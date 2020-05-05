70歲，理應皮膚鬆弛、身材走樣，面上泛黃，長出老人斑與皺紋，但這些統統沒有出現在已年屆70歲的華裔婚紗設計師Vera Wang（王薇薇）身上。近日分享她的居家隔離穿搭，露出長腿與雪白肌膚，身材結實度與少女無異，網民不禁讚嘆：「根本是吃了防腐劑的身材！」曾於63歲時戀上年輕小鮮肉，是她年輕的秘密嗎？

Vera Wang（王薇薇）有「婚紗女王」之稱。（verawang@instagram）

作為婚紗設計師的Vera Wang（王薇薇），熱愛時尚，就連居家隔離期間也注重穿搭，早前就上載了數相家居生活照，穿上橙色Sport Bra的她，配搭白色牛仔短褲，率性隨意的披上黑色長袖外套，頂着人氣髮夾，展現非一般的休閒時尚感，網民更留意到70歲的Vera，身上沒有一點贅肉，腹部、四肢結實纖幼，與年齡毫不吻合，她更附上29歲時的照片作對比，身材一致，讓女生們羨慕不已。

Vera Wang 70歲穿搭美照與生活凍齡小習慣 ==>

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Vera Wang曾與Anna Wintour爭奪美國版《Vogue》總編輯之位，Vera失敗因而辭去16年的職務。（verawang@instagram）

Vera在1949年出生，已是位70歲的「老婆婆」，在美國紐約成長，法國唸時尚專業，曾擔任美國版《Vogue》時尚編輯、Ralph Lauren的設計總監，現在是位著名的華裔婚紗設計師，她的作品曾出現在Victoria Beckham、Kim Kardashian、李玟、湯唯、劉嘉玲、劉詩詩、應采兒等名人身上；她打破了舊式婚紗的繁複，以簡約、現代感為前提，一炮成名，成為不少女生的夢想婚紗，在網絡更流傳一句「Vera Wang的婚紗讓未婚的想要，離婚的懷念，再婚的慶幸能夠再次擁有」；Vera同樣獲業內肯定，在2013年獲美國設計師協會頒發「終身成就獎」，被稱為「婚紗女王」。

「婚紗女王」Vera Wang 星級作品 ==>

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困住一個女人的從來不是年齡。 Vera Wang

Vera Wang 結婚時找不到心儀的婚紗，因而她決定自行設計，從此踏上婚紗設計師之路。（verawang@instagram）

前衛Vera Wang：40歲結婚、後與小36歲的男生談戀愛

「婚紗女王」Vera Wang不只外表時尚前衛、愛打破傳統，就連感情生活也是有別於世俗框框。

於40年代生的Vera Wang，算是生於早婚年代，但她的第一段婚姻卻在40歲時才出現，年輕時，放棄了花式溜冰專長的Vera Wang，投身時尚界，23歲一畢業便加入了《Vogue》，一做便16年，其後又成為Ralph Lauren的愛將，前半生都為時尚畀付出，連老闆Ralph也忍不住對她說：「我其實很想你結婚生子」。最終在40歲時嫁給一直支持、了解她的美國投資家Arthur Becker，誕下兩女，Arthur更是她創立品牌的啟蒙者之一。

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婚姻度過第23個年頭，當時Vera Wang 63歲，二人宣布友好、和平地離婚，外界都十分震驚，面對逝去的愛情，就算上了年紀，Vera Wang也不會因面子或世俗眼光而保留名份；其後，Vera Wang遇上了比她小36歲的美國花式溜冰運動員Evan Lysacek，來一場「忘年戀」，二人不時共同出席活動，不過外界對於二人的愛情故事仍是所知不多，兩人關係還撲朔迷離，但可以肯定的是，自強自主的Vera Wang，絕對是新一代獨立女性的經典人物。

（資料來源：《Harper's Bazaar US》、《New York Magazine》、《E! News》）