「Dyson Corrale™直髮造型器」配備三段溫度設置，分別是165°C、185°C 和210°C。用家可根據髮質及造型需求自行調較溫度，直髮造型器亦內置感溫裝置，每秒可偵測溫度的次數更達到100次之多，確保直髮器的溫度保持在受控及準確範圍內，減少因為過熱對頭髮的傷害，同時讓用家以較低溫度打造同樣理想的造型。Dyson這次在熱力控制和不傷髮的設計上，實在特別加分。

３：無線及有線狀態下都可使用 「可上飛機」方便攜帶

Dyson Corrale™ 直髮造型器由4 芯高效能鋰電池組供電，確保 其於無線及有線狀態下均能提供出色的造型效果 (DYSON)

直髮造型器更是由4芯高效能鋰電池組供電，無線及有線狀態下均可以使用，只需70 分鐘便可完成充電。若在無線狀態下使用，產品續航時間更高達30分鐘。直髮造型器更設有飛行斷電模式，方便外遊時放置到隨身攜帶的手提行李中，比起傳統體積大件又要插電使用的直髮器，Dyson直髮造型器無疑又勝一仗。相信Dyson 這次新登場的直髮造型器又會引來大批女生立即入手了！

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現時「Dyson Corrale™直髮造型器」現於美國開售，售價為499美元。產品預計將於2020年5月始在香港發售，相信一眾Dyson的粉絲都翹首以待這款直髮造型器在香港發售。若想了解更多詳情，請瀏覽Dyson 官方網站www.dyson.com。