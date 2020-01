【女神】為何女人都討厭Anne Hathaway卻喜歡Jennifer Lawrence？

《穿 Prada 的惡魔》、《情約一天》、《見習冇限耆》⋯⋯提到 Anne Hathaway 的代表作,相信大家隨口都可以說出兩、三套她的電影作品。這位擁有一雙大眼睛、甜美笑容、完美身材的可人兒,偏偏成為美國數一數二犯眾憎的女藝人。 在 2013 年的奧斯卡頒獎禮後,網民更在 Twitter 上創作了「#Hathahaters」這個 hashtag,讓Anne一夜間變成公敵。到底是什麼原因,讓這個接近完美的女人,需要接受如此刻薄的批評,她又是如何在批評聲音下活出自我?

2013 年 Anne Hathaway 以電影《Les Misérables 孤星淚》中 Fantine 一角,奪下了奧斯卡金像獎最佳女配角獎,而她在頒獎曲禮上的得獎感言及表現,惹來公眾不滿(GettyImages)

#Hathahaters 的來源

Anne Hathaway由女神變成人民公敵,要數到2013年。2013年Anne Hathaway以電影《Les Misérables 孤星淚》中Fantine一角,奪下了奧斯卡金像獎最佳女配角獎,而她在頒獎曲禮上的得獎感言及表現,惹來公眾不滿,網民批評她虛偽、做作,還要假哭。因此網路上還掀起一股「#hathahaters」的活動,從此之 Anne Hathaway 就開始擺脫不了網民的評頭品足惡言批評。

模仿經典女星又惹爭議

去年4月,Anne Hathaway 為倫敦文藝雜誌《Marfa Journal》,拍攝以「The Front Row Murders」為主題的特輯。Anne Hathaway 扮演多位經典女星,如Marilyn Monroe、Barbra Streisand、Audrey Hepburn等,拍攝了這輯具復古優雅感覺的照片。但Anne Hathaway的一舉一動繼續惹起網民的批評,「做作」、「虛偽」依舊在評論欄內看到,更誇張的批評則有「香腸嘴」。

被討厭的原因是因為太完美?

很多人都說Anne Hathaway就是澳洲人所說的「高罌粟花綜合症」(Tall Poppy Syndrome)受害者。任何人若鋒芒太露,就會被認為是麻煩製造者,長得最高的花肯定是第一朵被摘掉的。Anne Hathaway由 《The Princess Diaries》開始,形象就是一個內在美、外在美及演技實力兼備的女生。「太完美」是 Anne 讓人愛上她的原因,同時,也是讓人恨她的原因。

為什麼女人討厭 Anne Hathaway 卻喜歡 Jennifer Lawrence?

全球大型知識問答網站Quora中,曾經出現過一條問題:Why do so many people hate Anne Hathaway? (為什麼這麼多人討厭 Anne Hathaway),而排第二名的答案,頭一句就是「因為她不是Jennifer Lawrence」。

對的,Jennifer Lawrence 的大刺刺、爽朗個性,即使在奧斯卡紅地毯不小心跌倒、在直播節目中說錯話,也不會讓人討厭她,反而覺得她更貼地、更真性情。

「作狀」、「虛偽」的背後

Anne Hathaway幾年來一直被網民批評得體無完膚,被指她言行不一、虛偽。但事實是Anne Hathaway不但親自走上街帶頭,聲援「尼日利亞女學生集體綁票案」,也出高價把自己和老公的結婚照給賣掉,然後把賺來的錢全數捐給支持同性婚姻的人權組織——Freedom to Marry。還是The Lollipop Theatre Network、 The Human Rights Campaign、The Step Up Women's Network 等慈善組織的長期捐贈者。要是這一切真的只是「做戲」,Anne能堅持多久?

準備好把負評當成自己的一部分

Anne Hathaway 表示面對八卦網站的惡性評論,曾經使她情緒失控,但現在已經是銅牆鐵壁。「這個世界怎麼看我、別人怎麼嘲笑我,都與我無關。」Anne 稱以前更會刻意避開惡評,甚至得停止流覽某些網站,以免不小心看到跟自己有關的負面消息,但現在就有另一番看法。「我不必具體地放進我那時的一切經歷和經驗,我準備好把它當成自己的一部分,而不是過度強調它。」

改變不了世界 就改變自己

的確,面對著社會不同的聲音,每個人都會出現負面情緒,但既然改變不了別人的看法,何不改變自己的想法,繼續做自己認為對的事。Anne Hathaway曾經表示:「我無法決定世界怎麼看待我,也無法決定大家怎麼對待我,但如果某人說出的某些事讓我有共嗚,我就會接受它、為了自己去努力。」

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】