時尚界寵兒Gigi Hadid日前在賓州的農場家慶祝25歲生日，並將媽媽與餅店為她特別製作的迷你班戟、巨型冬甩蛋糕照片發布至社交平台，分享她的喜悅。 然而美國媒體於昨日（29日）釋出她已懷孕20週的消息，雖然當事人仍未有回應，但相信已有眾多支持者替她感到高興。

美國媒體TMZ，釋出Gigi Hadid已懷孕20週的消息，但當事人暫時未有回應。(GettyImages)

有傳Gigi Hadid已懷孕？

根據美國媒體TMZ的報導，指有消息人士向他們透露Gigi Hadid已懷孕20週，雖未確認寶寶性別，但兩個家庭均感到十分興奮。同有，此消息亦間接等於Gigi Hadid和Zayn Malik經過多次離合後終修成正果。

Gigi Hadid日前在家慶祝25歲生日：

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愛得高調放閃：每天都讓自己變得更好

Gigi Hadid與Zayn Malik於2015年11月被媒體發現他們交往的痕跡，當時二人只以「好朋友」交代關係，不過2016年Zayn Malik卻邀來Gigi Hadid擔任歌曲《Pillowtalk》MV女主角，當中涉及不少親熱鏡頭，實行高調曬恩愛，亦屢次結伴出席公開場合與在社交平台上調情，讓情人的關係浮面。

Zayn Malik於後來接受媒體訪問時亦直認其關係，更一同為《Vouge》到意大利拍攝，二人更於拍攝過程中互相親吻數次，就連《Vouge》也在報導中指出他們的拍攝帶來了一份年輕而戀愛的魔力，及Gigi Hadid替Zayn Malik掌鏡Versus Versace 2017春夏系列廣告，可見Gigi Hadid與Zayn Malik愛得甜蜜高調。

我愛這個男人比我所能說的更多，因為有了他，我的生活變得雀躍，同時每天都讓自己變得更好！ Gigi Hadid

Gigi Hadid與Zayn Malik曾歷分手，在分手宣言中稱大家將會以朋友的身份與愛祝福對方。（Vogue@YouTube截圖）

分手後仍從言語中滲出相愛當時的甜味：計劃用我的餘生來愛她

歷過兩年多的愛，他們於2018年3月分別在社交平台發表分手宣言，宣告關係終結，並將以朋友的身份與愛祝福對方。有指分手原因為Zayn Malik具有強烈的控制慾，希望結婚而分手，不過二人卻沒有作出任何回應。

然而，Zayn Malik發佈了新歌《Let Me》，歌詞中盡見甜蜜的告白，而他亦於接受美國電台KIIS-FM節目《On Air With Ryan Seacrest》時直言：「是當時與Gigi Hadid一起時，為她而寫的。」「我當時正深愛着一個女生，並計劃用我的餘生來愛她。」更試過在社交平台為她作出護航，可見Zayn Malik仍深愛對方。

她是我遇過最完美的女人，即使上天認為我不值得擁有她，但我也會繼續愛以及守護她。 Zayn Malik

Zayn Malik曾直言Gigi Hadid是他遇過最完美的女人。（gigihadid@Instagram）

愛情關係從不認為需要交代

試過屢傳出復合消息，Zayn Malik卻於接受訪問時指：「我們都是成人，不需要把我們的關係貼上標籤，使它成為其他人的期望。」二人終於在2019年12月發佈與對方有關的照片，2020年的情人節Gigi Hadid更上載了Zayn Malik的照片，二人正式復合並穩定發展。

未敢肯定會否一直擔任模特兒：也許我會擔任全職家庭主婦

儘管Gigi Hadid的模特兒生涯，因自體免疫疾病橋本氏甲狀腺炎而令她的身形腫脹，出道時期就引來「不適合當模特兒」的言論，以及近年亦備受外界批評她的身形與外貌走樣。但Gigi Hadid則於今年2月份接受《i-D Magazine》訪問時剖白堅持從事模特兒工作的原因，她認為自己很喜歡與他人共同創立一些事情，並能使別人高興，是在世界上感到最快樂的事。

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喜歡時尚帶來的創造力與工作上帶給她的快樂，不過，她直指自己仍未知道會否一直擔任模特兒的工作，隨年齡的增長也許有一天會組織一個家庭。「誰知道呢？也許我會擔任全職家庭主婦！」Gigi Hadid如是說。

即使懷孕消息未被確認，但以上言論亦或透露Gigi Hadid抱有與Zayn Malik開花結果的打算。

（資料來源：TMZ, On Air With Ryan Seacrest, i-D Magazine,Glamour）