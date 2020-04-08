【穿Prada的惡魔】Anne Hathaway是我們的縮影　在職場如何做自己

《穿PRADA的惡魔》由安妮夏菲維（Anne Hathaway）飾演的Andy，從身為職場新鮮人的逆來順受，到頭也不回地轉身離開，為我們上了成長的一課。

說到Anne Hathaway，第一個想到的無非是她在《穿 PRADA 的惡魔》裡，飾演的安德莉亞．安迪．薩克斯 (Andrea Andy Sachs) 。Andy剛從大學畢業，立志成為一流的新聞工作者，眼前充滿許多不確定性，卻不影響她對未來的憧憬與渴望。

Andy剛從大學畢業，立志成為一流的新聞工作者，眼前充滿許多不確定性，卻不影響她對未來的憧憬與渴望。（《穿 PRADA 的惡魔》劇照）

片頭開始，我們看見許多形形色色的女生，唇膏、絲襪、高跟鞋，好整以暇地出門上班；與另一頭，有些慌亂的Andy形成對比。甫出社會的Andy，穿不起華美的衣服、搭不起計程車，只能一邊咬著麵包、一邊小跑步趕著搭地鐵。

Andy像是我們年輕時候的縮影。不太體面、不怎麼光鮮亮麗，卻很真實，是不是？

來到即將面試的這棟大樓，她抬頭仰望，有點害怕，可也第一次覺得世界好大。

Andy像是我們年輕時候的縮影。不太體面、不怎麼光鮮亮麗，卻很真實，是不是？（《穿Prada的惡魔》劇照）

或許憑著一點新手運，對時尚產業一竅不通的Andy，居然成了總編輯Miranda的第二助理。她以為一切有個好的開始，殊不知，難以想像的壓力與磨難向著她，排山倒海而來。對Miranda來說，她什麼也不是。那些炙熱的火花，幾乎被永遠做不完的工作撲滅，她覺得自己已經好委屈、好努力，為什麼一切卻都好像只是原地踏步。或許是二十出頭的自尊心，Andy沒選擇就這樣離開，她狠下心也發了狂，要做就要做到最好。後來，她終於在工作上漸入佳境，但也失去好多。Andy很忙很忙，忙到無法和父親好好吃一頓飯，無法和男友好好處理彼此的關係課題。

她來不及問，那些事物已經走遠；她回頭望，腳步卻仍沒停下。

她覺得自己已經好委屈、好努力，為什麼一切卻都好像只是原地踏步。（《穿 PRADA 的惡魔》劇照）

原以為一切就是這樣了。直到有天，Andy看見Miranda的脆弱。Miranda和她說，她要離婚了，一切都為時已晚。Andy看著Miranda，說不出話。她第一次看見Miranda的無助，第一次覺得她看起來好蒼老。Miranda不斷埋首於工作，某部分可能是為了逃避其他人生課題吧。

或許，經過好幾年之後，她可以變得像Miranda一樣，但這是她想要的人生嗎？

也大概是這個時候，安迪似乎有了點轉變。不曉得你記不記得，自己二十幾歲時候的眼睛。你知道，那裡有一個大大的世界，等著你去闖。你想要做好多事、完成好多夢想，卻在時光流轉之中，漸漸迷失。

或許，經過好幾年之後，她可以變得像Miranda一樣，但這是她想要的人生嗎？（《穿 PRADA 的惡魔》劇照）

原來成為大人之後，還是沒有完成夢想，只是逐漸習慣未能成就夢想的事實。原來格格不入的無力感並不會因為時間過去而消失，只是扮演著大人的自己已經能夠接受日日夜夜的挫折感。 許菁芳《臺北女生》

是的，Andy也享受步步高升的快感，也曾經那麼沉浸於目眩神迷的奢華中。她費了許多力氣，好不容易爬到那個人人稱羨的位子，要放棄談何容易。

Miranda：「妳要這種人生，就得做那些選擇。」 “You want this life, those choices are necessary.” Andy：「不過萬一這不是我想要的呢？萬一我不想要跟妳一樣呢？」 “But what if...…this isn’t what I want? I mean, what if I don’t want to live the way you live?”

我們不該努力一輩子，過的卻是一個自己不想要的人生。在此之前，你沒先試一試，就不會明白心之所向。有時候，你需要經歷，才會知道哪裡適合你去。那天，她望著Miranda的背影，不知怎的，她心中那束被撲滅許久的火苗，又悄悄燃燒起來。

這樣的頭銜，這樣的生活型態，她不要了。這是Miranda要的，這是大家要的，可是她通通不要了。

這樣的頭銜，這樣的生活型態，她不要了。（《穿著Prada惡魔》劇照）

不斷提醒自己不要跟別人比。有什麼好比的呢？妳的人生是妳自己過。妳走到這裡了，以後還要去更遠。 許菁芳《臺北女生》

Andy下了車後，朝著反方向離開，Miranda再回過頭，已經看不見她。第一次，換作Miranda被落在了後頭。丟掉Miranda來電的手機，再一次，Andy感覺到無比自由。

（《穿Prada的惡魔》劇照）

選項很多，選擇的權利在於你。

身為女性，你不是非得成為一個在職場上呼風喚雨的「女強人」，才能夠真正自由。這是《穿 PRADA 的惡魔》教會我們的一課，而這件事和女性主義很相似。女性主義的賦權與自我充權（ empowerment ），即是鼓勵女性握有自己的選擇，有能力做出自己想要的決定。Andy做錯，Miranda也沒做錯。這個世界，選項不該只有一種，而她們做出不同的選擇罷了。女性有權利為自己決定想要成為什麼樣的人、過什麼樣人生。重點是，這個社會的氛圍與體制，是否足夠讓女性自在選擇，而不受其身份、標籤與頭銜限制？

我們鼓勵女性愛自己、成為自己，於此同時，我們需要一個性別友善的氛圍。女性主義，要求的是平權與平等，僅此而已。當你終於有勇氣做回自己，或許你也能像片中覺醒的Anne Hathaway一樣，帥氣地落下那句話：

I’m not your baby. 我不是你的寶貝。 Andy《穿 PRADA 的惡魔》

按圖回顧《穿 PRADA 的惡魔》的精彩劇照 :

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：【獨立系女子】《穿著 PRADA 的惡魔》安海瑟薇：長大不是委屈求全，是有勇氣轉身離去】