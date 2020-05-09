【母親節】楊丞琳（Rainie）曾說過一個月只見老公李榮浩三、四天。最近在YouTube Channel公開生活日常影片。第一集則分享了她平凡的一天所做的事情，做運動、待在媽媽家，提到自己平常沒事都會待在媽媽家，一直到晚上9至10時，甚至更晚，跟媽媽一起談天與看電視。

楊丞琳（Rainie）公開她的生活日常。(rainie77@Instagram)

楊丞琳將最私密的一面呈現於鏡頭前，由起床、刷牙洗臉、洗完頭抹頭、前往婦產科檢查，到媽媽家吃飯等一律曝光於人前。在影片中，楊丞琳不但到媽媽家吃飯、與寵物玩樂，更提到自己平常沒事都會待在媽媽家，一直到晚上9至10時，甚至更晚，跟媽媽一起談天與看電視。儘管沒特別事，就愛賴着媽媽，楊丞琳對媽媽的依賴性與感情就是用千言萬語也不能夠說明。

楊丞琳意外曝光家居佈置：

母親揹上家中負債 辛勞養活家庭

楊丞琳的媽媽陪同楊丞琳的少女時代、昔日的高高低低，而楊丞琳亦見盡媽媽的辛勞與付出。楊丞琳父母是廣東人，在家小時候要講廣東話，在她的爸爸媽媽還沒離婚時，每天都會很早出門，在市場賣過蔥油餅，也開過早餐店。後來14歲時父母離異、家中負債，由媽媽一力撐起整個家，到別人家裡擔任幫傭、洗衣店店員、賣鍋貼等，以償還債務。

楊丞琳的媽媽陪同楊丞琳的少女時代、昔日的高高低低，而楊丞琳亦見盡媽媽的辛勞與付出。(rainie77@Instagram)

母女倆報喜不報憂

不但口說沒事，更會在楊丞琳面前扮演安好的角色，待楊丞琳長大過後，媽媽才跟她說過去的每天往往都會想着一個問題「錢在哪裡？我該怎麼辦？」當時，楊丞琳才驟覺原來自己倔強的性格是從媽媽學會的，母女倆人永遠報喜不報憂，直到後來與媽媽把話攤開來，互相學習在對方面前示弱、面對生活上的難題，也互相照顧。

一人學獨立，一人學放手

30歲時，楊丞琳找房子搬了出去想要學會獨立，而媽媽亦同時學會放手，不過她們的關係也緊緊相連。曾在一次訪問中，楊丞琳以「親姊妹」形容與媽媽的關係，會一起共用衣服與配件，也會想方法讓一向節儉、不捨得花錢的媽媽買喜歡的東西、做想做的事情。

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不能想像沒有她的日子

2019年楊丞琳與李榮浩登記結婚，需跟隨李榮浩離開台北過節，也是楊丞琳第一個沒媽媽在身邊的農曆新年，她卻擔心媽媽會否不習慣，在社交平台寫道：「兩個女兒都嫁人的母親，會不會很寂寞？有沒有吃飽、睡好？」「我被照顧的很好，不用擔心。」幾乎沒事都會待在一起的兩人，彼此依賴，有着不可替代的地位。

不只楊丞琳疫情期間，女星分享生活而令住宅曝光＝＝＞

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（資料來源：《自由時報》）