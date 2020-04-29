ViuTv節目《美女郊遊遊》由新晉小花「Double S」：沈殷怡（Shirley Sham）、陳欣妍（Shirley Chan）主持，兩位樣貌甜美，身材姣好，加上在愚人節播出兩個女主持身穿三點式行山的「假預告」，並以「ViuTV首個只着三點式行山節目」作招徠，讓人不禁覺得整個節目就是吸引男性觀眾為主。

做幕前有樣有身材，很容易被當作「花瓶」，圈子裏有些人也樂意做花瓶，做幕前只憑外貌也能換來人氣。相信不少女性觀眾也曾經以為《美女郊遊遊》就是兩位小花「行行企企」的行山節目，以高山郊外作背景，裝扮得漂漂亮亮「埋位」介紹幾句便完事。

Double S穿三點式的宣傳片只是ViuTV為宣傳《美女郊遊遊》的愚人節小玩笑。（影片截圖)

假若是如此虛有其表的行山節目，一心只為「睇女」的男性尚可接受，但有些對同性特別苛刻的女性就可能會只留下一句「咪又係靠樣」作結，所以在三點式「假預告」播出時，才會負評不斷。然而，看畢10集，身邊女生竟將罵聲化作讚歎聲，到底「Double S」有何魅力可以改變女人同性之間與生俱來的妒忌心？

其實Double S在節目中穿得很密實。（《美女郊遊遊》截圖）

Double S寧變醜不願只當「花瓶」

一眾期待看到「養眼」場面的男觀眾，可能要轉移「陣地」到兩位Shirley的IG，皆因《美女郊遊遊》是個名副其實的行山節目，兩位女神都穿上密實的行山裝束，淡妝上陣，全程有專業的山藝教練帶領，挑戰各條刁鑽的行山路線。節目以「郊遊」為名，但女主持挑戰的項目卻絕不輕鬆，在教練陪同下，跳崖、瀑降、走石澗、進入佈滿蝙蝠的礦洞探險、夜探鎖羅盤、在獅子山上沿繩下降，單看字面已經驚心動魄，她們卻一一完成。

她們就如平常女子般，運動細胞不發達，陳欣妍更是畏高又膽小，自稱「廢廢Shirley」，連搭朗豪坊長電梯都會怕的女生。她每次接受挑戰都怕得臉青唇白，甚至有一幕拍到她鼻涕直流，兩位「女神」完全犧牲形象，醜態盡現，雖然嘴上說着「不想」、「沒信心」，但最後還是硬着頭皮完成挑戰。每一集的新挑戰，都是兩人成長的印記，女神雖然被「醜化」，反而更讓觀眾對她們多了一份與女神形象無關的敬佩。

點擊看Double S在《美女郊遊遊》中接受的各種挑戰：

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女生長得漂亮反成絆腳石？

許多人都認為有亮眼的外形，不論在娛樂圈還是職場上都會贏在起跑線，但當真正接觸樣貌姣好的女性，她們反而認為長得漂亮有時會成為絆腳石。看到美女時多看幾眼是人之常情，她們卻最怕旁人目光僅停留在自己的外貌，漠視她們的一切努力，或將她們的成功都歸咎於樣貌。正如看到美女做行山節目，總會先入為主地覺得節目只是「賣樣」或「賣肉」，未看先總結，固然看不到她們付出的血汗。

看完節目可能會對兩位Double S女神改觀。（《美女郊遊遊》截圖）

性感女神舒淇曾經說過「我要做花瓶。很多人認為女演員就是花瓶，有漂亮臉蛋和長長秀髮就可以了，其實當個好花瓶不是容易的事，要真的有料才行。」出眾美貌會讓人眼前一亮，卻不一定能讓別人記住你的名字，如果不是只求曇花一現，唯有內涵和智慧才能在職場或娛樂圈走得長久。而我們也不要只被花瓶絢麗的外表吸引，探頭一看，可能發掘到一番新光景。