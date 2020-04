【穿Prada的惡魔】Anne Hathaway是我們的縮影　在職場如何做自己

說到Anne Hathaway,第一個想到的無非是她在《穿 PRADA 的惡魔》裡,飾演的安德莉亞.安迪.薩克斯 (Andrea Andy Sachs) 。Andy剛從大學畢業,立志成為一流的新聞工作者,眼前充滿許多不確定性,卻不影響她對未來的憧憬與渴望。

片頭開始,我們看見許多形形色色的女生,唇膏、絲襪、高跟鞋,好整以暇地出門上班;與另一頭,有些慌亂的Andy形成對比。甫出社會的Andy,穿不起華美的衣服、搭不起計程車,只能一邊咬著麵包、一邊小跑步趕著搭地鐵。

來到即將面試的這棟大樓,她抬頭仰望,有點害怕,可也第一次覺得世界好大。

或許憑著一點新手運,對時尚產業一竅不通的Andy,居然成了總編輯Miranda的第二助理。她以為一切有個好的開始,殊不知,難以想像的壓力與磨難向著她,排山倒海而來。對Miranda來說,她什麼也不是。那些炙熱的火花,幾乎被永遠做不完的工作撲滅,她覺得自己已經好委屈、好努力,為什麼一切卻都好像只是原地踏步。或許是二十出頭的自尊心,Andy沒選擇就這樣離開,她狠下心也發了狂,要做就要做到最好。後來,她終於在工作上漸入佳境,但也失去好多。Andy很忙很忙,忙到無法和父親好好吃一頓飯,無法和男友好好處理彼此的關係課題。

原以為一切就是這樣了。直到有天,Andy看見Miranda的脆弱。Miranda和她說,她要離婚了,一切都為時已晚。Andy看著Miranda,說不出話。她第一次看見Miranda的無助,第一次覺得她看起來好蒼老。Miranda不斷埋首於工作,某部分可能是為了逃避其他人生課題吧。

也大概是這個時候,安迪似乎有了點轉變。不曉得你記不記得,自己二十幾歲時候的眼睛。你知道,那裡有一個大大的世界,等著你去闖。你想要做好多事、完成好多夢想,卻在時光流轉之中,漸漸迷失。

是的,Andy也享受步步高升的快感,也曾經那麼沉浸於目眩神迷的奢華中。她費了許多力氣,好不容易爬到那個人人稱羨的位子,要放棄談何容易。

Miranda:「妳要這種人生,就得做那些選擇。」

“You want this life, those choices are necessary.”

Andy:「不過萬一這不是我想要的呢?萬一我不想要跟妳一樣呢?」

“But what if...…this isn’t what I want? I mean, what if I don’t want to live the way you live?”